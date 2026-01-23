Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
manfred weber magyar péter brüsszel fidesz Nagy Attila Tibor

Magyar Pétert megbüntették

2026. január 23. 17:39

Olyan érzésem van, hogy Magyar Péter valahol még örül is annak, hogy a TISZA képviselői hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és nem lehetnek új dossziék jelentéstevői.

2026. január 23. 17:39
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Magyar Péter eddig sem járt be gyakran az Európai Parlament ülésére, ő a hazai ügyekkel volt jobban elfoglalva. Persze, elgondolkodtató, hogy a Tisza még két éve sincs az Európai Néppárt képviselőcsoportjában és máris ennyi gond van vele. Ha ez így megy tovább, inkább előbb, mint utóbb elfogyhat az Európai Néppárt frakcióvezetésének a türelme a Tiszával szemben. Mivel azonban jelenleg de facto választási kampány van Magyarországon, nem tudok szabadulni az ügy színjáték jellegének az érzésétől.”

Magyar Péternek ugyanis még jól is jön a büntetés, ha bizonyítani akarja, hogy ő egyáltalán nem »Brüsszel« embere, hiszen lám, a Fidesz által utált Manfred Weberékkel is hajlandó szembeszállni és vállalni a következményeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter

Bajnai után újabb figyelmeztetést kapott Magyar Péter
Tovább a cikkhezchevron

Manfred Weber olyannyira tisztában van a kormányváltás tétjével, hogy az EP plenáris ülésén nyíltan Magyar Péternek szurkolt korábban. »Büntessetek meg nyugodtan, Manfred, ez még jól is jön nekem odahaza!« Meglehet, hogy Weber még azt is tudja, hogy kerülni kell Magyar Péteréknek, hogy a Fidesz »Brüsszel«, az EU kiszolgálóinak tüntesse fel őket. Hat hónap beszédtilalom a plenáris üléseken ennyit megér. Ha meg Tisza-kormány lesz, akkor ennek a büntetésnek nem lesz különösebb jelentősége, annak annál inkább, hogy az Európai Parlament többségének, az Európai Bizottságnak végre kezelhetőbb, lojálisabb magyar kormánnyal legyen dolga az április 12-i választások után. ”

Nyitóképen: Magyar Péter. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
SzaboGeza
2026. január 24. 01:33
Csak kimentette őket Wéber, hogy ne kelljen magyarázkodniuk a Nemzetellenes tetteikért!!!! MERT EZEK AZOK!!!
Válasz erre
0
0
gyivi
2026. január 24. 00:38
"nem tudok szabadulni az ügy színjáték jellegének az érzésétől." mivel ez egy színjáték. "Jól jön", mint a korházfelújítások elmaradása - by Kollár Kinga.
Válasz erre
0
1
kovsa2
2026. január 23. 22:43
"azonban jelenleg de facto választási kampány van Magyarországon, nem tudok szabadulni az ügy színjáték jellegének az érzésétől.” Jé! Kezd kinyílni az úr szeme. Már ő is átlát ezen az átverésen. Semmi sem igaz a Messiás körül. Amit mond, amit csinál, mind-mind hazugság. Egy cél lebeg a szeme, a szemük (akik futtatják Brüsszelben) előtt, mindenáron átverni a magyar szavazók többségét. Ne hagyjuk magunkat átverni ilyen pancserek által!!!!!!!
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 23. 22:43
>>akitiosz 2026. január 23. 21:15 Nem is az érzéstől kellene megszabadulnia, hanem a fészbukkolástól.<< Na, most aztán szépen lepropagandistáztad a "fészbukkoló" arcokat. Köztük a legnagyobb "fészbukkolót" Magyar Péter őméltóságát.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!