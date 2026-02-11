Döbbenetes szám: a szakértő elárulta, mekkora kár érte eddig Magyarországot a háború miatt

Padlógázzal a háborúba: az Európai Parlament megszavazta Ukrajnának a 90 milliárdos hitelt
Regős Gábor közgazdász a Világgazdaságnak rámutatott, hogy amíg a külső konjunktúra nem áll helyre, addig a magyar GDP 2-3 százaléknál nagyobb bővülésre nem lesz képes.
Az orosz–ukrán háború kitörése óta mintha rá se lehetne ismerni a magyar gazdaságra. A korábbi növekedési lendületet stagnálás váltotta fel, a beruházások visszaestek, az infláció pedig magasabb szinten ragadt – írta a Világgazdaság.
A gazdasági lap hozzátette, a megváltozott nemzetközi környezet alapjaiban formálta át a gazdasági folyamatokat. A kár pedig jelentős:
az elemző szerint az elmúlt bő három évben 8,6 százalékos növekedési többlettől és 7500 milliárdtól esett el a magyar gazdaság.
De a cikkben felidézték Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábbi nyilatkozatát is. A tárcavezető a gazdasági nehézségeket a gyenge külső kereslettel, a magyar gazdaság szerkezeti sajátosságaival és a német járműipar válságával magyarázta. Nagy szerint
tudomásul kell venni, hogy amíg a külső konjunktúra nem áll helyre, és a német prémium márkák sem találnak magukra, addig a magyar GDP 2-3 százaléknál nagyobb bővülésre nem lesz képes.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a Világgazdaságnak kijelentette, hogy nagyon nehéz megbecsülni a háború okozta gazdasági károkat, mivel a háború okozta kiesés nem csak egy csatornán jelenik meg. Az viszont jól látható szerinte, hogy az elmúlt években a magyar növekedés láthatóan elakadt, ebben pedig nagy szerepe van a külső környezet romlásának.
A szakértő szerint Magyarország egy kis, nyitott gazdaság, ahol a GDP több mint 80 százaléka exportból származik, szemben például Lengyelországgal, ahol ez 40 százalék körül van, tehát nagyon nem mindegy számunkra, hogy hogyan alakul a külső környezet. Épp
a gyenge konjunktúra eredménye, hogy az ipari termelés folyamatosan mínuszban van, ami miatt kihasználatlan kapacitásokkal van teli a magyar gazdaság,
és megjelent a rendszerváltás előtt ismert jelenség, a kapun belüli munkanélküliség.
Regős szintén komoly problémának nevezte a beruházások visszaesését, amiben ismét csak több tényező játszik együttesen szerepet, mint például a már említett
Úgy véli, utóbbiakban is van szerepe a háborúnak.
Ugyanakkor az elemző szerint az uniós forrásokkal kapcsolatos problémák nem elsősorban a háborúhoz köthetők, de az Európai Bizottság és Magyarország közötti érdekellentéteket a fegyveres konfliktus is súlyosbította.
De Regős Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy az emelkedő energia- és kamatkiadások például rontották a költségvetés helyzetét, így kevesebb maradt fejlesztésre. Ráadásul az elszálló energiaárak még a magyar gazdaság versenyképességére is negatív hatással voltak.
A szakértő a Világgazdaságnak arról is beszélt, hogy van egy nagy különbség a korábbi válságos időszakokkal szemben. Regős Gábor szerint mindenképp válságállóbb lett a magyar gazdaság abból a szempontból, hogy most, a 2009-essel helyzettel ellentétben, nem kellett az IMF-hez folyamodni hitelért, a finanszírozás megoldódott a piacról.
Ráadásul épp a múlt héten közölte a Magyar Nemzeti Bank, hogy
történelmi csúcsra, 56,8 milliárd euróra emelkedett a magyar devizatartalék, ami jelentősen csökkenti a magyar gazdaság sérülékenységét.
A forint viszonylagos erőssége ugyanakkor egy új fejlemény. Az összeállításban felidézték, hogy az elmúlt években láttak jócskán gyengülést, emiatt kellett 2022 őszén rendkívüli kamatemelést végrehajtania az MNB-nek 500 bázispont nagyságban.
A közgazdász szerint a tavalyi év forinterősödésében az új jegybanki vezetés szigorúbb kamatpolitikájának is van szerepe, ilyen magas kamatok mellett tud viszonylag erős lenni a forint.
„Ez persze azt is jelenti, hogy lassanként kezd helyreállni a bizalom a forintban, úgy lakossági, mint piaci oldalról, hiszen
a piac most már azt látja, hogy a jegybank nem akarja leértékelni a fizetőeszközt”
– magyarázta Regős Gábor.
