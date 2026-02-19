„Csalódott vagyok és elnézést kérek” – olimpiai ezüstérmesünk úgy érzi, már az olimpia előtt eldőlt a sorsa

A 14. pár résztvevői még Kimtől is elmaradtak, aki így ötödik helyről várta az utolsó két versenyzőt, Stolzot és a norvég Peder Kongshaugot. A tengerentúli klasszis végig hátrányban volt Ninggel szemben, akitől végül 77 századdal maradt el, így bár bejött másodiknak, de nem tudott triplázni, ami eddig csupán honfitársának, Eric Heidennek sikerült 1980-ban.

Mivel a skandináv versenyző is jobb időt ért el Kimnél, így a magyar gyorskorcsolyázó hetedik lett.

Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak továbbra is egyetlen olyan gyorskorcsolyázója van, aki pontszerző helyen, azaz a legjobb hat között végzett, méghozzá Pajor Kornél, aki negyedik lett 10 000 méteren az 1948-as, St. Moritz-i játékokon.

„A lehető legjobbamat nyújtottam, mindent kiadtam magamból, de szerintem sajnos elrontottuk az edzésprogramomat az olimpiai szezonra. Egyes tréningek nagyon hatékonyak voltak, de annyira keményen dolgoztam, ami már visszaütött a sebességnél. Ezen mindenképpen változtatnom kell” – kezdte értékelését az MTI-nek csalódottan Kim, akinek a mostani hetedik helye a legjobb, amit elért ebben az idényben, mert a világkupában tízben is csak egyszer volt a szezon során, akkor kilencedik volt.

„Ennek ellenére nem vagyok elégedett, mert nyolc éve Phjongcshangban és négy esztendeje Pekingben is dobogóra állhattam harmadikként, így a mostani hetedik hely semmiképpen se tölt el elégedettséggel.