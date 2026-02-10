Felment a pumpa az ukránokban: három magyar politikus is nemet mondott Zelenszkijnek

Kiterítette a lapjait Von der Leyen: eldőlt Ukrajna sorsa, Brüsszelben végérvényesen elnémítanák Magyarországot
Egyedül Orbán Viktor választási győzelme akadályozhatja meg Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását.
Fokozódik a feszültség.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter élesen bírálta az ukrajnai mozgósítást, miután Ukrajnában őrizetbe vettek egy magyar állampolgárt, aki pénzért segített ukrán férfiaknak illegálisan átlépni a határt – írja a Korrespondent.
Szijjártó szerint a háborút mielőbb be kell fejezni, a kényszersorozásnak pedig véget kell vetni; hangsúlyozta, hogy sok ukrán férfi próbál menekülni a besorozás elől.
A beregszászi magyar konzulátus konzuli védelmet nyújt az őrizetbe vett magyarnak. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes korábban kijelentette: Magyarország nem adja ki Ukrajnának a hadköteles menekülteket. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatában Ukrajnát azzal vádolta meg, hogy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
