Rúgott egyet az ellendrukkerekbe – üzent a magyar színeket kínaira váltó olimpiai bajnok

„A legrosszabb eredményem 7., a legjobb 4. hely volt az olimpián. Nyilván az érmekért jöttem, ha nem is mindig volt benne az arany, mindig maximumot hoztam, a B-döntőben is. Nem érzem, hogy nem lettem volna képes még több döntőt korizni, de ez egy olimpia, bármi megtörténhet” – kezdte a 27 éves Liu Shaoang, majd így folytatta: