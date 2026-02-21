Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia 2026 csárdás Milánó-Cortina 2026 Kazahsztán műkorcsolya Szoboszlai Dominik

A magyarok miatt háborognak Oroszországban, elképesztő ajándékot kaptunk Kazahsztánból

2026. február 21. 07:22

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros mellett egy másik műkorcsolyázó, a kazah Sofia Samodelkina vitte a prímet a Mandiner legolvasottabb sporthírei között a héten. Közben Oroszországban és Angliában is rólunk, magyarokról beszéltek – nem véletlenül.

2026. február 21. 07:22
null

Talán nem túlzás azt állítani, hogy olimpiai lázban égett az ország a héten a milánói-cortinai ötkarikás játékok miatt, ahol a hét elején közel jártunk az éremszerzéshez. A magyar színekben versenyző, Európa-bajnoki bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős ugyanis a 4. helyen állt a vasárnap esti, a Michael Jackson Earth Songjára előadott rövid program után a műkorcsolyázó párosok versenyében, a honosított orosz duó így az utolsó csoportban mutathatta be a kűrjét hétfőn.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

A „mieink” az idén Eb-ezüstérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (80.01), az Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (75.46), és a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud kettős (74.60) mögött várhatták a folytatást. Pavlova kiemelte, elképesztő volt a hangulat a milánói csarnokban: 

A sok zászló a lelátón, a nekünk szurkoló magyarok – csodálatos volt, őszintén szólva, szinte szóhoz sem jutok!

Hozzátette: az olimpiai miliő úgy elvarázsolta őket, hogy akkor, ott megértették, egy álmuk vált valóra.

Ezt is ajánljuk a témában

Oroszországban kiakadtak a magyarok miatt

És akkor elérkeztünk a szabadkorcsolyázásához: a kűrben elért 141,39 és az összesítésben szerzett 215,26 pont a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros pályafutásának legjobb eredményét jelentette, amellyel végül a dobogóról éppenhogy lemaradva, negyedikként zártak. Az FTC sportolói így az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végeztek pontszerző helyen műkorcsolyában ötkarikás játékokon. 

SVIATCHENKO Alexei; PAVLOVA Maria, Oroszország
A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó mindenkit elbűvölt a milánói olimpia rövid programjában – Oroszországban másképp látják / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Üröm az örömben, hogy bár a duó hibátlanul teljesített, mégsem volt elég a medálhoz. Anyaországukban szóvá is tették mindezt: „Az orosz születésű magyar párossal szemben nem voltak nagy elvárások , de ismét felülmúlták a várakozásokat azzal, hogy hihetetlenül tisztán, technikásan és méltósággal korcsolyáztak. 

Egy ilyen teljesítményért kétségtelenül be kellett volna jutniuk az éremversenybe, azonban megfosztották őket ettől”

– állt az orosz sport24.ru cikkében, kiemelve, „ha a bírók nem manipulálnák nyilvánvalóan a bónuszokat és a bónuszkomponenseket, a magyaroknak dobogós helyen kellett volna végezniük”. A szerző szerint éppen ezért kis szomorúság van bennük, oroszokban a negyedik hely miatt, főleg két tökéletes program után, miközben más párosok hibáztak. „De ezt el kell fogadnunk” – tették hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Nincs még egy ilyen csárdás a világon!

Tripláztunk, szerdán is a műkorcsolya vitte a prímet a Mandiner sportrovatában. Történt ugyanis, hogy bár nem volt versenyzőnk a téli olimpia női mezőnyében, a kazah Sofia Samodelkina mégis varázsolt egy kis magyaros hangulatot a jégre: a ruháján a piros-fehér-zöld színek köszöntek vissza, a rövid programjához pedig egy magyar csárdást választott zenének. A sportoló az olasz zeneszerző, Vittorio Monti feldolgozására mutatta be előadását, amire 68,74 pontot kapott, s ezzel a 12. helyen állt.

Érdemes megnézni, milyen hangulatot teremtett az arénában a kazah a magyar csárdással. Az Eurosport Magyarország YouTube-csatornáján közzé tett videó alatt záporoztak a kommentek. Egyik honfitársunk ezt írta:

Ezt a csodálatos programot magyar komolyzenére adta elő. Megtiszteltetés számunkra, köszönjük!

A nézők, szurkolók ugyanakkor úgy érzik, hiába a tökéletes mutatvány és látvány, a zsűrit érthetetlen módon nem nyűgözte le, ami annak fényében több, mint érdekes, hogy a Pavlova, Sviatchenko kettőst is hasonló módon pontozták le korábban. Kazahsztán egyik nemzeti büszkesége, Sofia Samodelkina végül a 10. helyen zárt.

