02. 15.
vasárnap
02. 15.
vasárnap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig

2026. február 15. 10:45

Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.

2026. február 15. 10:45
null

Soha nem látott módon kezdték el fenyegetni Magyarországot az ukrán politika legfelsőbb szintjétől egészen egy őrnagyig. A Mesterterv legutóbbi adásában erről hoztunk is egy rövid összeállítást az alábbi videó (38 perc 34 másodpercétől kezdődően).

Noha közel sincs benne minden fenyegetés, a kétperces (magyar feliratos) ízelítőből a Mandiner olvasói így is megtudhatják, hogy mire számíthat hazánk a háborúban álló, EU-s csatlakozást követelő keleti szomszédjától.

Az, hogy mindez már az „uniós partnerség előszobálya”, vagy valami egészen más, a Mesterterv legutóbbi adásában ugyancsak kiderült!

Íme a fent említett részlet, az alábbi videó (38 perc 34 másodpercétől kezdődően):

G. Fodor: Ez egy nagyon súlyos helyzet

Nem az a helyzet, hogy Magyarország fenyegeti Ukrajnát, hanem egy háborúban álló ország küld egyre intenzívebben fenyegetéseket Magyarország felé. Ez egy veszélyes történet”

– fogalmazott a fenti videórészlet kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója. 

Mint kifejtette: ráadásul „Magyar Péternek egy szava sincs erről a helyzetről. Mellettünk van egy háborúban álló ország, aki egyre erősebb fenyegetéseket küld Magyarország felé, és nyilvánvaló módon érdeke, hogy bármilyen eszközzel beavatkozzon a magyar választási kampányba – ez egy nagyon súlyos helyzet. Ez egy komolyabb történet, mint hogy nézünk egy ágyat három nap óta. Így is lenne érdemes közelíteni efelé a kérdés felé”.

Mráz: A Tisza Párt szerzett egy papírt arról, hogy a tiszások Ukrajna-EU csatlakozását támogatják

„Magyarország szuverén döntése lesz az, hogy Ukrajnát beengedik-e, és ezzel a stílussal, ezekkel a fenyegetőzésekkel, agresszivitással a saját esélyeiket csökkentik, hogy Magyarország egyáltalán a stratégiai partnerséget keresse Ukrajnával” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Mint aláhúzta: ráadásul

„mi a NATO tagjai vagyunk, Ukrajna nem. Ha Magyarországot megtámadja az akárhányas számú dandár, amit az egyik jóember mondott katonai egyenruhában, akkor Magyarországot Angliától kezdve az Egyesült Államokon át, még a németeknek is meg kell védenie,  mert ez a NATO-nak a lényege”.

„Ezekkel a nyilatkozatokkal bizonyítják számomra azt sokadjára, hogy nem kész Ukrajna az EU tagságra” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel, emlékeztetve, hogy ennek ellenére 2025-ben a Tisza Párt által közölt eredmények szerint egymillió aláírás közül 60%-a majdnem az aláíróknak azt mondta, hogy szeretné, ha Ukrajna belépne az EU-ba.

Vagyis mint fogalmazott: „a Tisza Párt szerzett egy papírt arról, hogy a tiszások Ukrajna-EU csatlakozását támogatják.

„Aki ezt az álláspontot képviseli, az nézze meg ezeket a videókat és gondolkozzon el azon, hogy ez az ország és ezek az emberek – a kiskatonától az elnökig – valóban alkalmasak-e arra, hogy az Európai Unió döntéshozatalában részt vegyenek, hogy felelős döntéseket hozzanak és ne mondjuk Magyarország ellenségeiként viselkedjenek”

húzta alá a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitóképen: Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök. Fotó: Petras Malukas / AFP

 

