Döbbenetes szám: a szakértő elárulta, mekkora kár érte eddig Magyarországot a háború miatt

Az orosz–ukrán háború kitörése óta mintha rá se lehetne ismerni a magyar gazdaságra. A korábbi növekedési lendületet stagnálás váltotta fel, a beruházások visszaestek, az infláció pedig magasabb szinten ragadt – írta a Világgazdaság.

A gazdasági lap hozzátette, a megváltozott nemzetközi környezet alapjaiban formálta át a gazdasági folyamatokat. A kár pedig jelentős: