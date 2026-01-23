„Undorodom Lázár Jánostól” – elszakadt a cérna, csúnyán kifakadt Dobrev Klára (VIDEÓ)
A DK elnöke szerint az építési és közlekedési miniszter őszintén azt gondolja, amit mond.
Olyan érzésem van, hogy Magyar Péter valahol még örül is annak, hogy a TISZA képviselői hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és nem lehetnek új dossziék jelentéstevői.
„Magyar Péter eddig sem járt be gyakran az Európai Parlament ülésére, ő a hazai ügyekkel volt jobban elfoglalva. Persze, elgondolkodtató, hogy a Tisza még két éve sincs az Európai Néppárt képviselőcsoportjában és máris ennyi gond van vele. Ha ez így megy tovább, inkább előbb, mint utóbb elfogyhat az Európai Néppárt frakcióvezetésének a türelme a Tiszával szemben. Mivel azonban jelenleg de facto választási kampány van Magyarországon, nem tudok szabadulni az ügy színjáték jellegének az érzésétől.”
Magyar Péternek ugyanis még jól is jön a büntetés, ha bizonyítani akarja, hogy ő egyáltalán nem »Brüsszel« embere, hiszen lám, a Fidesz által utált Manfred Weberékkel is hajlandó szembeszállni és vállalni a következményeket.
Manfred Weber olyannyira tisztában van a kormányváltás tétjével, hogy az EP plenáris ülésén nyíltan Magyar Péternek szurkolt korábban. »Büntessetek meg nyugodtan, Manfred, ez még jól is jön nekem odahaza!« Meglehet, hogy Weber még azt is tudja, hogy kerülni kell Magyar Péteréknek, hogy a Fidesz »Brüsszel«, az EU kiszolgálóinak tüntesse fel őket. Hat hónap beszédtilalom a plenáris üléseken ennyit megér. Ha meg Tisza-kormány lesz, akkor ennek a büntetésnek nem lesz különösebb jelentősége, annak annál inkább, hogy az Európai Parlament többségének, az Európai Bizottságnak végre kezelhetőbb, lojálisabb magyar kormánnyal legyen dolga az április 12-i választások után. ”
Nyitóképen: Magyar Péter. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP
