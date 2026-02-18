Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

A baloldali média látványosan építgette a Samsung gödi akkumulátorgyárának ügyét. Időközben a baloldali váci polgármester által elrendelt vizsgálat is arra jutott, hogy a gyár környékén nem mutatható ki mérgezés. Helyesen jár-e el Szijjártó Péter azzal, hogy perel? Mi állhat valójában az ügy hátterében? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Elemző: az akkumulátorgyárak elleni érvelés Németországnak áll érdekében

G. Fodor Gábor szerint ebben az esetben is meg kell vizsgálni, hogy ez a botrány kinek állhat érdekében. Mint fogalmazott: a balsejtelme az, hogy az ügy mögött nem csupán újságírói munka áll. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: