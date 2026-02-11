„Adják vissza az érmemet!” – kezd eldurvulni a téli olimpia medálbotránya

Dermesztő: fagyhalál árnyékolja be a téli olimpia előkészületeit Olaszországban
Hatósági vizsgálat indult a haláleset okainak feltárására.
Eddig eléggé olaszos a szervezés Milánóban és Cortinában. A legújabb balhé a silány minőségű olimpiai érmek miatt pattant ki: a szervezők szerint csak néhány medált érint a probléma, azokat megjavítják, de Breezy Johnson például egészen másról számolt be...
Egészen olaszos eddig a milánói-cortinai téli olimpia szervezése: az elszámolt és rosszul megépített hokicsarnoktól kezdve a szolgálat közben halálra fagyó szerencsétlen éjjeli őrön át a méltatlanul silány minőségű érmekig terjed a skála egyelőre – és még csak az első napokban járunk. Most az is kiderült, mitől esnek szét a dobogósok medáljai, miközben egyeseknek a javítást, másoknak a teljes éremcserét ajánlották fel...
Ezt is ajánljuk a témában
Hatósági vizsgálat indult a haláleset okainak feltárására.
Milánóban hamar párizsi déja vu-érzések törtek fel, az éremproblémák ugyanis már rögtön a téli olimpia elején kiütköztek: volt, aki a rossz szalagrögzítés miatt konkrétan elhagyta aranyát, hogy aztán darabokban találja meg a hóban, de többen enélkül is arra panaszkodtak, hogy a medálok nemes egyszerűséggel szétesnek, megrongálódnak. A szervezőbizottságnak így szégyenszemre hivatalos közleményt kellett kiadnia, amely valósággal hemzseg az ilyenkor szokásos kármentő PR-maszlagoktól, kiemelve, hogy „csak korlátozott számú éremnél” fordult elő hiba, ezek esetében pedig
Megtaláltuk a megoldást, és célzott beavatkozást hajtottunk végre.”
Luca Casassa kommunikációs igazgató emellett előzékenyen felajánlotta, hogy azon sportolók, akiknek az érmei sérültek, visszaküldhetik azokat, „hogy azonnal megjavíthassák őket.
A 2026-os Milano Cortina megerősíti elkötelezettségét az iránt, hogy az érmek, amelyek minden sportoló karrierjének legnagyszerűbb teljesítményét szimbolizálják, megfeleljenek a legmagasabb minőségi és részletgazdagsági előírásoknak.”
Ez ugye már eleve egy borzasztóan kínos selyempapírba csomagolása annak a bizonyosnak, csakhogy az érintettek elmondásai alapján ráadásul még így sem felel meg teljesen a valóságnak. A Lindsey Vonn drámája után a nők lesiklóversenyét megnyerő Breezy Johnson például arról panaszkodott, hogy az ő aranyérmét
nem tudták megjavítani, így jobb híján kapott helyette egy másikat, ami azért mégsem ugyanaz, mint amit élete egyik legfontosabb pillanatában, ott a dobogó tetején a nyakába akasztottak, ezért hát nagyon szeretné, ha visszakaphatná az eredetit...
Ezt is ajánljuk a témában
Felkavaró képsorok.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott