02. 10.
kedd
Samsung gyár telex kormányhivatal

Átlépett egy határt a Telex: hergelésből már megint hazudtak az olvasóiknak

2026. február 10. 13:12

Kiderült, hogy a Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet.

2026. február 10. 13:12
null

A Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A Pest Vármegyei Kormányhivatal – mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként – rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal mindig eljárt az esetleges szabálytalanságokkal szemben, szakmai alapon, mindenfajta politikai befolyástól mentesen.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal – ahogyan az elmúlt években is folyamatosan – az üzemet kiemelten, rendszeresen ellenőrizi.

Amikor a vizsgálatok során a hatóság jogsértést tapasztal – a határérték túllépéseket is beleértve – a jogszabályokban rögzített intézkedéseket teszi meg, illetve szükség esetén szankcionálja a vállalatot, munkavállaló veszélyeztetése esetén pedig a legszigorúbban jár el.

A Samsung gyár működése nem veszélyeztette a környezetet.

A Kúria 2026. február 3-án kelt döntésének értelmében a gyár az egységes környezethasználati engedélyét visszakapja; működését tovább folytathatja.

(Pest Vármegyei Kormányhivatal / MTI)

 

Nyitókép: Facebook

 

 

revanced
2026. február 10. 15:42
Ha mégis kiderül, hogy jelentősen mérgezték a lakosokat és a környezetet Gödön, a Samsung gyárnak köszönhetően, akkor ahogy alább olvasható egy kommentelőtől, "beszántják" a mandiner.hu-t, mert falaznak a Samsungnak és a mérgezésekről ismeretekkel rendelkező kormánytagok eltakarodnak a közéletből és bíróság elé állítják őket ezért?
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. február 10. 15:04
a telexet felszántani, tulajdonosait vagyonelkobozni, állampolgárságuktól megfosztani, újságíróit örökre mellőzni
Válasz erre
2
0
Agricola
2026. február 10. 14:38
A Die Welt konzervatív napilapban Wolf Lepenies mutatta be Németország és a németek sorsá-ról a világháborús vereséget követő elképzeléseket. A német ipar teljes szétzúzását, az ország önellátó mezőgazdasági szintre történő süllyesztését, a lakosság létszámának jelentős “redukálását” TŰZTE KI CÉLUL az amerikai pénzügyminiszter-ről, Henry Morgenthau-ról elnevezett terv, amely az 1945 utáni első évet uralta Németország-ban – írta a Die Welt. A magyarországi “Egyesült Ellenzék” is harcol az ellen, hogy ipari létesítmények jöjjenek létre Magyarországon. Zöld köntösbe öltözve, a Morgenthau tervet utánozva, “ipartalanítanák” Ma-gyarországot.
Válasz erre
3
0
Agricola
2026. február 10. 14:33
"Telex: hergelésből már megint hazudtak az olvasóiknak" Miért tették? Mert nekik enni csak "Kell", de hazudni "Muszáj". A modern világban különösen gyakran, de régebben is előfordult, hogy a valóság tényeit nem közvetlenül észlelték az emberek, hanem hírharangok közvetítették, hogy mi is történt. Így a valóság megítélése, melynek alapján az emberek cselkedtek, attól függött, hogy mit hittek el az emberek a hírekből. Az egyoldalú hazug, lehengerlő, hányingerig ismételgető érvelést, amit a Telex újságírói alkalmaznak, argumentatio ad nauseamnak hívják tanult tudósok. Szélsőséges formájában akár agymosásra is alkalmas. Ez a fajta egyoldalú hazug, lehengerlő, hányingerig ismételgető érvelést nem csak Goebbels alkalmazta hatásosan!
Válasz erre
2
0
