Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 aranyérem botrány Olaszország

„Adják vissza az érmemet!” – kezd eldurvulni a téli olimpia medálbotránya

2026. február 11. 21:24

Eddig eléggé olaszos a szervezés Milánóban és Cortinában. A legújabb balhé a silány minőségű olimpiai érmek miatt pattant ki: a szervezők szerint csak néhány medált érint a probléma, azokat megjavítják, de Breezy Johnson például egészen másról számolt be...

2026. február 11. 21:24
null

Egészen olaszos eddig a milánói-cortinai téli olimpia szervezése: az elszámolt és rosszul megépített hokicsarnoktól kezdve a szolgálat közben halálra fagyó szerencsétlen éjjeli őrön át a méltatlanul silány minőségű érmekig terjed a skála egyelőre – és még csak az első napokban járunk. Most az is kiderült, mitől esnek szét a dobogósok medáljai, miközben egyeseknek a javítást, másoknak a teljes éremcserét ajánlották fel...

Első ránézésre gyönyörűek az olimpiai érmek, a gondok ezután kezdődnek... (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

Ezt is ajánljuk a témában

Az olimpiai szervezőbizottság szerint nincs itt semmi látnivaló

Milánóban hamar párizsi déja vu-érzések törtek fel, az éremproblémák ugyanis már rögtön a téli olimpia elején kiütköztek: volt, aki a rossz szalagrögzítés miatt konkrétan elhagyta aranyát, hogy aztán darabokban találja meg a hóban, de többen enélkül is arra panaszkodtak, hogy a medálok nemes egyszerűséggel szétesnek, megrongálódnak. A szervezőbizottságnak így szégyenszemre hivatalos közleményt kellett kiadnia, amely valósággal hemzseg az ilyenkor szokásos kármentő PR-maszlagoktól, kiemelve, hogy „csak korlátozott számú éremnél” fordult elő hiba, ezek esetében pedig 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Megtaláltuk a megoldást, és célzott beavatkozást hajtottunk végre.”

Luca Casassa kommunikációs igazgató emellett előzékenyen felajánlotta, hogy azon sportolók, akiknek az érmei sérültek, visszaküldhetik azokat, „hogy azonnal megjavíthassák őket. 

A 2026-os Milano Cortina megerősíti elkötelezettségét az iránt, hogy az érmek, amelyek minden sportoló karrierjének legnagyszerűbb teljesítményét szimbolizálják, megfeleljenek a legmagasabb minőségi és részletgazdagsági előírásoknak.”

Ez ugye már eleve egy borzasztóan kínos selyempapírba csomagolása annak a bizonyosnak, csakhogy az érintettek elmondásai alapján ráadásul még így sem felel meg teljesen a valóságnak. A Lindsey Vonn drámája után a nők lesiklóversenyét megnyerő Breezy Johnson például arról panaszkodott, hogy az ő aranyérmét 

nem tudták megjavítani, így jobb híján kapott helyette egy másikat, ami azért mégsem ugyanaz, mint amit élete egyik legfontosabb pillanatában, ott a dobogó tetején a nyakába akasztottak, ezért hát nagyon szeretné, ha visszakaphatná az eredetit...

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pctroll
2026. február 11. 22:35
Ez az ejrópai sztenderd szimbóluma, kéremszépen.
Válasz erre
0
0
Ergit
2026. február 11. 22:13
Az olaszok mindig is túl lazák voltak bármilye komoly, precíz munkára!!! Ráérősen élnek, élvezik a kellemes klímát az olasz csizma területén.... Semmilyen komolyabb versenyt nem szabad rájuk bízni. Vagy akkor a magyarok szervezzék meg az olaszoknál! Mi lazák is és precízek is vagyunk!
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. február 11. 21:38
nem értem, hogy miért nem a Temuról rendelték meg. Kínában tudnak ilyet gyártani korlátlan mennyiségben és kielégítő minőségben, akár speckó mintával is, még CE matricát is ragasztanak rá, ha szükséges. b+ szégyen… ez ma Európa.
Válasz erre
4
0
Takagi
2026. február 11. 21:34
Szégyen.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!