Lindsey Vonn tiszta vizet öntött a pohárba: ez okozta a hatalmas bukást, a többi csak pletyka

Véget ért az olimpiai álom: óriásit esett Lindsey Vonn (VIDEÓ)
Felkavaró képsorok.
A milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén óriásit eső világklasszis állapota jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szükség. Lindsey Vonn szerint a bukásához semmi köze nem volt tíz nappal korábbi sérüléséhez, ahogy azt többen állítják.
Nem bánta meg, hogy elindult a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén Lindsey Vonn, akire vasárnapi hatalmas bukása után több műtét is vár, hogy felépüljön. Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető amerikai szupersztár számára csupán 13 másodpercig tartott a viadal, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.
A tüzetes orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy Vonn „állapota stabil”, és „jó kezekben van”, majd vasárnap este bejelentették, hogy a bal lába a bukás következtében eltört, és emiatt meg kellett műteni.
Nem úgy ért véget az olimpiai álmom, ahogyan elképzeltem. Nem volt mesébe illő befejezés, nem volt tündérmese, ilyen az élet. Mertem nagyot álmodni és keményen dolgoztam értem
– írta közösségi oldalán a 41 éves Vonn, aki szerint az alpesi síelésben rendkívül vékony a határvonal, centiméterek döntenek a jó ív és egy borzalmas sérülés között.
Hozzátette, ő például
amihez semmi köze nem volt tíz nappal korábbi sérüléséhez, ahogy azt többen állítják.
Tudta, hogy a versenyzés kockázattal jár, de elképesztő érzés volt ott állni a rajtkapuban. „Mindig is hihetetlenül veszélyes sport volt ez, és a jövőben is az lesz.”
A hétfői hírek szerint a vasárnapi operációt követően újabb beavatkozásra volt szükség, hogy stabilizálják az állapotát, valamint csökkentsék a duzzanat és az esetleges keringési problémák okozta kockázatot.
„Sajnos egy összetett sípcsonttörést szenvedtem el, amely jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szükség”
– oszlatta el azokat a pletykákat is, amik a rutinos világklasszis állapotáról szóltak.
Mint ismert, a világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot bukott,
elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett.
A 2010-ben olimpiai bajnok Vonn kijelentette, nem bánta meg döntését, hogy elindult az ötkarikás játékokon, de egyelőre nem beszélt a jövőjéről. Édesapja, Alan Kildow szerint viszont lánya karrierje ezzel végleg befejeződött.
Az amerikai síző a szakági világkupa-sorozatot annak ellenére is megnyerheti, hogy véget ért számára a szezon.
(MTI/ Mandiner)
Nyitókép: Marco Bertorello / AFP