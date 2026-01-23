Ft
magyar péter dobrev klára brüsszel ukrajna

Kiderült a súlyos titok, lelepleződött a Dobrev–Magyar-összefogás

2026. január 23. 06:01

Összenő, ami összetartozik.

2026. január 23. 06:01
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Dobrev Klára, a DK elnöke a Facebook-oldalán igyekezett bizonygatni, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nem támogatja Ukrajnát. Próbálta a kormány álláspontját aláásni és megtéveszteni a szavazókat. 

»A magyar jobboldal – kormányon és ellenzékben egyaránt – elárulta Ukrajnát. Nem szavazták meg az Ukrajnának szánt uniós hitelt, pedig annak nem az európai adófizetők pénze a fedezete, hanem a lefoglalt orosz vagyon. Vagyis Oroszországnak kellene fizetnie a háború rombolásáért – magyaroknak egy fillérbe sem kerül, mégis ezt akadályozták meg. És itt jön a legkellemetlenebb igazság: Sajnos ebben a Tisza Párt is Orbánt támogatta. Lehet új arcokat mutatni, lehet más hangnemben beszélni – de amikor a döntés pillanata eljön, és Ukrajnáról, Európáról, az orosz agresszió megfékezéséről kell szavazni, ugyanarra az oldalra álltak, mint Orbán.«

Dobrev posztja egyértelmű, ezzel akarta segíteni Magyar Pétert. A nyilvánvalóan Brüsszelből irányított,  háborúpárti Tisza Pártról megpróbálta elhitetni, hogy nem is ukránpárti. Ne üljünk fel ezeknek a kamu, megtévesztő posztoknak, a DK és a Tisza Párt egy oldalon áll.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Purger Tamás Forrás/MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 19 komment

madre79
2026. január 23. 11:45
Két rohadék!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 23. 10:31
a regi moslek koalicio uj cimkevel, ugyanugy vegzik mint az elozo
Válasz erre
0
0
koron-kivuliek
2026. január 23. 09:43
Felveszek hitelt a szomszed hazara majd oda adom a masik szomszednak? Majd a szomszed kifizeti : ) Ezt magyarazza Aladar ? :D
Válasz erre
2
0
Bitrex®
2026. január 23. 09:08
Csak nem feltámadt Michael Jackson? Fúúúúúj!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!