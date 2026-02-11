Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
financial times volodimir zelenszkij ukrajna választás

„Az újságból értesültem” – esze ágában sincs Zelenszkijnek választásokat tartani Ukrajnában, helyette kiadta az ukázt az európai vezetőknek és Trumpnak

2026. február 11. 22:41

Érdekes...

2026. február 11. 22:41
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságírók kérdéseire válaszolva azt mondta: az újságból értesült először a Financial Times (FT) című brit lap azon értesüléséről, miszerint február 24-én bejelentené terveit egy elnökválasztás, illetve az ukrajnai rendezéshez kapcsolódó területi kérdésről szóló népszavazás megtartásáról.

Az ukrán államfő a WhatsApp csevegőalkalmazáson keresztül nyilatkozott. Kijelentette, hogy minderről az FT-ből értesült először, és leszögezte, hogy akkor térhetnek rá a választások kérdésére, ha „megvan minden szükséges biztonsági garancia”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

„Mindig is azt mondtam, hogy a választások kérdését Ukrajna egyes partnerei vetik fel. Ukrajna maga soha nem hozta ezt fel, de kétségtelenül készek vagyunk a választásokra, ahogy mondtam, ezt egyszerű megcsinálni. Csináljatok tűzszünetet, és akkor lesznek választások” – idézte az államfőt az UNIAN ukrán hírügynökség.

„Ismert Önök előtt, hogy Amerika felvetette a választások kérdését, ezért nem akarok részletekbe bocsátkozni. (...) Nem fenyegetnek azzal, hogy visszavonják a biztonsági garanciákat. Egyébként nem is kötik össze a választásokat a biztonsági garanciákkal” – hangoztatta.

Zelenszkij szót ejtett arról is, hogy Európának és az Egyesült Államoknak közös tárgyalási irányt kell képviselniük.

Megemlítette azt is, hogy szerdán beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel, aki egyebek között tájékoztatta őt egyik tanácsadójának Moszkvában tett látogatásáról.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2026. február 11. 22:48
Mikor már lattyadt a sok kokaintól, akar tűzszünetet, mikor szünetet tart, akkor nem...jaj, esetleg fordítva... PUTIN, ELŐRE!
Válasz erre
1
0
szamoca-2
•••
2026. február 11. 22:48 Szerkesztve
Alighanem Ukrajnában már csak Zelenszkij halála után tartanak választásokat. Addig nem lesz legitim vezetője az országnak, aki törvényes felhatalmazással rendelkezne a tárgyalásokhoz és békekötéshez.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. február 11. 22:46
Zselenszkij és csürhéje terrorista!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!