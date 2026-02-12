Magyarországról érkezett a segélykiáltás – Zelenszkij vakarhatja a fejét

Magyarországról érkezett a segélykiáltás: Von der Leyen azonnali beavatkozását kérik
Személyesen Dobrev Klára fordult az Európai Bizottság elnökéhez.
Ezek voltak a szerdai nap legolvasottabb hírei a Mandineren.
Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordul a gödi Samsung-gyár működésével kapcsolatban, miután az egyszerű orvosi maszkban dolgozó munkavállalókat súlyosan mérgező, magzatkárosító vagy rákkeltő anyagoknak tették ki.
Mint mondta: a történtekről a Fidesz-kormány tudott, de a „szőnyeg alá söpörték” az ügyet, a kormány a profitot és a gazdasági növekedést az emberek egészsége elé helyezte. A DK elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Samsung mintegy 90 milliárd forint állami támogatásban részesült.
Ezt is ajánljuk a témában
Személyesen Dobrev Klára fordult az Európai Bizottság elnökéhez.
Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke és a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán számolt be a nemzeti petíció elindulásáról.
Mint mondta, a magyaroknak most lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják finanszírozni az orosz–ukrán háborút, és nem kívánják a magyar állampolgárok pénzét az ukrán állam működtetésére fordítani.
Aki szeretné, az finanszírozza, de az, hogy a magyar emberek pénze menjen oda, azt mi nem szeretnénk”
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Balázs kifejtette, hogy a magyaroknak lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják Ukrajna háborúját.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Hont András az Öt című műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter a Rónai Egonnak adott interjúja előtt az ATV aulájában zajló felújításról érdeklődött. A Tisza-vezér a műsorvezetőnek erre kijelentette,
teljesen felesleges a beruházás arra a „még hátralévő 68 napra”,
mert szerinte a köztévé átveszi majd azt a funkciót, amit eddig az ATV betöltött. Így a csatornára nem lesz szükség.
A történtek kapcsán megkerestük a csatornát. Válaszukat változtatások nélkül közöljük:
„Valóban így történt, és tovább folytatódik az ATV épületének felújítása. Az ATV-ben a kiegyensúlyozott tájékoztatás az alapelv, aminek része, hogy minden politikai aktort vendégül látunk, bár kérnénk őket, hogy minden esetben tiszteljék a munkánkat és a munkatársainkat” – húzták alá.
Ezt is ajánljuk a témában
A csatorna a Mandiner megkeresésére megerősítette, valóban elhangzottak a fenyegető szavak a Tisza-vezértől, és bár náluk is alapelv a kiegyensúlyozott tájékoztatás, mindennek van határa.
Moszkva továbbra is érvényesnek tekinti az ukrajnai rendezésről az orosz és az amerikai elnök alaszkai találkozóján elért megegyezést – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz parlament alsóházában szerdán elmondott beszédében.
Lavrov szerint „nehéz nagyobb szégyent elképzelni az ENSZ számára”, mint azt, hogy António Guterres, a világszervezet főtitkára, eltagadta a Donyec-medence, „Novorosszija” és Krím önrendelkezési jogát.
Leszögezte, hogy
Moszkva továbbra is kiáll az említett régiók jogaiért, hogy önállóan döntsenek sorsukról, „egységben Oroszországgal”.
A miniszter kijelentette, hogy Oroszország okult a Nyugattal az ENSZ-ben való együttműködés tapasztalataiból, és nem hisz annak elemi tisztességében.
Ezt is ajánljuk a témában
Az oroszok legalábbis már megegyezésről beszélnek.
Lázár János a legújabb Lázárinfón arról beszélt, hogy a hivatalos ukrán statisztikák szerint ezen a héten 9 ezer fiatal vesztette életét a háborúban.
Amint erről a megrendítő témáról szeretett volna beszélni az építési és közlekedési miniszter, azonnal bekiabálásokkal zavarták meg a rendezvényt a tiszások.
A bekiabálásokra így reagált Lázár János:
ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani. Ez lesz, ha nem a Fidesz lesz.
Ez lesz. Jól figyeljenek, mert most mutatja ki az ellenfél a foga fehérjét. Jól nézzék meg őket, mert ilyenek”.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani” – mondta Lázár János.