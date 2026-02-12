Magyarországról érkezett a segélykiáltás – Zelenszkij vakarhatja a fejét

Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordul a gödi Samsung-gyár működésével kapcsolatban, miután az egyszerű orvosi maszkban dolgozó munkavállalókat súlyosan mérgező, magzatkárosító vagy rákkeltő anyagoknak tették ki.

Mint mondta: a történtekről a Fidesz-kormány tudott, de a „szőnyeg alá söpörték” az ügyet, a kormány a profitot és a gazdasági növekedést az emberek egészsége elé helyezte. A DK elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Samsung mintegy 90 milliárd forint állami támogatásban részesült.