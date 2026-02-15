Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

2026. február 15. 20:30

Ha Brüsszel a jelenlegi irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve – értékeltek az elemzők. És bizonyítékoknak sincsenek híján.

2026. február 15. 20:30
null

Mint arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek: soha nem látott módon kezdték el fenyegetni Magyarországot az ukrán politika legfelsőbb szintjétől egészen egy őrnagyig. Erről hoztunk is egy rövid összeállítást, amelyet az alábbi videóban is megtekinthet 38 perc 34 másodperctől kezdődően. Hogyan érkezett meg a háború szele Európába? Mekkora a háborús veszély Magyarországon? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

Magyarországot meg kell őrizni a béke szigetének

Az orosz-ukrán háború eszkalációjának veszélye és a kiélezett nemzetközi helyzet kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „nagyon nehéz munkája van annak, akinek egy ilyen borzalmas jövőképet, vagy annak a lehetőségét fel kell festenie, mert az ember hajlamos arra, hogy csak azt lássa, ami előtte van, és elhiggye, hogy a pillanatnyi helyzet (a béke Európában és a világ többi részén – a szerk.) örökké tart. De nem így van.

A nemzetközi folyamatoknak, a háborús eszkalációnak Magyarországra is hatása van, ha nincs olyan vezetője, aki képes ezt elhárítani, és képes megőrizni Magyarországot a béke szigetének”

– húzta alá az elemző. Mint hozzátette: ha ez nem sikerül, „akkor bizony, hiába gondoljuk azt, hogy a pillanat (a béke és biztonság időszaka – a szerk.) kényelmes és kedvező, ez nagyon gyorsan megváltozhat.”

Ha Brüsszel így folytatja, az életveszély. Egész Európára nézve

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet vezetője konkrét példákkal is szemléltette, hogy a háború szele már itt van Európában. Mint fogalmazott: „csak néhány példa tényleg:

  • Németország döntött a sorkötelezettség visszavezetéséről.
  • Horvátországban 2027 januárjától vezetik vissza a sorkötelezettséget.
  • Dániában 2027-től már a nőknek is be kell vonulnia.

És sorolhatnám tovább.

Ezek világos jelek. ha minden rendben van, ha nem háborog a tenger, akkor nincsenek ilyen döntések, mert nincs rájuk szükség” – húzta alá az elemző.

„Nem egyszerű a helyzet.

Nem akarok pesszimista jövőképet megfogalmazni, de ha Brüsszel ebbe az irányba megy tovább, az életveszély. Egész Európára nézve”

– tette hozzá G. Fodor Gábor.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

 

