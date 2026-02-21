Ft
gyorskorcsolya Liu Shaoang üzenet

Rúgott egyet az ellendrukkerekbe – üzent a magyar színeket kínaira váltó olimpiai bajnok

2026. február 21. 18:46

Liu Shaoang számára csalódást jelentett az idei téli olimpia.

2026. február 21. 18:46


Mint arról beszámoltunk, pocsékul sikerült a milánói téli olimpia Liu Shaoang számára. Az előző ötkarikás játékokon még magyar válogatott szerelésben induló gyorskorcsolyázó 2022-ben jelentette be, hogy kínai színekben folytatja a pályafutását, így most először készülhetett olimpiára az ázsiai ország képviseletében. Testvére, Liu Shaolin Sándor is hasonló utat járt be, de őt ráadásul nem is nevezték a kínai utazó keretbe.

Hiába bíztak benne Kínában, az idei téli olimpián ázsiaiként 4., 6., 6., 7. helyet gyűjtött a különböző versenyszámokban, szereplését pedig az 5000 méteres férfi váltóversenyben megszerzett negyedik hellyel zárta. Egyértelmű csalódás, amely után magyarul is üzent Liu Shaoang az M4 Sport helyszíni stábja által.

„A legrosszabb eredményem 7., a legjobb 4. hely volt az olimpián. Nyilván az érmekért jöttem, ha nem is mindig volt benne az arany, mindig maximumot hoztam, a B-döntőben is. Nem érzem, hogy nem lettem volna képes még több döntőt korizni, de ez egy olimpia, bármi megtörténhet” – kezdte a 27 éves Liu Shaoang, majd így folytatta:

„Próbálom kiélvezni a hátralévő néhány évet.

Szeretném megköszönni a nézőknek a támogatást, azoknak is, akik nem voltak mellettünk, hiszen az is egyfajta motivációt jelent.

Élveztem, itt voltam, megvolt a lehetőségem. Harcolok tovább, ahogy eddig is” – fogalmazott a már kínai színekben szereplő gyorskorcsolyázó.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

falcatus-2
2026. február 21. 19:56
Gratulálok az újságírókat helyettesítő takarító néninek
Fukar
2026. február 21. 19:53
Várom a kinai sajtó véleményére - miszerint felesleges volt a honosítás, kinai fiataloknak kellett volna nevezni - a magyarázatodat, megnyilvánulásodat!
minona
2026. február 21. 19:45
Kedves Mandiner, ez a cím visszataszító. Akkor is rákattintottam volna, ha csak az lett volna a címe, hogy pl. "Üzent utolsó versenyszáma után a magyaroknak Liu Shaoang". Korrekten nyilatkozott Shaoang, sajnálom, hogy ezúttan nem jött neki össze az érem. Bár nem annyira követem a sportágát, feltételezem, hogy nagy a verseny Kínán belül és a 27 évével már inkább az "idősebbek" közül való. A továbbiakban is drukkolok neki és testvérének, ha még pár évig versenyeznek.
konfitaltkacsa
2026. február 21. 19:14
Kiöregedett. A 27 az nem 23. És ebben a sportágban számít.
