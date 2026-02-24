Ft
Majdnem amputálni kellett a lábát – Ronaldo és Ibrahimovic is üzent a téli olimpián hatalmasat bukó sztárnak

2026. február 24. 15:00

Lindsey Vonn újabb részleteket árult el a borzalmas sérüléséről. Az amerikai sportoló a téli olimpián bukott hatalmasat.

2026. február 24. 15:00
null

Kis híján amputálni kellett Lindsey Vonn olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző lábát, miután nagyot bukott február 8-án, a milánói-cortinai téli olimpián, a nők lesiklóversenyén – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A közösségi oldalán megjelent hétfői videóüzenetben a 41 éves sportoló arról beszélt, esetében nem csupán komplex sípcsonttörésről volt szó – ez volt az első diagnózis –, hanem kompartment szindrómáról.

Az emberi test izomrostjai zárt rekeszekbe – más néven kompartmentekbe – rendeződve működnek. Amikor vérzés, duzzanat vagy sérülés miatt ezekben a rekeszekben megnő a nyomás, az gátolja az adott terület vérellátását, és ez szövetkárosodáshoz, súlyosabb esetben akár szövetelhaláshoz is vezethet.

Vonn köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki, mint azt elmondta, „mindkét oldalon felvágta a lábamat, mintha kifilézett volna, hogy lélegezni tudjon, ezzel megmentett”.

Az orvos csak azért volt ott Cortinában, mert Vonn súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat egy héttel korábbi állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is volt.

Ha Thomas nem lett volna ott, nem tudta volna megmenteni a lábamat”

– mondta a hat óráig tartó műtétről.


Ronaldo és Ibrahimovic is üzent az olimpián súlyosan megsérülő Vonn-nak

Instagram-bejegyzése alatt sok híresség üzent Vonn-nak, többek között két futball-legenda, Cristiano Ronaldo és Zlatan Ibrahimovic is.

A bajnokokat azok a pillanatok határozzák meg, amikor nyernek, és azok a pillanatok, amikor nem hajlandók feladni. Lindsey Vonn, azok a hegyek, amiket meghódítottál, sosem voltak hatalmasabbak, mint a benned rejlő erő. Harcolj tovább! A legendák mindig felállnak”

– írta CR.

„A feladás nem opció” – üzente Ibrahimovic egy erőt szimbolizáló emotikon kíséretében.

Vonn-nak nem sokáig tartott a verseny, nagyot bukott az olimpián
Vonn-nak nem sokáig tartott a verseny, nagyot bukott az olimpián (Fotó: Francois-Xsvier Marit/AFP)

A világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a téli ötkarikás játékok lesiklósversenye, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A sípcsontján kívül a jobbá bokáját is eltörte.

Ez messze a legszélsőségesebb, legfájdalmasabb és legnehezebb sérülés, amivel szembesültem”

– közölte.

Megfogalmazása szerint a lába a baleset után „darabokban volt”, a kórházban vérátömlesztésre is szüksége volt. Nem titkolta, hogy jelenleg mozgásképtelen és kerekesszékhez van kötve, de már azon dolgozik, hogy mankóval tudjon járni. Becslése szerint körülbelül egy évbe telik, mire a bal lábában lévő csontok meggyógyulnak. Csak ezután tudják az orvosok megműteni a szakadt keresztszalagját.

Nyitókép: Stefano Rellandini/AFP

 

