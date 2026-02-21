Rúgott egyet az ellendrukkerekbe – üzent a magyar színeket kínaira váltó olimpiai bajnok

Téli olimpia: dráma a jégen – Liu Shaoang faképnél hagyta a magyarokat
Keserves tapasztalatot szereztek a rövidpályás gyorskorcsolyázóink.
Liu Shaoang számára csalódást jelentett az idei téli olimpia.
Mint arról beszámoltunk, pocsékul sikerült a milánói téli olimpia Liu Shaoang számára. Az előző ötkarikás játékokon még magyar válogatott szerelésben induló gyorskorcsolyázó 2022-ben jelentette be, hogy kínai színekben folytatja a pályafutását, így most először készülhetett olimpiára az ázsiai ország képviseletében. Testvére, Liu Shaolin Sándor is hasonló utat járt be, de őt ráadásul nem is nevezték a kínai utazó keretbe.
Hiába bíztak benne Kínában, az idei téli olimpián ázsiaiként 4., 6., 6., 7. helyet gyűjtött a különböző versenyszámokban, szereplését pedig az 5000 méteres férfi váltóversenyben megszerzett negyedik hellyel zárta. Egyértelmű csalódás, amely után magyarul is üzent Liu Shaoang az M4 Sport helyszíni stábja által.
„A legrosszabb eredményem 7., a legjobb 4. hely volt az olimpián. Nyilván az érmekért jöttem, ha nem is mindig volt benne az arany, mindig maximumot hoztam, a B-döntőben is. Nem érzem, hogy nem lettem volna képes még több döntőt korizni, de ez egy olimpia, bármi megtörténhet” – kezdte a 27 éves Liu Shaoang, majd így folytatta:
„Próbálom kiélvezni a hátralévő néhány évet.
Szeretném megköszönni a nézőknek a támogatást, azoknak is, akik nem voltak mellettünk, hiszen az is egyfajta motivációt jelent.
Élveztem, itt voltam, megvolt a lehetőségem. Harcolok tovább, ahogy eddig is” – fogalmazott a már kínai színekben szereplő gyorskorcsolyázó.
„Nem került új érem a gyűjteményembe, de...” – fogalmazott az olimpiai bajnoki gyorskorcsolyázó. Liu Shaoang igyekezett pozitív maradni.
Fotó: MTI/Illyés Tibor