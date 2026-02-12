Itt az újabb orbitális Magyar Péter-i kamu – ezúttal „Brüsszel” is besegített a mutatványba

– milyen szerencse, hogy a közönség viszont nem firtat semmit. Inkább hiszi az újabb és újabb, még nagyszerűbb blöfföt, mint hogy akár csak egyet is közülük nyomon követne (az például a lehető legpraktikusabb ígéret, hogy Jockey Ewinggal mi nyolcvan évre pöccintjük fel a várható élettartamodat – aki él, az elégedett lehet, aki pedig előbb elhalálozik, az már garantáltan nem tudja számonkérni a dolgot).

Pedig milyen jól ki lehetne bekkelni a választásokig hátralevő két hosszú hónapot egy olyan izgalmas (akár kooperatív) társasjátékkal, hogy ki hány politikusi blöfföt tud április 12-ig tényekkel alátámasztva leleplezni.

Tehát zajlik a plenáris ülés, ám a jelen lévő tiszások úgymond szigorúan nem szólalhatnak fel, a Néppárttól kapott „büntetésük” miatt (nem védték meg ugyanis a néppárti Ursula von der Leyent, hanem ellógták a szavazást). Ez volt ugye az a taktikai húzás, amelyet a TISZA-vezér azzal kommentált: „Milyen érdekes, hogy a fideszes képviselők soha nem kaptak 16 év alatt ilyen büntetést. Az ok egyszerű: ők mindent megszavaztak, amit Brüsszel és a Néppárt diktált nekik”. Ez is klasszikus tesztszövegnek tűnik: mekkora vajon az a sokaság, aki Magyar Péternek még azt is elhiszi, hogy a Fidesz tizenhatodik éve a legbambább bólogató Jánosként nyomogatja az „igen” gombot migránsra, szankcióra, Ukrajnáért vállalt hitelre és az összes többi ukázra, minden létező büntetést megúszva. Miközben eleve mókás azt firtatni, hogy miért nem kaptak „ilyen” büntetést a kormánypártok:

ezt a felszólalásoktól eltiltósdit idén januárban, kifejezetten a von der Leyenről tartott szavazás előtt vezette be az Európai Néppárt – erre a kiváló jogász megkérdezi, miért is nem alkalmazták soha ezt a 2026-os néppárti belső szabályt a Fidesszel szemben. Amelynek 2021 márciusa óta köze nincs a Néppárthoz.

De ha már így felmerült ez az együtt szavazósdi, kukkantsunk bele az aktuális európai parlamenti statisztikákba. Jelen állás szerint a TISZA EP-képviselői a Néppárton kívül továbbra is a Renew Europe frakció tagjaival szavaznak leginkább megegyezően: azaz leginkább Cseh Katalinék egykori képviselőcsoportjával gondolnak egyfélét. Aki nem hiszi, keressen rá; Dávid Dóra esetében például a sok-sok momentumos-féle mellé csak egy-két európai szoci fért fel a 30-40 leggyakoribb szavazategyezés listájára (tudom, a rendszer mutatja az exfideszes Győrffy Balázst is, ám az statisztikai torzítás, mivel ő csak az alakuló ülésen vett részt, érdemi szavazásokon már nem).