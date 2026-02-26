Ft
02. 26.
csütörtök
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
samsung reakció Gulyás Gergely Göd

Reagálás a ma megjelent gödi Samsung-gyárral kapcsolatos hírekre

2026. február 26. 14:33

A szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.

2026. február 26. 14:33
null
Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
Facebook

„A magyar kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenek felett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül.

Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok vannak érvényben. Ezek minden magyarországi munkaadóra vonatkoznak. 

A kormány leghatározottabb utasítása és elvárása a hatóságok felé mindig is az volt, hogy ezeket a szabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni.

A ma megjelent név nélküli szóbeli közlésen alapuló információkat a rendőrség feljelentésként értékeli és az eljárást haladéktalanul megindítja.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. február 26. 15:44
Helyes! Legalább kiderül, hogy hazudnak!
Error404PageNotFound
2026. február 26. 15:37
A titokzatos forrást tanúként jól kihallgatják, de előtte figyelmeztetik az igazmondási kötelezettségére, meg a hamis tanúzás következményeire és akkor majd meglátjuk, mennyi mondanivalója van. És ha esetleg kamu az egész, akkor jöhet a hatóság félrevezetése, rémhírterjesztés és mellé a Samsung ügyvédjeinek polgári pere. Haj, de kemény az élet egy magyarpéter mellett.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 26. 15:31
Nem az volt,hogy MP elmebeteg? Most akkor egy elmebeteg segítségével akarják a magyarok egészségét megvédeni?
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 26. 15:25
Gondolom csóri rejtett alak, aki kitálalt hamarabb meglesz, mint a hiányzó 650 milliárd vagy Zsolti bácsi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!