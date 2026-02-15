Negyedszer is megműtötték az óriásit bukó amerikai legendát – árulkodó bejegyzést tett közzé

Véget ért az olimpiai álom: óriásit esett Lindsey Vonn (VIDEÓ)
Felkavaró képsorok.
Lindsey Vonn ismét üzent a rajongóknak. Az amerikai legendát negyedszer is megműtötték.
Ahogyan arról beszámoltunk, a legendás Lindsey Vonn óriásit bukott a milánói-cortinai téli olimpia lesiklóversenyén, és súlyos sérüléseket szenvedett. Az amerikai sportoló bal lábszára eltörött, de a térde és a válla is sérült. Most negyedszer is megműtötték – számolt be Vonn a közösségi oldalán.
Ezt is ajánljuk a témában
Felkavaró képsorok.
Azt írta, hogy jól sikerült az operáció, és végre visszatérhet az Egyesült Államokba, ahol majd ismét jelentkezik az állapotával kapcsolatban. A rajongókat arra kérte, ne legyenek szomorúak miatta, az empátiát, a szeretet és a támogatást nyitott szívvel fogadja, de a szomorúságot és a részvétet nem. Abban bízik, hogy ez az egész erőt ad az embereknek a küzdelemhez, és ő is küzdeni fog.
Hangsúlyozta, hogy tisztában volt a kockázatokkal, amikor a rajtkapuhoz állt, tudta, mit csinál, és vállalta a kockázatot. Mentálisan és fizikálisan is erősnek érezte magát, erősebbnek, mint 2019-ben, amikor egy világbajnoki bronzéremmel vonult vissza.
„De csak mert készen álltam, az még semmit sem garantál nekem. Az életben semmit sem szabad garantáltnak venni. Ezzel a kockázattal jár az álmaidat kergetni, talán elbuksz, de ha meg sem próbálod, sosem deríted ki.”
Hozzátette, nem bán semmit, ezért a rajongók se legyenek szomorúak miatta.
Továbbra is várom a pillanatot, hogy ismét a hegy tetején álhassak. És ez így lesz”
– szögezte le.
Mint ismert, Vonn a világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot bukott, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett. Sokak szerint ez okozhatta az olimpián való bukását, de a sportoló szerint ez nem játszott közre. Szerinte öt hüvelykkel (inch) volt rosszabb helyen a tökéletes ívtől, ezért a karja beleakadt az egyik kapuba, és ez okozta az esést, amely olyan összetett sípcsonttörést okozott nála, hogy több műtéti beavatkozást is megkövetelt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az állapota jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szüksége.
Nyitókép: Tiziana Fabi/AFP