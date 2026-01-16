Hetven éve nem történt ilyen Magyarországgal

A helyezésének megfelelően csütörtökön is az utolsó csoportban szerepelt, utána már csak a címvédő német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros, végül pedig az előző két Eb-n ezüst- és bronzérmes Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava georgiai kettős következett.

A kűr – Ursine Vulpine Without you című számára – összességében jól sikerült. Látványos és magas volt az elején a pörgetett emelés, az ugrássort is hiba nélkül mutatták be, majd a dobott tripla flipet is. A következő ugrásnál Pavlova bizonytalanul érkezett le és rövid időre nem volt meg az összhang a két korcsolyázó között, de a program vége kifejezetten szép lett.

Metelkina és Berulava nagy fölénnyel győzött, Hase és Volodin végzett másodikként úgy, hogy a kűrben Pavlováék jobbak voltak náluk. Az ötkarikás kvótával rendelkező Pavlova és Sviatchenko párosa évek óta a világ élmezőnyébe tartozik, azonban dobogóra ezt megelőzően még nem sikerült felállnia világversenyen, ugyanis a 2024-es világ- és az előző két Európa-bajnokságon egyformán negyedikként zárt.

Hosszú évtizedek óta nem látott magyar eredmény a műkorcsolya Eb-n