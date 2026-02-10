Átlépett egy határt a Telex: hergelésből már megint hazudtak az olvasóiknak

A Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A Pest Vármegyei Kormányhivatal – mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként – rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal mindig eljárt az esetleges szabálytalanságokkal szemben, szakmai alapon, mindenfajta politikai befolyástól mentesen.