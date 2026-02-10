Lindsey Vonn tiszta vizet öntött a pohárba: ez okozta a hatalmas bukást, a többi csak pletyka

A tüzetes orvosi vizsgálatok után az amerikai olimpiai csapat annyit közölt, hogy Vonn „állapota stabil”, és „jó kezekben van”, majd vasárnap este bejelentették, hogy a bal lába a bukás következtében eltört, és emiatt meg kellett műteni.

Nem úgy ért véget az olimpiai álmom, ahogyan elképzeltem. Nem volt mesébe illő befejezés, nem volt tündérmese, ilyen az élet. Mertem nagyot álmodni és keményen dolgoztam értem

– írta közösségi oldalán a 41 éves Vonn, aki szerint az alpesi síelésben rendkívül vékony a határvonal, centiméterek döntenek a jó ív és egy borzalmas sérülés között.

Hozzátette, ő például