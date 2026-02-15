Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig

Soha nem látott módon kezdték el fenyegetni Magyarországot az ukrán politika legfelsőbb szintjétől egészen egy őrnagyig. A Mesterterv legutóbbi adásában erről hoztunk is egy rövid összeállítást az alábbi videó (38 perc 34 másodpercétől kezdődően).

Noha közel sincs benne minden fenyegetés, a kétperces (magyar feliratos) ízelítőből a Mandiner olvasói így is megtudhatják, hogy mire számíthat hazánk a háborúban álló, EU-s csatlakozást követelő keleti szomszédjától.

Az, hogy mindez már az „uniós partnerség előszobálya”, vagy valami egészen más, a Mesterterv legutóbbi adásában ugyancsak kiderült!