„Undorodom Lázár Jánostól” – elszakadt a cérna, csúnyán kifakadt Dobrev Klára (VIDEÓ)

2026. január 23. 17:29

A DK elnöke szerint az építési és közlekedési miniszter őszintén azt gondolja, amit mond.

„Undorodom Lázár Jánostól, attól a felsőbbrendű, másokat lealacsonyító stílustól, ahogyan a cigányokról beszél” – írta Dobrev Klára ahhoz a közösségi oldalán megosztott videóhoz, amelyben az építési és közlekedési miniszter kijelentéseire reagált.

Lázár János úgy fogalmazott: „Ha nincsenek a migránsok, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a sz*ros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”

Dobrev Klára szerint 

„vannak pillanatok, amikor undorodom ezektől az emberektől. Amikor undorodom Lázár Jánostól.

Elsősorban azért, mert amiről beszél, őszintén így is gondolja.”

A teljes kifakadást itt megtekintheti

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

irizar
2026. január 24. 04:36
Lesz*rom a ribancot! Hol van fletóóó??!! Nagyon hiányzik böszmesége😃. LárifáriKa sem gyenge, de a Fidesz 2/3-ra ferink garancia volt.
csapláros
•••
2026. január 24. 02:17 Szerkesztve
Lázár szerencsétlenül hivatkozott a cigányságra, mint tartalékra, anélkül, hogy a takarításnak utána nézetett volna. Mint másutt, a MÁVNÁL is kiszervezett vállalkozások VERSENYTÁRGYALÁSOKON nyerik el a munkát. Ezek alkalmazottai között fiatal, öreg, is van, akiknek még a szar eltakarítása sem derogál, elvégre maszkot, kötényt, munkaruhát, kesztyűt viselnek, fertőtlenítőket, eszközöket használnak. Vannak közöttük cigányok és bevándorlók is. A versenytárgyalás következménye, az egymásnak való ALULIGÉRGETÉS, amikor a vállalt összeg már az alkalmazottak bérét sem fedezi, és így azok a bérük egy részét zsebbe kapják, vagy be sem jelentik őket. Tisztes vállalkozásnak nincs esélye. Ez a munka épp a nem rendszeres szennyek miatt PLUSZ munkával, és ezért PLUSZ BEVÉTELEKKEL kell, hogy járjanak, persze megfelelő dokumentációval alátámasztva (pl. mobilkép). A minimum lehet az országos statisztika által nyilvántartott ALAPBÉR (320-380e Ft), minden más pótlék csak rájön.
bucka
2026. január 24. 01:38
Ezek minden választás előtt szociálisan olyan érzékenyek lesznek. Kiváncsi vagyok, hogy pl. azzal a zsidó bácsival akinek a házából most is ugat ez a némber, mennyire szolidáris? Mondjuk azokkal az emberekkel, akiket a nagypapi daráltatott le? Persze-persze nem felelős a nagypapiért, de a nagypapi által szó szerint kitaposott kényelmes életet azért csak elfogadta. A felmenői kapcsolatait csak igénybe vette....
nyafika
2026. január 24. 00:47
Az nem zavar, hogy Londonban az állami pénzen felhizlalt sokdiplomás éttermiségi libsi patkányok arab kebabosnál takarítják a moslékot? Miközben hazapofáznak, nekik mennyire jó az életük odakint?
