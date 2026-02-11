Magyarországról érkezett a segélykiáltás: Von der Leyen azonnali beavatkozását kérik

Átlépett egy határt a Telex: hergelésből már megint hazudtak az olvasóiknak
Kiderült, hogy a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet.
Személyesen Dobrev Klára fordult az Európai Bizottság elnökéhez.
Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordul a gödi Samsung-gyár működésével kapcsolatban, miután az egyszerű orvosi maszkban dolgozó munkavállalókat súlyosan mérgező, magzatkárosító vagy rákkeltő anyagoknak tették ki.
Mint mondta: a történtekről a Fidesz-kormány tudott, de a „szőnyeg alá söpörték” az ügyet, a kormány a profitot és a gazdasági növekedést az emberek egészsége elé helyezte. A DK elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Samsung mintegy 90 milliárd forint állami támogatásban részesült.
Ennek kapcsán az Európai Bizottság elnökét arra kérte, gyakoroljon nyomást a magyar kormányra,
hogy a támogatást fizettesse vissza a vállalattal, valamint indítson eljárást – akár büntetőeljárást is – a cég ellen. Dobrev Klára szerint az Európai Unió nem maradhat tétlen, ha európai állampolgárok egészségét veszélyeztetik multinacionális vállalatok működése miatt. Bírálta a kormány munkaerő-politikáját is, amely a magyar munkavállalókat „cserélhető alkatrészként” kezeli.
Kijelentette: a baloldal értékrendje szerint az emberi élet és egészség az elsődleges szempont, szemben a jobboldallal, amely a profitot helyezi mindenek elé. Ezért kell erős baloldal a Parlamentbe! – zárta sajtótájékoztatóját.
Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet. A Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja.
(DK Sajtóiroda / MTI)
