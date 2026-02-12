Ft
moszkva orbán balázs magyar péter fidesz ensz atv Volodimir Zelenszkij Lázár János

Magyarországról érkezett a segélykiáltás – Zelenszkij vakarhatja a fejét

2026. február 12. 05:36

Ezek voltak a szerdai nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. február 12. 05:36
null

Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordul a gödi Samsung-gyár működésével kapcsolatban, miután az egyszerű orvosi maszkban dolgozó munkavállalókat súlyosan mérgező, magzatkárosító vagy rákkeltő anyagoknak tették ki.

Mint mondta: a történtekről a Fidesz-kormány tudott, de a „szőnyeg alá söpörték” az ügyet, a kormány a profitot és a gazdasági növekedést az emberek egészsége elé helyezte. A DK elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Samsung mintegy 90 milliárd forint állami támogatásban részesült.

Zelenszkij most vakarhatja a fejét – romba dőlhetnek Ukrajna háborús tervei

Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke és a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán számolt be a nemzeti petíció elindulásáról.

Mint mondta, a magyaroknak most lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják finanszírozni az orosz–ukrán háborút, és nem kívánják a magyar állampolgárok pénzét az ukrán állam működtetésére fordítani.

Aki szeretné, az finanszírozza, de az, hogy a magyar emberek pénze menjen oda, azt mi nem szeretnénk”

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

Az ATV megerősítette: Magyar Péter fenyegető mondatai valóban elhangzottak

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Hont András az Öt című műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter a Rónai Egonnak adott interjúja előtt az ATV aulájában zajló felújításról érdeklődött. A Tisza-vezér a műsorvezetőnek erre kijelentette,

teljesen felesleges a beruházás arra a „még hátralévő 68 napra”,

mert szerinte a köztévé átveszi majd azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött. Így a csatornára nem lesz szükség.

A történtek kapcsán megkerestük a csatornát. Válaszukat változtatások nélkül közöljük:

„Valóban így történt, és tovább folytatódik az ATV épületének felújítása. Az ATV-ben a kiegyensúlyozott tájékoztatás az alapelv, aminek része, hogy minden politikai aktort vendégül látunk, bár kérnénk őket, hogy minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársainkat” – húzták alá.

Nagy bajban van Zelenszkij: megállapodott Trump és Putyin

Moszkva továbbra is érvényesnek tekinti az ukrajnai rendezésről az orosz és az amerikai elnök alaszkai találkozóján elért megegyezést – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz parlament alsóházában szerdán elmondott beszédében.

Lavrov szerint „nehéz nagyobb szégyent elképzelni az ENSZ számára”, mint azt, hogy António Guterres, a világszervezet főtitkára, eltagadta a Donyec-medence, „Novorosszija” és Krím önrendelkezési jogát.

Leszögezte, hogy 

Moszkva továbbra is kiáll az említett régiók jogaiért, hogy önállóan döntsenek sorsukról, „egységben Oroszországgal”.

A miniszter kijelentette, hogy Oroszország okult a Nyugattal az ENSZ-ben való együttműködés tapasztalataiból, és nem hisz annak elemi tisztességében.

Most végre kimutatták a foguk fehérjét: ezt a felvételt látva senki sem fog Magyar Péterre szavazni 

Lázár János a legújabb Lázárinfón arról beszélt, hogy a hivatalos ukrán statisztikák szerint ezen a héten 9 ezer fiatal vesztette életét a háborúban.

Amint erről a megrendítő témáról szeretett volna beszélni az építési és közlekedési miniszter, azonnal bekiabálásokkal zavarták meg a rendezvényt a tiszások.

A bekiabálásokra így reagált Lázár János

ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani. Ez lesz, ha nem a Fidesz lesz. 

Ez lesz. Jól figyeljenek, mert most mutatja ki az ellenfél a foga fehérjét. Jól nézzék meg őket, mert ilyenek”.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

Dixtroy
2026. február 12. 08:24
Dobrev Orsolyához fordul. Mit vár ettől a manővertől? Ettől hirtelen rászavaz minden hülye?
bigfater73
2026. február 12. 08:24
A vén kecske naponta próbálkozik általa botrányosnak vélt kötözködéssel! A fene sem hisz már neki! Megértem fletót, hogy dobta ezt a nyávogó vén kecskét!
Conduct
2026. február 12. 08:11
Drága Mandiner szerkesztőség!(a drágát úgy értem hogy nagyon sok adófizetői forintba kerültök)A töméntelen mennyíségű uszító cikk közé nem akartok becsempészni egyet-egyet Gödről vagy a 4 évvel ezelötti GDP és a mostani összehasonlításáról vagy az Eu-ban hátulról 3.legalacsonyabb fizetésekről…stb?Jelenleg egy állampárt sztómazsákjaként működtök.Nagyon sajnalom hogy èn is pénzellek titeket.
lendvaiildiko
2026. február 12. 08:07
Vajon a bolgár tehén Fondorlejen Orsolyához fordult-e, a visszahívott anyatejpótló bébi tápszerek ügyében. A híradás nem közölte, vajon mit tartalmaznak e tápszerek, de hányást, hasmenést említettek a tv adásban. Elfelejtettem , de neves nyugati cégek bizonyos sorozatszámú tápszereit visszahívták. Vajon a devecseri tragédiáról mi a véleménye a bojlernek?
