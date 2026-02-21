A magyarok miatt háborognak Oroszországban, elképesztő ajándékot kaptunk Kazahsztánból

Tripláztunk, szerdán is a műkorcsolya vitte a prímet a Mandiner sportrovatában. Történt ugyanis, hogy bár nem volt versenyzőnk a téli olimpia női mezőnyében, a kazah Sofia Samodelkina mégis varázsolt egy kis magyaros hangulatot a jégre: a ruháján a piros-fehér-zöld színek köszöntek vissza, a rövid programjához pedig egy magyar csárdást választott zenének. A sportoló az olasz zeneszerző, Vittorio Monti feldolgozására mutatta be előadását, amire 68,74 pontot kapott, s ezzel a 12. helyen állt.

Érdemes megnézni, milyen hangulatot teremtett az arénában a kazah a magyar csárdással. Az Eurosport Magyarország YouTube-csatornáján közzé tett videó alatt záporoztak a kommentek. Egyik honfitársunk ezt írta:

Ezt a csodálatos programot magyar komolyzenére adta elő. Megtiszteltetés számunkra, köszönjük!

A nézők, szurkolók ugyanakkor úgy érzik, hiába a tökéletes mutatvány és látvány, a zsűrit érthetetlen módon nem nyűgözte le, ami annak fényében több, mint érdekes, hogy a Pavlova, Sviatchenko kettőst is hasonló módon pontozták le korábban. Kazahsztán egyik nemzeti büszkesége, Sofia Samodelkina végül a 10. helyen zárt.