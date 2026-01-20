Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt

2026. január 20. 20:00

Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.

2026. január 20. 20:00
null

A Mesterterv legutóbbi adásában a Tisza Párt kommunikációja, valamint az is szóba került, mi lehet vele a párt legfontosabb célja.

G. Fodor: A Tisza lehajol a Gyurcsány-árvák szavazataiért

A kérdés kapcsán G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: míg „a miniszterelnök próbál olyan üzeneteket mondani, ami a nem elkötelezett szavazókat meggyőzi arról, hogy miért érdemes a Fideszre szavazni”, addig „az ellenfél a segéderőket alkalmazza, például közvéleménykutatókat. Akik arról beszélnek, hogy már nincs is DK. Tehát 

az a Tisza, amelyik a Gyurcsány-korszakot akarja lezárni, a Gyurcsány-szavazókra utazik. 

Ilyen manipulációs technikákkal próbálják meg begyűjteni az összes elkallódó szavazót, és „bizony a Gyurcsány-korszakot lezárni akaró politikus lehajol a Gyurcsány-árvák szavazataiért” – értékelt G. Fodor Gábor.

A műsorban a fentiekre reagálva Mráz Ágoston Sámuel felvetette azt is, hogy

ha valaki a Gyurcsány-szavazókért hajol le, majd azt akarja cáfolni, hogy ő baloldali, akkor majd azért erről beszéljünk.”

Hiszen nem baloldali pártként az elkötelezett baloldali szavazókat megszólítani úgy lehet, „ha az ember baloldali” – mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitóképen: Dobrev Klára, a DK elnöke. Fotó: Peter Kohalmi / AFP

 

trokadero
2026. január 21. 16:39
A baloldal összezár,a jobboldalon pedig elvész rengeteg szavazat a "mi illúziót kergető naivaink " jóvoltából.
akitiosz
2026. január 21. 15:27
Na ezt is megértük! A narancssárga "szakértők" a DK-ért aggódnak. :-)
Chekke-Faint
2026. január 21. 15:13
Pedig 1% Klárinak kijár, mert Feri bezzegezni fog ....DDD
coyote-0
2026. január 21. 11:52
Ha Klára nyomna egy monokinis rúdtáncot, én egész biztosan elgondolkodnék rajta, hogy a DK-ra szavazok.
