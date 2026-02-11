„Adják vissza az érmemet!” – kezd eldurvulni a téli olimpia medálbotránya

Milánóban hamar párizsi déja vu-érzések törtek fel, az éremproblémák ugyanis már rögtön a téli olimpia elején kiütköztek: volt, aki a rossz szalagrögzítés miatt konkrétan elhagyta aranyát, hogy aztán darabokban találja meg a hóban, de többen enélkül is arra panaszkodtak, hogy a medálok nemes egyszerűséggel szétesnek, megrongálódnak. A szervezőbizottságnak így szégyenszemre hivatalos közleményt kellett kiadnia, amely valósággal hemzseg az ilyenkor szokásos kármentő PR-maszlagoktól, kiemelve, hogy „csak korlátozott számú éremnél” fordult elő hiba, ezek esetében pedig