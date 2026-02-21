A magyarok miatt háborognak Oroszországban, elképesztő ajándékot kaptunk Kazahsztánból

Szóhoz sem jutottak a honosított orosz versenyzők a magyar zászlók láttán, csodát emlegetnek
Mindenkit elbűvöltek előadásukkal.
A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros mellett egy másik műkorcsolyázó, a kazah Sofia Samodelkina vitte a prímet a Mandiner legolvasottabb sporthírei között a héten. Közben Oroszországban és Angliában is rólunk, magyarokról beszéltek – nem véletlenül.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy olimpiai lázban égett az ország a héten a milánói-cortinai ötkarikás játékok miatt, ahol a hét elején közel jártunk az éremszerzéshez. A magyar színekben versenyző, Európa-bajnoki bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős ugyanis a 4. helyen állt a vasárnap esti, a Michael Jackson Earth Songjára előadott rövid program után a műkorcsolyázó párosok versenyében, a honosított orosz duó így az utolsó csoportban mutathatta be a kűrjét hétfőn.
A „mieink” az idén Eb-ezüstérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (80.01), az Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (75.46), és a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud kettős (74.60) mögött várhatták a folytatást. Pavlova kiemelte, elképesztő volt a hangulat a milánói csarnokban:
A sok zászló a lelátón, a nekünk szurkoló magyarok – csodálatos volt, őszintén szólva, szinte szóhoz sem jutok!
Hozzátette: az olimpiai miliő úgy elvarázsolta őket, hogy akkor, ott megértették, egy álmuk vált valóra.
És akkor elérkeztünk a szabadkorcsolyázásához: a kűrben elért 141,39 és az összesítésben szerzett 215,26 pont a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros pályafutásának legjobb eredményét jelentette, amellyel végül a dobogóról éppenhogy lemaradva, negyedikként zártak. Az FTC sportolói így az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végeztek pontszerző helyen műkorcsolyában ötkarikás játékokon.
Üröm az örömben, hogy bár a duó hibátlanul teljesített, mégsem volt elég a medálhoz. Anyaországukban szóvá is tették mindezt: „Az orosz születésű magyar párossal szemben nem voltak nagy elvárások , de ismét felülmúlták a várakozásokat azzal, hogy hihetetlenül tisztán, technikásan és méltósággal korcsolyáztak.
Egy ilyen teljesítményért kétségtelenül be kellett volna jutniuk az éremversenybe, azonban megfosztották őket ettől”
– állt az orosz sport24.ru cikkében, kiemelve, „ha a bírók nem manipulálnák nyilvánvalóan a bónuszokat és a bónuszkomponenseket, a magyaroknak dobogós helyen kellett volna végezniük”. A szerző szerint éppen ezért kis szomorúság van bennük, oroszokban a negyedik hely miatt, főleg két tökéletes program után, miközben más párosok hibáztak. „De ezt el kell fogadnunk” – tették hozzá.
Tripláztunk, szerdán is a műkorcsolya vitte a prímet a Mandiner sportrovatában. Történt ugyanis, hogy bár nem volt versenyzőnk a téli olimpia női mezőnyében, a kazah Sofia Samodelkina mégis varázsolt egy kis magyaros hangulatot a jégre: a ruháján a piros-fehér-zöld színek köszöntek vissza, a rövid programjához pedig egy magyar csárdást választott zenének. A sportoló az olasz zeneszerző, Vittorio Monti feldolgozására mutatta be előadását, amire 68,74 pontot kapott, s ezzel a 12. helyen állt.
Érdemes megnézni, milyen hangulatot teremtett az arénában a kazah a magyar csárdással. Az Eurosport Magyarország YouTube-csatornáján közzé tett videó alatt záporoztak a kommentek. Egyik honfitársunk ezt írta:
Ezt a csodálatos programot magyar komolyzenére adta elő. Megtiszteltetés számunkra, köszönjük!
A nézők, szurkolók ugyanakkor úgy érzik, hiába a tökéletes mutatvány és látvány, a zsűrit érthetetlen módon nem nyűgözte le, ami annak fényében több, mint érdekes, hogy a Pavlova, Sviatchenko kettőst is hasonló módon pontozták le korábban. Kazahsztán egyik nemzeti büszkesége, Sofia Samodelkina végül a 10. helyen zárt.
Virgil van Dijk arról beszélt a minap, Szoboszlai Dominiknek minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy a jövőben ő legyen az angol Liverpool FC csapatkapitánya. Van Dijk helyettese a klubot 2017 óta szolgáló Andy Robertson, ám a skót balhátvéd szerződése a nyáron lejár, és egyelőre nem lehet tudni, hogy hosszabbít-e. Ha nem, akkor az új idényre új cséká-helyettest kell választani. A holland szerint „minden Arne Slot vezetőedzőn múlik”, de úgy véli, Szoboszlai jó úton jár afelé, hogy idővel ő viselhesse a kapitányi karszalagot a Vörösöknél.
Nyilvánvalóan nagyon jól teljesít. Olyan játékos, akiről azt gondolom, képes megtenni a következő lépést, hogy a csapat vezetője legyen. Ez azzal kezdődik, hogy példát mutat, amit már megtett ebben a szezonban, de van még hová fejlődnie, ami szerintem pozitív. Remélem, a következő években nagyon fontos tagja lesz a Liverpoolnak
– mondta a 34 éves középhátvéd a magyar játékostársáról.
Az Independent cikke megjegyzi, a hírek szerint a spanyol Real Madrid által csábított Szoboszlaival eközben zajlanak a tárgyalások a 2028-ig szóló szerződésének a meghosszabbításáról. A lap idézi a futballista menedzserét, Esterházy Mátyást, aki a héten azt nyilatkozta,
„nem keresnek más megoldásokat és nem kacsintgatnak más klubok felé”.
A Liverpoolnak vasárnap a Nottingham Forest elleni idegenbeli Premier League-mérkőzéssel folytatódik az idény.
És ha már Liverpool! Rendkívül versenyképesnek tartják a 25 éves magyar középpályást a Mersey partján, egy olyan személynek, aki mindig meg akarja mutatni magát. A brit BBC cikkéből kiderül,
Szoboszlainál eddig csak a csatár Hugo Ekitiké szerzett több gólt és csak a csapatkapitány Virgil van Dijk játszott több percet ebben az idényben – barátja, az egyiptomi Mohamed Szalah pedig a világ egyik legjobb középpályásának nevezte nemrégiben egy interjúban”
– áll az írásban, hozzátéve, hogy bár a magyar játékos a saját útját járja, vannak hasonlóságok közte és a klublegenda Steven Gerrard között, akitől egy idézetet a karjára tetováltatott.
A BBC szerint azok, akik minden nap látják Szoboszlait, rendkívül versenyképesnek találják őt, egy olyan személynek, aki vágyik arra, hogy kitűnjön a mezőnyből.
Szoboszlai rendszeresen az elsők között érkezik az edzésekre, és egyáltalán nem meglepő, hogy mindig a legjobbak között végez el a különböző futási és fizika teszteken. Egyetlen Liverpool-játékos sem tett meg annyi távolságot a meccseken, mint ő.”
A brit portál Szoboszlai Dominikot eltökélt emberként jellemzi, akire Szalah – aki a karrierjével nagyon magasra tette a lécet – nagy hatással van. A pályán kívül is sok időt töltenek együtt, egymás házában is többször megfordulnak.
