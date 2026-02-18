Ft
02. 18.
szerda

G. Fodor Gábor Mesterterv akkumlátorgyár Szijjártó Péter Mráz Ágoston Sámuel

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

2026. február 18. 11:12

Az elemző szerint nem nehéz belátni, miről szólhat az ügy valójában.

2026. február 18. 11:12
null
Mandiner
Mandiner

A baloldali média látványosan építgette a Samsung gödi akkumulátorgyárának ügyét. Időközben a baloldali váci polgármester által elrendelt vizsgálat is arra jutott, hogy a gyár környékén nem mutatható ki mérgezés. Helyesen jár-e el Szijjártó Péter azzal, hogy perel? Mi állhat valójában az ügy hátterében? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Elemző: az akkumulátorgyárak elleni érvelés Németországnak áll érdekében

G. Fodor Gábor szerint ebben az esetben is meg kell vizsgálni, hogy ez a botrány kinek állhat érdekében. Mint fogalmazott: a balsejtelme az, hogy az ügy mögött nem csupán újságírói munka áll. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott:

az akkumulátorgyárak elleni érvelés elsősorban Németországnak áll érdekében, akik versenyben voltak hazánkkal az akkugyárakkal kapcsolatban, ráadásul az egész autógyártási üzletágban is mélyen érintettek.

Visszatérő elem ráadásul az is, hogy

amikor a jobboldal van kormányon és választási szituáció van, kívülről rendszeresen megpróbálnak beleszólni a választási kampányba, és befolyásolni azt konspiratív ügyekkel

– mutatott rá G. Fodor Gábor.

Szijjártó helyesen járt el, nincs mit magyarázni

Az elemző értékelésében arra is kitért:

Szijjártó Péter helyesen járt el, nincs mit magyarázni. „Határozottan kiállt és azt mondta: perel. Ez az egy érvényes lépés volt a sakktáblán egy ilyen típusú akcióra”

– fogalmazott az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

akyokushinkaimestere
•••
2026. február 18. 12:47 Szerkesztve
akyokushinkaimestere 2026. február 18. 11:49 2019 és 2023 között összesen 43 alkalommal bírságolták meg a gyárat. t legalább négy alkalommal sújtották a legmagasabb kiszabható munkavédelmi bírsággal a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. A legutóbbi, 2025 júliusi büntetés mértéke 100 millió forint volt, miután 66 munkavállaló egészségét és testi épségét veszélyeztették." És egy tahó tanulatlan paraszt válasza: Horst_Tappertakyokushinkaimestere 2026. február 18. 12:36 Már megint kinek a hazugságát másolod ide, faszfej?" És nem is az a baj,hogy horst élve született, a szülei már ezerszer megbánták ,hanem ,hogy arra is képtelen,hogy beüsse a keresőbe: Hányszor fogom ma lepippantani a mestert?Te fasz beütöd a keresőbe a gödi gyár büntetése.🤦‍♂️😁 ÉS ENNEK VAN SZAVAZATI JOGA.🤦‍♂️😁
blackorion
2026. február 18. 12:47
Minket mindenki bánt :(
pollip
2026. február 18. 12:46
Volt már támadás a liba tömés ellen, a kolbász fogyasztás ellen, az alma ellen és most.
yalaelnok
2026. február 18. 12:46
G Fodor spekulál, összeesküvéselméleteket gyárt. Egyszerűbb a helyzet, a hisztisajtó megint kreált egy témát.
