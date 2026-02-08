Ft
Ft
9°C
3°C
Ft
Ft
9°C
3°C
02. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
m4 sport lindsey vonn esés lesiklás olimpia

Véget ért az olimpiai álom: óriásit esett Lindsey Vonn (VIDEÓ)

2026. február 08. 12:58

Felkavaró képsorok.

2026. február 08. 12:58
null

Az M4 Sport egy meglehetősen felkavaró hírről számolt be.

Lindsey Vonn óriásit esett a lesiklás olimpiai döntőjén. Több mint ötéves kihagyás után visszatért, és 41 éves korában ott volt az olimpiai döntőben,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: megvan Orbán Viktor és Magyar Péter párharcának egyértelmű győztese
Tovább a cikkhezchevron

de egy héttel azután, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, nem tudta teljesíteni a pályát.

A felvételt ide kattintva tudja megtekinteni.

Nyitókép: François-Xavier MARIT / AFP

***

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. február 08. 13:30
Írva vagyon: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" 2 héttel egy keresztszalag-szakadás után lesiklásban rajthoz állni...De a sportolóknál más a mérce. Sajnálom a hölgyet.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!