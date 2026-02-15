Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Mint arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek: soha nem látott módon kezdték el fenyegetni Magyarországot az ukrán politika legfelsőbb szintjétől egészen egy őrnagyig. Erről hoztunk is egy rövid összeállítást, amelyet az alábbi videóban is megtekinthet 38 perc 34 másodperctől kezdődően. Hogyan érkezett meg a háború szele Európába? Mekkora a háborús veszély Magyarországon? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

Magyarországot meg kell őrizni a béke szigetének

Az orosz-ukrán háború eszkalációjának veszélye és a kiélezett nemzetközi helyzet kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „nagyon nehéz munkája van annak, akinek egy ilyen borzalmas jövőképet, vagy annak a lehetőségét fel kell festenie, mert az ember hajlamos arra, hogy csak azt lássa, ami előtte van, és elhiggye, hogy a pillanatnyi helyzet (a béke Európában és a világ többi részén – a szerk.) örökké tart. De nem így van.