„Magyar Péter eddig sem járt be gyakran az Európai Parlament ülésére, ő a hazai ügyekkel volt jobban elfoglalva. Persze, elgondolkodtató, hogy a Tisza még két éve sincs az Európai Néppárt képviselőcsoportjában és máris ennyi gond van vele. Ha ez így megy tovább, inkább előbb, mint utóbb elfogyhat az Európai Néppárt frakcióvezetésének a türelme a Tiszával szemben. Mivel azonban jelenleg de facto választási kampány van Magyarországon, nem tudok szabadulni az ügy színjáték jellegének az érzésétől.”

Magyar Péternek ugyanis még jól is jön a büntetés, ha bizonyítani akarja, hogy ő egyáltalán nem »Brüsszel« embere, hiszen lám, a Fidesz által utált Manfred Weberékkel is hajlandó szembeszállni és vállalni a következményeket.