Irán hadművelet Egyesült Államok

Lecsapott Trump haragja Iránra: irgalmatlan pusztítást vitt végbe az amerikai hadsereg

2026. március 04. 10:27

Közel másfél tucat hadihajót és a csúcskategóriás iráni tengeralattjárót is kivégezték.

2026. március 04. 10:27
null

Az amerikai haderő az „Epikus Harag” (Epic Rage) hadművelet során eddig 17 iráni hadihajót, valamint az ország legerősebb tengeralattjáróját is megsemmisítette – írta meg az Unian cikke alapján a KárpátHír.

A folyamatos légitámadások következtében jelentősen meggyengült az ázsiai állam légvédelmi rendszere, emellett számos drónt és rakétakilövő berendezést is elpusztítottak.

A teheráni vezetés azonnal ellentámadásba lendült: több száz ballisztikus rakétát és több mint ezer drónt indított az amerikai és szövetséges állások ellen.

Az X-en megjelent tájékoztatás szerint az akcióban több mint 50 ezer amerikai katona és kétszáz katonai repülőgép vesz részt, köztük B–2 Spirit és B–1 Lancer stratégiai bombázók. A parancsnok közlése alapján minden olyan eszközt támadnak, amely veszélyt jelenthet a szövetséges erőkre; eddig mintegy kétezer célpontot semmisítettek meg, ugyanennyi precíziós fegyver alkalmazásával.

A teljes iráni flottát elsüllyesztjük. Eddig 17 iráni hajót semmisítettünk meg, köztük a legütőképesebb iráni tengeralattjárót, amelynek most egy hatalmas lyuk tátong az oldalán”

– írták.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fehér Agyar
•••
2026. március 04. 12:14 Szerkesztve
Teljesen az Avatarra hajaz ez a háború: a navik kétségbeesetten küzdenek a bolygójuk, Pandora birtoklásáért. Irtózatos haditechnikai arzenállal támad a RDA (Research Development Administration) rt által felbérelt hadsereg, a navik pedig lényegében a nyilaikkal próbálnak ellenállni. A cél Pandora ásványkincsei feletti uralom átvétele
Válasz erre
1
1
kicsavartkukac
2026. március 04. 11:48
Éljen a Béketanács.
Válasz erre
0
0
kicsavartkukac
2026. március 04. 11:46
Hát ha az oroszoknak lehet, akkor neki is.
Válasz erre
1
0
dundi-fan3
2026. március 04. 11:38
"Az amerikai haderő az „Epikus Harag” (Epic Rage) hadművelet során" Tényleg felmerül a kérdés, hogy milyen forrásból tájékozódik a mandarin, mert hogy nem nyugatiból az biztos. Legalább ti nem voltatok annyira ostobák, mint az origo, akik oroszul hagyták benne a nevet...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!