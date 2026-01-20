Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt

A Mesterterv legutóbbi adásában a Tisza Párt kommunikációja, valamint az is szóba került, mi lehet vele a párt legfontosabb célja.

G. Fodor: A Tisza lehajol a Gyurcsány-árvák szavazataiért

A kérdés kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: míg „a miniszterelnök próbál olyan üzeneteket mondani, ami a nem elkötelezett szavazókat meggyőzi arról, hogy miért érdemes a Fideszre szavazni”, addig „az ellenfél a segéderőket alkalmazza, például közvéleménykutatókat. Akik arról beszélnek, hogy már nincs is DK. Tehát