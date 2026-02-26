Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Az elemző szerint nem nehéz belátni, miről szólhat az ügy valójában.
A szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.
„A magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenek felett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül.
Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok vannak érvényben. Ezek minden magyarországi munkaadóra vonatkoznak.
A kormány leghatározottabb utasítása és elvárása a hatóságok felé mindig is az volt, hogy ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.
A ma megjelent név nélküli szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség feljelentésként értékeli és az eljárást haladéktalanul megindítja.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt