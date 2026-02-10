Ft
háború Háború Ukrajnában Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Semjén Zsolt Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter Orbán Viktor

Felment a pumpa az ukránokban: három magyar politikus is nemet mondott Zelenszkijnek

2026. február 10. 10:28

Fokozódik a feszültség.

2026. február 10. 10:28
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta az ukrajnai mozgósítást, miután Ukrajnában őrizetbe vettek egy magyar állampolgárt, aki pénzért segített ukrán férfiaknak illegálisan átlépni a határt – írja a Korrespondent.

Szijjártó szerint a háborút mielőbb be kell fejezni, a kényszersorozásnak pedig véget kell vetni; hangsúlyozta, hogy sok ukrán férfi próbál menekülni a besorozás elől.

A beregszászi magyar konzulátus konzuli védelmet nyújt az őrizetbe vett magyarnak. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban kijelentette: Magyarország nem adja ki Ukrajnának a hadköteles menekülteket. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatában Ukrajnát azzal vádolta meg, hogy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

hexahelicene
•••
2026. február 10. 10:43 Szerkesztve
Jelenleg 1 ember képes arra, hogy a neonáci kijevi rezsimet elpusztítsa. A jó Putyin orosz elnök. Imádkozzunk, hogy így legyen. Mert ha nem így lesz, Magyarország sokkal komolyabb ukronáci terrortámadások célpontjává válik a jövőben... (A száj- és körömfájás állatbetegség, a velencei tavi halpusztulás, a MIG-29 lokátorok elrablása, robbantás a százhalombattai finomítóban, bombariadó a budapest-kijev vonaton, bombafenyegetés iskolákban - ezek mind ukrán műveletek voltak.)
