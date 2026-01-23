„Undorodom Lázár Jánostól” – elszakadt a cérna, csúnyán kifakadt Dobrev Klára (VIDEÓ)

Magyar Péter gyenge, Kapitány nem jött, hanem küldték – itt az új Mesterterv (VIDEÓ!)
A DK elnöke szerint az építési és közlekedési miniszter őszintén azt gondolja, amit mond.
„Undorodom Lázár Jánostól, attól a felsőbbrendű, másokat lealacsonyító stílustól, ahogyan a cigányokról beszél” – írta Dobrev Klára ahhoz a közösségi oldalán megosztott videóhoz, amelyben az építési és közlekedési miniszter kijelentéseire reagált.
Lázár János úgy fogalmazott: „Ha nincsenek a migránsok, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a sz*ros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”
Dobrev Klára szerint
„vannak pillanatok, amikor undorodom ezektől az emberektől. Amikor undorodom Lázár Jánostól.
Elsősorban azért, mert amiről beszél, őszintén így is gondolja.”
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt