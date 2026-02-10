Ft
pohár magyar péter szijjártó péter

Betelt a pohár: Szijjártó Péter feljelenti Magyar Pétert

2026. február 10. 07:36

„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik?” A Telex sem ússza meg.

2026. február 10. 07:36
null

„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán. Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek” – fogalmazott kedd reggeli Facebook-posztjában Szijjártó Péter.

A miniszter bejelentette:

Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt. 

„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik?” – tette fel a kérdést Szijjártó.

De a Telex sem ússza meg. Mint a miniszter írta: az álhírt eredetileg közlő telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem.

Fotó: facebook / Szijjártó Péter

