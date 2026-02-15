Negyedszer is megműtötték az óriásit bukó amerikai legendát – árulkodó bejegyzést tett közzé



Hangsúlyozta, hogy tisztában volt a kockázatokkal, amikor a rajtkapuhoz állt, tudta, mit csinál, és vállalta a kockázatot. Mentálisan és fizikálisan is erősnek érezte magát, erősebbnek, mint 2019-ben, amikor egy világbajnoki bronzéremmel vonult vissza.

„De csak mert készen álltam, az még semmit sem garantál nekem. Az életben semmit sem szabad garantáltnak venni. Ezzel a kockázattal jár az álmaidat kergetni, talán elbuksz, de ha meg sem próbálod, sosem deríted ki.”

Hozzátette, nem bán semmit, ezért a rajongók se legyenek szomorúak miatta.