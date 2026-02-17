Oroszországban dühöngenek: „A magyaroknak érmet kellett volna nyerni a téli olimpián!”

Szóhoz sem jutottak a honosított orosz versenyzők a magyar zászlók láttán, csodát emlegetnek
Mindenkit elbűvöltek előadásukkal.
Megszületett a Milánóban zajló téli olimpia legjobb magyar eredménye: a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei negyedik lett a műkorcsolyázók páros versenyében. Az FTC sportolói így az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végeztek pontszerző helyen műkorcsolyában ötkarikás játékokon.
Pavlova a verseny után az MTI helyszínen tartózkodó stábjának elmondta: a teljesítményükkel elégedett, az elért eredménnyel már nem teljesen.
„Ez volt a legjobb teljesítményünk, egyszerűen tökéletes volt. Ennél jobban nem is csinálhattuk volna se most a kűrben, se egy nappal ezelőtt a rövidprogramban. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit elértünk, amit mutattunk a jégen” – kezdte értékelését a 21 éves műkorcsolyázó, aki kiemelte, rendkívül büszkék magukra.
A FTC sportolója elismerte, idegesek voltak, mert ez mégis csak az olimpia, de hozzátette, nagyon keményen dolgoztak egész szezonban, ezért tudták, hogy képesek lesznek a saját legjobbjukat nyújtani, ami sikerült is. „Az utolsó, legjobb négyet felvonultató csoportban szerepelhettünk, amire nem is számítottunk, ez számunkra is meglepetés volt. Amikor a jégre léptünk, egymásra néztünk, és tudtuk, hogy megcsináljuk a programunkat. Onnantól teljesen elszállt az idegesség” – fogalmazott Pavlova. „Amikor ott ültünk a dobogósok között és vártuk a hátralévő duók eredményeit, akkor nem igazán reménykedtünk, mert mi annál többet nem tehettünk, minthogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk. Innentől a bírók adják a pontokat nekünk is és másoknak is.
Persze kis szomorúság van bennünk a negyedik hely miatt, főleg két tökéletes programmal, miközben mások hibáztak, de ezt el kell fogadnunk”.
A 2024-es világbajnokságon, illetve a tavalyi és a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon is negyedik, idén viszont a kontinensviadalon bronzérmes Pavlova arról is szót ejtett, hogy nagyon sok ember támogatta őket Magyarországról, vasárnap a rövidprogram után rengeteg üzenetet kaptak a magyar szurkolóktól. „Reméljük, a sikereinknek köszönhetően még többen kezdenek el korcsolyázni Magyarországon, ami párosban is több egységet eredményez majd” – mondta Pavlova.
A magyar színekben induló páros teljesítményéről az orosz sport24.ru portál is beszámolt, ráadásul állítják: Pavlováéknak érmet kellett volna nyerniük.
„Az orosz születésű magyar párossal szemben nem voltak nagy elvárások , de ismét felülmúlták a várakozásokat azzal, hogy hihetetlenül tisztán, technikásan és méltósággal korcsolyáztak.
Egy ilyen teljesítményért kétségtelenül be kellett volna jutniuk az éremversenybe, azonban megfosztották őket ettől”
– áll a cikkben, de ezzel még nincs vége:
pályafutásuk legjobb eredménye, és ha a bírók nem manipulálnák nyilvánvalóan a bónuszokat és a bónuszkomponenseket, a magyaroknak dobogós helyen kellett volna végezniük. Ennek ellenére mindössze egy ponttal maradtak le az olimpiai dobogóról, és ez már fantasztikus eredmény számukra, tekintve, hogy a bírók milyen sokáig és kitartóan figyelmen kívül hagyták őket, de sosem adták fel, és versenyről versenyre folyamatosan szerezték a pontokat.
Kár, hogy Pavlovát és Sviatchenkót nem engedték dobogóra állni, pedig megérdemelték volna.”
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor