téli olimpia gyorskorcsolya Magyarország Liu Shaoang sport olimpia Nógrádi Bence

Téli olimpia: dráma a jégen – Liu Shaoang faképnél hagyta a magyarokat

2026. február 21. 08:16

Keserves tapasztalatot szereztek a rövidpályás gyorskorcsolyázóink.

2026. február 21. 08:16
null

A magyar négyes nyolcadik lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenyében a milánói téli olimpia pénteki napján.

A Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel, Major Dominik és a dél-koreai születésű Moon Wonjun alkotta kvartett eleinte a japánok mögött másodikként „vonatozott”, de amikor fokozódott a tempó a belga és a kínai staféta állt az élre, innentől a magyarok a japánokkal csatáztak a harmadik helyért.

A négy éve magyarként olimpiai bajnok Liu Shaoangot soraiban tudó kínaiak később még jobban „begyújtották a rakétát”, mindhárom riválist faképnél hagyták.

Így úszott el a pontszerzés

A hajrában az egymást oda-visszaelőzgető magyar-japán párharc eredménye az lett, hogy a belgák is megléptek, azaz a pontszerzés reménye elszállt, ráadásul végül a japánok is hamarabb értek célba.

„A hetedik helyhez hatékonyabb váltások és kicsit lendületesebb korcsolyázás hiányzott. Szerintem bennünk volt, de most nem jött ki” – mondta a Jászapáti Péter sérülése miatt az utolsó pillanatban csapatba került Major Dominik, aki az elődöntős esése után sokkal elégedettebb volt a mostani teljesítményével, mivel sikerült előznie és felszabadultabban versenyzett.

A második olimpiáján szerepelt Nógrádi Bence azt emelte ki, hogy rengeteg energiát elégettek feleslegesen a korai csatározásokkal.

Szerinte a végén jobban tudtak volna tapadni, ha arra fókuszálnak, hogy tartsák a pozíciót. „Pekingben a B döntő azért jó befejezés volt, de most sem csalódottan térek haza, mert ami ebben a csapatban volt, azt kikoriztuk magunkból” – összegzett a nyitóünnepség magyar zászlóvivője.

(MTI)

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: Gabriel BOUYS / AFP

 

 

Nuttika
2026. február 21. 10:26
Ha jól értem, az idősebb Liunak az Olimpia előtt, a fiatalabbnak meg az Olimpia után ér véget a gyorskorcsolya karrierje. Megérte az ország csere.
csapláros
2026. február 21. 09:28
A cím egy repedt sarkú kiszuperált fürdős kurva siránkozására vall. Régen bebaszott már a szentkúti búcsú, ha ebből a szemszögből ez a sportág kizárólagosan a Kínába pattant fivérekre támaszkodott, nem tudatosítva a valóságot, hogy nélkülük hogyan is állunk. A cikkben végül a versenyzők maguk tették helyre a dolgokat, hogy eltaktikázták. Kérdéses, hogy ebben mennyire is voltak magukra hagyatva a versenyzők, azaz volt-e mellettük olyan edzői szakértői vezetés, akik ebben segítséget, tanácsokat tudtak vagy tudtak volna adni. Hajrá fiúk, legközelebb jobban megy !
rugbista
2026. február 21. 09:04
Na, nem nagy sikerekre cserélte az országot a két testvér.
