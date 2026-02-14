Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
Úgy érzik: ereje teljében a Brüszzel-Kijev tengely, így még csak nem is titkolják, mi lesz a következő lépésük.
A napokban egy Politico-n megjelent cikk ötpontos tervet vázolt arról, hogy Brüsszel és Kijev milyen lépéseken keresztül szeretné az Európai Unióba szuszakolni Ukrajnát. Miért szól az 5 lépésből 3 lépés kifejezetten Magyarországról? Miért kellett mindezt megírni a Politico-n? És mi köze ennek a magyarországi választáshoz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
A Politico megjelent cikk szerint
Erről készítettünk is egy ábrát (lenti kép).
A fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: a Politico hasábjain megjelent 5 pont „egészen elképesztő és mindent bizonyít, amiről az elmúlt hónapokban beszéltünk, és amiről a magyar kampány szól:
Ukrajna be akar avatkozni a választásba.”
„Aki még bizonytalan abban, hogy nemcsak egy kampányszlogenről van szó, az tényleg betűről-betűre elolvashatja, egyértelmű:
Ukrajna a magyar választási kampány részese. meg akarja buktatni az Orbán-kormányt és a Tisza pártot – az egy kicsit érdekes, hogy nem Magyar Pétert, hanem a Tisza Pártot – akarja kormányra ültetni azért, mert ettől várja, hogy Ukrajna maximum két éven belül az Európai Unió tagja lehet. Leírták. nem a magyar jobboldali sajtóban jelent meg, hanem a Politico-n” – fejtette ki az elemző.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet staratégiai igazgatója szerint ráadásul már maga a Politico-cikk sem véletlenül született meg.
Azért írják meg, mert az erejük teljében vannak. Létrejött a Brüsszel-Kijev tengely, erősek, még akár Trump támogatása is megnyerhető ehhez” – legalábbis ezt gondolják
– mutatott rá az elemző.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
