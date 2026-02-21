Téli olimpia: dráma a jégen – Liu Shaoang faképnél hagyta a magyarokat

Ez is napvilágot látott: Magyar Péter tudhatta, milyen bosszút forralnak Magyarország ellen
A magyar négyes nyolcadik lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenyében a milánói téli olimpia pénteki napján.
A Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Major Dominik és a dél-koreai születésű Moon Wonjun alkotta kvartett eleinte a japánok mögött másodikként „vonatozott”, de amikor fokozódott a tempó a belga és a kínai staféta állt az élre, innentől a magyarok a japánokkal csatáztak a harmadik helyért.
A négy éve magyarként olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak később még jobban „begyújtották a rakétát”, mindhárom riválist faképnél hagyták.
A hajrában az egymást oda-visszaelőzgető magyar-japán párharc eredménye az lett, hogy a belgák is megléptek, azaz a pontszerzés reménye elszállt, ráadásul végül a japánok is hamarabb értek célba.
„A hetedik helyhez hatékonyabb váltások és kicsit lendületesebb korcsolyázás hiányzott. Szerintem bennünk volt, de most nem jött ki” – mondta a Jászapáti Péter sérülése miatt az utolsó pillanatban csapatba került Major Dominik, aki az elődöntős esése után sokkal elégedettebb volt a mostani teljesítményével, mivel sikerült előznie és felszabadultabban versenyzett.
A második olimpiáján szerepelt Nógrádi Bence azt emelte ki, hogy rengeteg energiát elégettek feleslegesen a korai csatározásokkal.
Szerinte a végén jobban tudtak volna tapadni, ha arra fókuszálnak, hogy tartsák a pozíciót. „Pekingben a B döntő azért jó befejezés volt, de most sem csalódottan térek haza, mert ami ebben a csapatban volt, azt kikoriztuk magunkból” – összegzett a nyitóünnepség magyar zászlóvivője.
