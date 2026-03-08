Ft
utánpótlás Szpartak Moszkva Honvéd-MFA Oroszország Szijjártó Péter

Szijjártó Péter nagy bejelentése: jövő héten egy nagy hírű orosz csapat érkezik Magyarországra!

2026. március 08. 18:10

Nemzetközi tornát rendeznek az akadémián. Szijjártó Péter a közösségi oldalon árult el részleteket.

2026. március 08. 18:10
null

Európai sztárcsapatok részvételével nemzetközi U-15-ös tornát rendez a Budapest Honvéd FC – közölte a klub Facebook-oldalán Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke.

Szijjártó nagy bejelentése

A Budapest Honvéd akadémiája az egyik legjobb Magyarországon, ezt mutatják az utánpótlás csapataink eredményei, az a tény, hogy hány fiatal áll Feczkó Tamás szakvezető rendelkezésére. Kiváló szakemberek dolgoznak akadémiánkon, és ennek komoly nemzetközi jelét is adjuk – mondta az elnök a közösségi oldalon látható videóban.

Hozzátette, óriási megtiszteltetés számukra, hogy egy fantasztikus nemzetközi tornát rendezhetnek az akadémián, a 15 évesek korosztályában.

Március 12. és 15. között vendégük lesz a BL-győztes Paris Saint-Germain, az olasz Atalanta, a nagy hírű orosz Szpartak Moszkva, a szlovén Maribor és a spanyol Elche korosztályos csapata.

Ha valaki szeretne látni jó utánpótlás focit, azt, hogy a sztárcsapatoknál milyen fiatalokat nevelnek, az látogasson ki a Magyar Futball Akadémiára, illetve a Bozsik Arénába, és nézze meg, hogy Európa topcsapataival játszhatnak a fiataljaink – mondta Szijjártó Péter.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

