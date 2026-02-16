Szóhoz sem jutottak a honosított orosz versenyzők a magyar zászlók láttán, csodát emlegetnek

A magyar színekben versenyző, Európa-bajnoki bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős a 4. helyen áll a vasárnap esti rövid program után a műkorcsolyázó párosok versenyében a milánói-cortinai téli olimpián. A honosított orosz duó hétfő este az utolsó csoportban mutathatja be a kűrjét.

Mint az NSO írja, a páros Michael Jackson Earth Songjára előadott rövid programja a pontozóbírókat, a rajongókat, és a milánói aréna nézőit egyaránt elbűvölte, így futásukra életük legjobb pontszámát kapták (73.87), amellyel az idén Eb-ezüstérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (80.01), az Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (75.46), és a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud duó (74.60) mögül várhatják a folytatást.