„Az újságból értesültem” – esze ágában sincs Zelenszkijnek választásokat tartani Ukrajnában, helyette kiadta az ukázt az európai vezetőknek és Trumpnak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta: az újságból értesült először a Financial Times (FT) című brit lap azon értesüléséről, miszerint február 24-én bejelentené terveit egy elnökválasztás, illetve az ukrajnai rendezéshez kapcsolódó területi kérdésről szóló népszavazás megtartásáról.

Az ukrán államfő a WhatsApp csevegőalkalmazáson keresztül nyilatkozott. Kijelentette, hogy minderről az FT-ből értesült először, és leszögezte, hogy akkor térhetnek rá a választások kérdésére, ha „megvan minden szükséges biztonsági garancia”.