Ezt is ajánljuk a témában

A Real által csábított magyar lehet a Liverpool kapitánya

Virgil van Dijk arról beszélt a minap, Szoboszlai Dominiknek minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy a jövőben ő legyen az angol Liverpool FC csapatkapitánya. Van Dijk helyettese a klubot 2017 óta szolgáló Andy Robertson, ám a skót balhátvéd szerződése a nyáron lejár, és egyelőre nem lehet tudni, hogy hosszabbít-e. Ha nem, akkor az új idényre új cséká-helyettest kell választani. A holland szerint „minden Arne Slot vezetőedzőn múlik”, de úgy véli, Szoboszlai jó úton jár afelé, hogy idővel ő viselhesse a kapitányi karszalagot a Vörösöknél.

Nyilvánvalóan nagyon jól teljesít. Olyan játékos, akiről azt gondolom, képes megtenni a következő lépést, hogy a csapat vezetője legyen. Ez azzal kezdődik, hogy példát mutat, amit már megtett ebben a szezonban, de van még hová fejlődnie, ami szerintem pozitív. Remélem, a következő években nagyon fontos tagja lesz a Liverpoolnak

– mondta a 34 éves középhátvéd a magyar játékostársáról.

Az Independent cikke megjegyzi, a hírek szerint a spanyol Real Madrid által csábított Szoboszlaival eközben zajlanak a tárgyalások a 2028-ig szóló szerződésének a meghosszabbításáról. A lap idézi a futballista menedzserét, Esterházy Mátyást, aki a héten azt nyilatkozta, 

„nem keresnek más megoldásokat és nem kacsintgatnak más klubok felé”.

A Liverpoolnak vasárnap a Nottingham Forest elleni idegenbeli Premier League-mérkőzéssel folytatódik az idény.

Ezt is ajánljuk a témában

Kiderült, mit gondolnak Szoboszlairól a csapattársak

És ha már Liverpool! Rendkívül versenyképesnek tartják a 25 éves magyar középpályást a Mersey partján, egy olyan személynek, aki mindig meg akarja mutatni magát. A brit BBC cikkéből kiderül, 

  • Szoboszlai Dominik az elsők között érkezik az edzésekre és honfitársa, 
  • Kerkez Milos szerint olyan az erőnléte, hogy akár Magyarországra is elkocoghatna anélkül, hogy elfáradna. 

Szoboszlainál eddig csak a csatár Hugo Ekitiké szerzett több gólt és csak a csapatkapitány Virgil van Dijk játszott több percet ebben az idényben – barátja, az egyiptomi Mohamed Szalah pedig a világ egyik legjobb középpályásának nevezte nemrégiben egy interjúban”

– áll az írásban, hozzátéve, hogy bár a magyar játékos a saját útját járja, vannak hasonlóságok közte és a klublegenda Steven Gerrard között, akitől egy idézetet a karjára tetováltatott.

A BBC szerint azok, akik minden nap látják Szoboszlait, rendkívül versenyképesnek találják őt, egy olyan személynek, aki vágyik arra, hogy kitűnjön a mezőnyből.

Szoboszlai rendszeresen az elsők között érkezik az edzésekre, és egyáltalán nem meglepő, hogy mindig a legjobbak között végez el a különböző futási és fizika teszteken. Egyetlen Liverpool-játékos sem tett meg annyi távolságot a meccseken, mint ő.”

Szoboszlai Kerkezzel és Szalahhal is jó kapcsolatot ápol
Szoboszlai Kerkezzel és Szalahhal is jó kapcsolatot ápol / Fotó: Darren Staples/AFP

A brit portál Szoboszlai Dominikot eltökélt emberként jellemzi, akire Szalah – aki a karrierjével nagyon magasra tette a lécet – nagy hatással van. A pályán kívül is sok időt töltenek együtt, egymás házában is többször megfordulnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. február 21. 09:48
Szubjektiv pontozásos sportágak mindíg is alapból az igazságtalansággal küzdenek. A versenybírók politikai nézetei, személyes hozzáállásuk döntöen befolyásolja az eredményt. Igazi sport csak ott lehet, ahol másodpercben és méterben mérhetö az eredmény.
Válasz erre
1
0
Halder_1899
2026. február 21. 08:49
Az angol riporter nem ismerte fel a nem kicsit világhírű zenét.
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
•••
2026. február 21. 08:29 Szerkesztve
A francba a honosításokkal! -nem hiányoznak az idege tollak..! -és a szerény magyar eredmény is többre becsülendő, mint az idegen tollak kábítása, sőt még az eredménytelenség is elfogadottabb, ha magyar!
Válasz erre
2
0
obakapimaki
•••
2026. február 21. 07:50 Szerkesztve
Ezt a "cikket" az írta, aki szerint kikisérték a légkörből az orosz bombázót? Mert olyan egy szinten vannak.. 😂😂
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!