Betelt a pohár: Szijjártó Péter feljelenti Magyar Pétert

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik?” A Telex sem ússza meg.
„Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán. Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek” – fogalmazott kedd reggeli Facebook-posztjában Szijjártó Péter.
A miniszter bejelentette:
Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.
„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik?” – tette fel a kérdést Szijjártó.
De a Telex sem ússza meg. Mint a miniszter írta: az álhírt eredetileg közlő telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem.
Fotó: facebook / Szijjártó Péter