Majdnem amputálni kellett a lábát – Ronaldo és Ibrahimovic is üzent a téli olimpián hatalmasat bukó sztárnak

Vonn köszönetet mondott Thomas Hackett amerikai ortopédsebésznek, aki, mint azt elmondta, „mindkét oldalon felvágta a lábamat, mintha kifilézett volna, hogy lélegezni tudjon, ezzel megmentett”.

Az orvos csak azért volt ott Cortinában, mert Vonn súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupasorozat egy héttel korábbi állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódása és porcsérülése is volt.

Ha Thomas nem lett volna ott, nem tudta volna megmenteni a lábamat”

– mondta a hat óráig tartó műtétről.