Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Az elemző szerint nem nehéz belátni, miről szólhat az ügy valójában.
A baloldali média látványosan építgette a Samsung gödi akkumulátorgyárának ügyét. Időközben a baloldali váci polgármester által elrendelt vizsgálat is arra jutott, hogy a gyár környékén nem mutatható ki mérgezés. Helyesen jár-e el Szijjártó Péter azzal, hogy perel? Mi állhat valójában az ügy hátterében? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
G. Fodor Gábor szerint ebben az esetben is meg kell vizsgálni, hogy ez a botrány kinek állhat érdekében. Mint fogalmazott: a balsejtelme az, hogy az ügy mögött nem csupán újságírói munka áll. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott:
az akkumulátorgyárak elleni érvelés elsősorban Németországnak áll érdekében, akik versenyben voltak hazánkkal az akkugyárakkal kapcsolatban, ráadásul az egész autógyártási üzletágban is mélyen érintettek.
Visszatérő elem ráadásul az is, hogy
amikor a jobboldal van kormányon és választási szituáció van, kívülről rendszeresen megpróbálnak beleszólni a választási kampányba, és befolyásolni azt konspiratív ügyekkel
– mutatott rá G. Fodor Gábor.
Az elemző értékelésében arra is kitért:
Szijjártó Péter helyesen járt el, nincs mit magyarázni. „Határozottan kiállt és azt mondta: perel. Ez az egy érvényes lépés volt a sakktáblán egy ilyen típusú akcióra”
– fogalmazott az elemző.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton