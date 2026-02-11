Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Samsung Brüsszel DK Magyarország Ursula von der Leyen Európai Bizottság Európai Unió Göd Dobrev Klára

Magyarországról érkezett a segélykiáltás: Von der Leyen azonnali beavatkozását kérik

2026. február 11. 16:07

Személyesen Dobrev Klára fordult az Európai Bizottság elnökéhez.

2026. február 11. 16:07
null

Dobrev Klára sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordul a gödi Samsung-gyár működésével kapcsolatban, miután az egyszerű orvosi maszkban dolgozó munkavállalókat súlyosan mérgező, magzatkárosító vagy rákkeltő anyagoknak tették ki.

Mint mondta: a történtekről a Fidesz-kormány tudott, de a „szőnyeg alá söpörték” az ügyet, a kormány a profitot és a gazdasági növekedést az emberek egészsége elé helyezte. A DK elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Samsung mintegy 90 milliárd forint állami támogatásban részesült.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ennek kapcsán az Európai Bizottság elnökét arra kérte, gyakoroljon nyomást a magyar kormányra,

hogy a támogatást fizettesse vissza a vállalattal, valamint indítson eljárást – akár büntetőeljárást is – a cég ellen. Dobrev Klára szerint az Európai Unió nem maradhat tétlen, ha európai állampolgárok egészségét veszélyeztetik multinacionális vállalatok működése miatt. Bírálta a kormány munkaerő-politikáját is, amely a magyar munkavállalókat „cserélhető alkatrészként” kezeli.

Kijelentette: a baloldal értékrendje szerint az emberi élet és egészség az elsődleges szempont, szemben a jobboldallal, amely a profitot helyezi mindenek elé. Ezért kell erős baloldal a Parlamentbe! – zárta sajtótájékoztatóját.

Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet. A Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja.

Ezt is ajánljuk a témában

(DK Sajtóiroda / MTI)

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. február 11. 17:03
Rajtunk röhög az EU-vezetés a sok áruló miatt és gondolják, micsoda népség, h. saját belügyeiket Brüsszelben teregetik ki és ott akarják megoldani. Ezt más tagország képviselője avagy elnöke, alelnöke NEM teszi. Csöndben marad, hizelegve bájolog és tartja a markát. A magyar képviselők pedig árulkodnak, besározzák a kormányukat, ERGO a többi EU-tagország és vezetői is zorbánozhatnak hungarofóbiával. Ez káros mint a benti mint a kinti magyaroknak, még Clara asszonynak és gyerekeinek is.
Válasz erre
2
0
google-2
2026. február 11. 16:54
Hazája ellen áskálódó szörnyeteg.
Válasz erre
3
0
Szamóca bácsi
2026. február 11. 16:52
aki nem ismerné olvassa el az egész verset (Kányádi S. – Kuplé a vörös villamosról, 1992-ből): „holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos kalauz és vezető nélkül döcögött holtvágányra végül a kopott vörös villamos […] s tülekedünk egymásnak esve ha jön a volt-már villamos sárgára avagy zöldre festve tülekedünk egymásnak esve ha jön a volt-már villamos […] de holtvágányra döcögött-e vajon a veres villamos eljárt-e az idő fölötte és holtvágányra döcögött-e vajon a veres villamos s nem lesz-é vajon visszatérte boldog aki nem éri meg halomra halnak miatta s érte most is s ha lenne visszatérte boldog aki nem éri meg” meg kell mondanom: Kányádi Sanyi bácsi egy látnok volt. (szerintem a kéket csak azért nem írta bele, mert ő maga sem hitte el, jól emlékezett a színekre.)
Válasz erre
3
0
dodek4b
•••
2026. február 11. 16:51 Szerkesztve
Született : Клара Петрова Добрева / és még ez állítja hogy utálja az oroszokat ! / Egy Igazi "magyar honleány" , aki nem véletlenül üldözi /akár nagyapja Apró Antal / a történelmi Magyarország területén élő magyarokat ! Lehetne már honvágyad és haza is mehetnél , de csak úgy , ahogyan ide jöttetek , egy szál ruhában ! Befogadtunk , de nem ezért , hanem szívjóságból . mert tudod a magyar nam olyan mint Ti !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!