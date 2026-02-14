Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

2026. február 14. 10:30

Úgy érzik: ereje teljében a Brüszzel-Kijev tengely, így még csak nem is titkolják, mi lesz a következő lépésük.

2026. február 14. 10:30
Zelenszkij, Von der Leyen

A napokban egy Politico-n megjelent cikk ötpontos tervet vázolt arról, hogy Brüsszel és Kijev milyen lépéseken keresztül szeretné az Európai Unióba szuszakolni Ukrajnát. Miért szól az 5 lépésből 3 lépés kifejezetten Magyarországról? Miért kellett mindezt megírni a Politico-n? És mi köze ennek a magyarországi választáshoz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Az  5 pontos tervből 3 Magyarországot veszi célba

A Politico megjelent cikk szerint

  1. az első lépés, hogy amíg zajlik a háború, már gyorsított teljárásban le kell tárgyalni a csatlakozási feltételeket annak érdekében, hogy Ukrajna 2027-re készen is álljon az uniós tagságra (korábban hallottunk 2030-at, 2029-et, most már 2027-ről van szó).
  2. A második – már egyel cifrább – lépcső, hogy anélkül csatlakozzon Ukrajna, hogy a feltételeket teljesíti, és már uniós tagként, a későbbiekben teljesítse azokat.
  3. A harmadik pont, hogy reménykednek abban, hogy megbukik Orbán Viktor, jön Magyar Péter, ő pedig majd beleegyezik Ukrajna Európai Uniós tagságába.
  4. A negyedik pont, hogy ha Orbán viktor győz, akkor brüsszel ráveszi Trumpot, hogy ő vegye rá Orbánt, hogy járuljon hozzá Magyarország Ukrajna Uniós csatlakozásához.
  5. Az ötödik pont pedig, Ha Orbán még a negyedik pontnak is ellenáll, akkor Magyarország vétójogát el kell venni. 

Erről készítettünk is egy ábrát (lenti kép).

A Politico-n megjelent cikk 5 pontja – ezekkel a lépésekkel szuszakolná be Brüsszel és Kijev Ukrajnát az Európai Unióba. Fotó: Mandiner/Mesterterv

Egyértelműen leírták a Politico-n: Ukrajna be akar avatkozni a választásba

A fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: a Politico hasábjain megjelent 5 pont „egészen elképesztő és mindent bizonyít, amiről az elmúlt hónapokban beszéltünk, és amiről a magyar kampány szól:

Ukrajna be akar avatkozni a választásba.”

„Aki még bizonytalan abban, hogy nemcsak egy kampányszlogenről van szó, az tényleg betűről-betűre elolvashatja, egyértelmű:

Ukrajna a magyar választási kampány részese. meg akarja buktatni az Orbán-kormányt és a Tisza pártot – az egy kicsit érdekes, hogy nem Magyar Pétert, hanem a Tisza Pártot – akarja kormányra ültetni azért, mert ettől várja, hogy Ukrajna maximum két éven belül az Európai Unió tagja lehet. Leírták. nem a magyar jobboldali sajtóban jelent meg, hanem a Politico-n” – fejtette ki az elemző.

G. Fodor: Azért írják meg, mert erejük teljében vannak

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet staratégiai igazgatója szerint ráadásul már maga a Politico-cikk sem véletlenül született meg.

Azért írják meg, mert az erejük teljében vannak. Létrejött a Brüsszel-Kijev tengely, erősek, még akár Trump támogatása is megnyerhető ehhez” – legalábbis ezt gondolják

– mutatott rá az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

 

SzaboGeza
2026. február 14. 11:52
Az "ALAPSZERZŐDÉST" nem véletlenül hívják annak!!!! Ami attól eltér, az "MÓKOLÁS"!!!!!!!:)))
SzaboGeza
2026. február 14. 11:21
Még van gáz ,villany, meg benzin, MÉG!!!!!!
bakafant-28
2026. február 14. 10:57
És mindezek ellenére,rendületlenül ellátjuk ezt a szarfészket,meg a zsidó majmot árammal,gázzal,üzemanyaggal,különböző humanitárius segélyekkel.Nem vagyunk normálisak..Mi kell még,hogy befejezzük a jóemberkedést?
oberennsinnen49
2026. február 14. 10:49 Szerkesztve
Igen, be akar avatkozni, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy emiatt vannak-e a kormánynak félresikerült, - és akkor finom vagyok - intézkedései, mert Ukrajna be akar avatkozni? Most erre mit lehet válaszolni? Ettől függetlenül, inkább Orbán, de a mostani beszéd sok mindent eldönthet. Ha például beleszövi, hogy "Ott, ahol a pénz el van lopva," és párat felsorol a magyar közvagyon megduplázásából, az energiaárakról, a minimálbér, reálkeresetek háromszorosra növekedéséről, aranytartalék, repülőtér visszavásárlása stb.... akkor van esély a győzelemre.
