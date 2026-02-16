Szóhoz sem jutottak a honosított orosz versenyzők a magyar zászlók láttán, csodát emlegetnek

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Mindenkit elbűvölt rövidprogramjával a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős. A magyar színekben versenyző orosz duó élete legjobb pontszáma után a közönségnek hálálkodott a milánói téli olimpián.
A magyar színekben versenyző, Európa-bajnoki bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős a 4. helyen áll a vasárnap esti rövid program után a műkorcsolyázó párosok versenyében a milánói-cortinai téli olimpián. A honosított orosz duó hétfő este az utolsó csoportban mutathatja be a kűrjét.
Mint az NSO írja, a páros Michael Jackson Earth Songjára előadott rövid programja a pontozóbírókat, a rajongókat, és a milánói aréna nézőit egyaránt elbűvölte, így futásukra életük legjobb pontszámát kapták (73.87), amellyel az idén Eb-ezüstérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (80.01), az Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (75.46), és a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud duó (74.60) mögül várhatják a folytatást.
A lapnak adott interjújában Pavlova kiemelte, elképesztő volt a hangulat a milánói csarnokban:
A sok zászló a lelátón, a nekünk szurkoló magyarok – csodálatos volt, őszintén szólva, szinte szóhoz sem jutok!"
– örömködött a páros hölgytagja, hozzátéve, eleinte ugyanúgy készültek, mint bármelyik versenyre, ám „az első emelés után meghallottam a közönséget, érezni kezdtem a hangulatot, és akkor megértettem, ez egy olimpia. Egy olimpia, én meg ott vagyok a jégen és korcsolyázom.
Ez egy valóra vált álom.
Hétfőn is a legjobbunkat kell nyújtani – aztán meglátjuk, mi lesz.”
A párosok szabadkorcsolyázására hétfőn 20 órától kerül sor.