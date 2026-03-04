Lecsapott Trump haragja Iránra: irgalmatlan pusztítást vitt végbe az amerikai hadsereg

Az Európai Unió vezető hatalma döntött: Orbán Viktor stratégiáját követi az orosz-ukrán háborúban
Nincs egyedül Magyarország a 26 másik uniós tagállammal szemben, de a nagyhatalmakkal is szoros hazánk szövetsége.
Közel másfél tucat hadihajót és a csúcskategóriás iráni tengeralattjárót is kivégezték.
Az amerikai haderő az „Epikus Harag” (Epic Rage) hadművelet során eddig 17 iráni hadihajót, valamint az ország legerősebb tengeralattjáróját is megsemmisítette – írta meg az Unian cikke alapján a KárpátHír.
A folyamatos légitámadások következtében jelentősen meggyengült az ázsiai állam légvédelmi rendszere, emellett számos drónt és rakétakilövő berendezést is elpusztítottak.
A teheráni vezetés azonnal ellentámadásba lendült: több száz ballisztikus rakétát és több mint ezer drónt indított az amerikai és szövetséges állások ellen.
Az X-en megjelent tájékoztatás szerint az akcióban több mint 50 ezer amerikai katona és kétszáz katonai repülőgép vesz részt, köztük B–2 Spirit és B–1 Lancer stratégiai bombázók. A parancsnok közlése alapján minden olyan eszközt támadnak, amely veszélyt jelenthet a szövetséges erőkre; eddig mintegy kétezer célpontot semmisítettek meg, ugyanennyi precíziós fegyver alkalmazásával.
A teljes iráni flottát elsüllyesztjük. Eddig 17 iráni hajót semmisítettünk meg, köztük a legütőképesebb iráni tengeralattjárót, amelynek most egy hatalmas lyuk tátong az oldalán”
– írták.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
