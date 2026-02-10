Felment a pumpa az ukránokban: három magyar politikus is nemet mondott Zelenszkijnek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta az ukrajnai mozgósítást, miután Ukrajnában őrizetbe vettek egy magyar állampolgárt, aki pénzért segített ukrán férfiaknak illegálisan átlépni a határt – írja a Korrespondent.

Szijjártó szerint a háborút mielőbb be kell fejezni, a kényszersorozásnak pedig véget kell vetni; hangsúlyozta, hogy sok ukrán férfi próbál menekülni a besorozás elől.

A beregszászi magyar konzulátus konzuli védelmet nyújt az őrizetbe vett magyarnak. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban kijelentette: Magyarország nem adja ki Ukrajnának a hadköteles menekülteket. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatában Ukrajnát azzal vádolta meg, hogy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon.