téli olimpia téli olimpia 2026 Lindsey Vonn lesiklás bukás

Lindsey Vonn tiszta vizet öntött a pohárba: ez okozta a hatalmas bukást, a többi csak pletyka

2026. február 10. 11:29

A milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén óriásit eső világklasszis állapota jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szükség. Lindsey Vonn szerint a bukásához semmi köze nem volt tíz nappal korábbi sérüléséhez, ahogy azt többen állítják.

2026. február 10. 11:29
null

Nem bánta meg, hogy elindult a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén Lindsey Vonn, akire vasárnapi hatalmas bukása után több műtét is vár, hogy felépüljön. Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető amerikai szupersztár számára csupán 13 másodpercig tartott a viadal, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.

 

A tüzetes orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy Vonn „állapota stabil”, és „jó kezekben van”, majd vasárnap este bejelentették, hogy a bal lába a bukás következtében eltört, és emiatt meg kellett műteni.

Nem úgy ért véget az olimpiai álmom, ahogyan elképzeltem. Nem volt mesébe illő befejezés, nem volt tündérmese, ilyen az élet. Mertem nagyot álmodni és keményen dolgoztam értem

– írta közösségi oldalán a 41 éves Vonn, aki szerint az alpesi síelésben rendkívül vékony a határvonal, centiméterek döntenek a jó ív és egy borzalmas sérülés között.

Hozzátette, ő például 

  • öt hüvelykkel (inch) volt rosszabb helyen a tökéletes ívtől, ezért 
  • a karja beleakadt az egyik kapuba, 
  • ez okozta az esést, 

amihez semmi köze nem volt tíz nappal korábbi sérüléséhez, ahogy azt többen állítják. 

Tudta, hogy a versenyzés kockázattal jár, de elképesztő érzés volt ott állni a rajtkapuban. „Mindig is hihetetlenül veszélyes sport volt ez, és a jövőben is az lesz.”

 

A hétfői hírek szerint a vasárnapi operációt követően újabb beavatkozásra volt szükség, hogy stabilizálják az állapotát, valamint csökkentsék a duzzanat és az esetleges keringési problémák okozta kockázatot.

„Sajnos egy összetett sípcsonttörést szenvedtem el, amely jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szükség”

– oszlatta el azokat a pletykákat is, amik a rutinos világklasszis állapotáról szóltak. 

Lindsey Vonn, téli olimpia, sérülés, bukás, műtét
A sérülten versenyző Lindsey Vonn 41 évesen is kísérti a sorsot / Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

Mint ismert, a világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, Crans-Montanában is nagyot bukott,

 elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett.

A 2010-ben olimpiai bajnok Vonn kijelentette, nem bánta meg döntését, hogy elindult az ötkarikás játékokon, de egyelőre nem beszélt a jövőjéről. Édesapja, Alan Kildow szerint viszont lánya karrierje ezzel végleg befejeződött.

Az amerikai síző a szakági világkupa-sorozatot annak ellenére is megnyerheti, hogy véget ért számára a szezon.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: Marco Bertorello / AFP

muanyag-tojas-23
2026. február 10. 12:20
Gyógyulást kívánok!
0
0
Gubbio
2026. február 10. 12:14 Szerkesztve
Hiába az emelt fő, ha a fő - MINDEN körülmény mérlegelése után - rossz döntést hoz. 140-nel inaszakadtan ép ítélőképességű ember nem akar lezúdulni. ****************** Ez uaz, mint az ún. "Magyar" Péter indulása az áprilisi választásokon. Minden és mindenki hibás lesz, kivéve Ő. Az emelt fő záp, csak zagyva gondolatok rothadnak benne.
0
0
cutcopy
2026. február 10. 12:05
Jól látszott hogy ugrás után a levegőben akad a zászlóba és az billenti ki, nem tudom ki kételkedik ebben, mielőbbi gyógyulást..
2
0
