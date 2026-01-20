Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt

Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében
Donald Trump amerikai elnök levélben kereste fel és kérte meg Orbán Viktort, hogy alapítóként csatlakozzon a gázai Béketanács munkájához.
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
A Mesterterv legutóbbi adásában a Tisza Párt kommunikációja, valamint az is szóba került, mi lehet vele a párt legfontosabb célja.
A kérdés kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: míg „a miniszterelnök próbál olyan üzeneteket mondani, ami a nem elkötelezett szavazókat meggyőzi arról, hogy miért érdemes a Fideszre szavazni”, addig „az ellenfél a segéderőket alkalmazza, például közvéleménykutatókat. Akik arról beszélnek, hogy már nincs is DK. Tehát
az a Tisza, amelyik a Gyurcsány-korszakot akarja lezárni, a Gyurcsány-szavazókra utazik.
Ilyen manipulációs technikákkal próbálják meg begyűjteni az összes elkallódó szavazót, és „bizony a Gyurcsány-korszakot lezárni akaró politikus lehajol a Gyurcsány-árvák szavazataiért” – értékelt G. Fodor Gábor.
A műsorban a fentiekre reagálva Mráz Ágoston Sámuel felvetette azt is, hogy
ha valaki a Gyurcsány-szavazókért hajol le, majd azt akarja cáfolni, hogy ő baloldali, akkor majd azért erről beszéljünk.”
Hiszen nem baloldali pártként az elkötelezett baloldali szavazókat megszólítani úgy lehet, „ha az ember baloldali” – mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.
Nyitóképen: Dobrev Klára, a DK elnöke. Fotó: Peter Kohalmi / AFP