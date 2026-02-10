Átlépett egy határt a Telex: hergelésből már megint hazudtak az olvasóiknak

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Kiderült, hogy a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet.
A Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A Pest Vármegyei Kormányhivatal – mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként – rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal mindig eljárt az esetleges szabálytalanságokkal szemben, szakmai alapon, mindenfajta politikai befolyástól mentesen.
A Pest Vármegyei Kormányhivatal – ahogyan az elmúlt években is folyamatosan – az üzemet kiemelten, rendszeresen ellenőrizi.
Amikor a vizsgálatok során a hatóság jogsértést tapasztal – a határérték túllépéseket is beleértve – a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg, illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot, munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el.
A Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja.
(Pest Vármegyei Kormányhivatal / MTI)
