téli olimpia Oroszország műkorcsolya

Oroszországban dühöngenek: „A magyaroknak érmet kellett volna nyerni a téli olimpián!”

2026. február 17. 07:52

A magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei negyedik lett a műkorcsolyázók páros versenyében. Az orosz média szerint ennél többet érdemelt volna a téli olimpia magyar párosa, és a zsűri éremtől fosztotta meg őket.

2026. február 17. 07:52
null

Megszületett a Milánóban zajló téli olimpia legjobb magyar eredménye: a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei negyedik lett a műkorcsolyázók páros versenyében. Az FTC sportolói így az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végeztek pontszerző helyen műkorcsolyában ötkarikás játékokon.

Pavlova a verseny után az MTI helyszínen tartózkodó stábjának elmondta: a teljesítményükkel elégedett, az elért eredménnyel már nem teljesen.

„Ez volt a legjobb teljesítményünk, egyszerűen tökéletes volt. Ennél jobban nem is csinálhattuk volna se most a kűrben, se egy nappal ezelőtt a rövidprogramban. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit elértünk, amit mutattunk a jégen” – kezdte értékelését a 21 éves műkorcsolyázó, aki kiemelte, rendkívül büszkék magukra.

olimpia
Hibátlan programot mutatott be a téli olimpia magyar párosa. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A FTC sportolója elismerte, idegesek voltak, mert ez mégis csak az olimpia, de hozzátette, nagyon keményen dolgoztak egész szezonban, ezért tudták, hogy képesek lesznek a saját legjobbjukat nyújtani, ami sikerült is. „Az utolsó, legjobb négyet felvonultató csoportban szerepelhettünk, amire nem is számítottunk, ez számunkra is meglepetés volt. Amikor a jégre léptünk, egymásra néztünk, és tudtuk, hogy megcsináljuk a programunkat. Onnantól teljesen elszállt az idegesség” – fogalmazott Pavlova. „Amikor ott ültünk a dobogósok között és vártuk a hátralévő duók eredményeit, akkor nem igazán reménykedtünk, mert mi annál többet nem tehettünk, minthogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk. Innentől a bírók adják a pontokat nekünk is és másoknak is. 

Persze kis szomorúság van bennünk a negyedik hely miatt, főleg két tökéletes programmal, miközben mások hibáztak, de ezt el kell fogadnunk”.

A 2024-es világbajnokságon, illetve a tavalyi és a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon is negyedik, idén viszont a kontinensviadalon bronzérmes Pavlova arról is szót ejtett, hogy nagyon sok ember támogatta őket Magyarországról, vasárnap a rövidprogram után rengeteg üzenetet kaptak a magyar szurkolóktól. „Reméljük, a sikereinknek köszönhetően még többen kezdenek el korcsolyázni Magyarországon, ami párosban is több egységet eredményez majd” – mondta Pavlova.

Téli olimpia: az oroszok szerint éremtől fosztották meg őket

A magyar színekben induló páros teljesítményéről az orosz sport24.ru portál is beszámolt, ráadásul állítják: Pavlováéknak érmet kellett volna nyerniük.

„Az orosz születésű magyar párossal szemben nem voltak nagy elvárások , de ismét felülmúlták a várakozásokat azzal, hogy hihetetlenül tisztán, technikásan és méltósággal korcsolyáztak. 

Egy ilyen teljesítményért kétségtelenül be kellett volna jutniuk az éremversenybe, azonban megfosztották őket ettől”

 – áll a cikkben, de ezzel még nincs vége:

  • „A kűrben elért 141,39 
  • és az összesítésben szerzett 215,26 pont 

pályafutásuk legjobb eredménye, és ha a bírók nem manipulálnák nyilvánvalóan a bónuszokat és a bónuszkomponenseket, a magyaroknak dobogós helyen kellett volna végezniük. Ennek ellenére mindössze egy ponttal maradtak le az olimpiai dobogóról, és ez már fantasztikus eredmény számukra, tekintve, hogy a bírók milyen sokáig és kitartóan figyelmen kívül hagyták őket, de sosem adták fel, és versenyről versenyre folyamatosan szerezték a pontokat. 

Kár, hogy Pavlovát és Sviatchenkót nem engedték dobogóra állni, pedig megérdemelték volna.”

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

