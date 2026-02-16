Ft
téli olimpia Pavlova műkorcsolya

Szóhoz sem jutottak a honosított orosz versenyzők a magyar zászlók láttán, csodát emlegetnek

2026. február 16. 13:20

Mindenkit elbűvölt rövidprogramjával a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős. A magyar színekben versenyző orosz duó élete legjobb pontszáma után a közönségnek hálálkodott a milánói téli olimpián.

2026. február 16. 13:20
null

A magyar színekben versenyző, Európa-bajnoki bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős a 4. helyen áll a vasárnap esti rövid program után a műkorcsolyázó párosok versenyében a milánói-cortinai téli olimpián. A honosított orosz duó hétfő este az utolsó csoportban mutathatja be a kűrjét.

Mint az NSO írja, a páros Michael Jackson Earth Songjára előadott rövid programja a pontozóbírókat, a rajongókat, és a milánói aréna nézőit egyaránt elbűvölte, így futásukra életük legjobb pontszámát kapták (73.87), amellyel az idén Eb-ezüstérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (80.01), az Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (75.46), és a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud duó (74.60) mögül várhatják a folytatást.

SVIATCHENKO Alexei; PAVLOVA Maria magyar duó
A magyar színekben versenyző Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó mindenkit elbűvölt a milánói olimpia rövidprogramjában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Magyar színekben vált valóra az álom

A lapnak adott interjújában Pavlova kiemelte, elképesztő volt a hangulat a milánói csarnokban: 

A sok zászló a lelátón, a nekünk szurkoló magyarok – csodálatos volt, őszintén szólva, szinte szóhoz sem jutok!"

– örömködött a páros hölgytagja, hozzátéve, eleinte ugyanúgy készültek, mint bármelyik versenyre, ám „az első emelés után meghallottam a közönséget, érezni kezdtem a hangulatot, és akkor megértettem, ez egy olimpia. Egy olimpia, én meg ott vagyok a jégen és korcsolyázom. 

Ez egy valóra vált álom.

 Hétfőn is a legjobbunkat kell nyújtani – aztán meglátjuk, mi lesz.”

A párosok szabadkorcsolyázására hétfőn 20 órától kerül sor.

Emzeperix
2026. február 16. 14:16
Szégyenteljesnek tartom az orosz sportolók tiltását. A sportnak és kultúrának pont nem erről kéne szólnia. De már látjuk a cél az eszkaláció és nem a közeledés. Na és persze igazi náci tempó.
Válasz erre
0
0
pandalala
•••
2026. február 16. 14:14 Szerkesztve
:-) fiatalkoromban sokat néztem műkorcsolya versenyeket a tívíbe' .... akkoriban, amikor párosban az orosz Protopopov házaspár volt a legyőzhetetlen! .... ;-)) ( amikor még a pontozók minden kűr után kicsoszogtak a kis táblácskáikkal a jégre ... :D )
Válasz erre
0
0
survivor
2026. február 16. 14:05
tajoska A néger -francia és néger-angol és néger -német focisták hol élnek, hol edzenek ?
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 16. 14:04
Hajrá! És még ránk mondják azt, hogy nem vagyunk befogadó nemzet! Csak nem mindegy , hogy kit fogadunk be!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!