Egy hiba még belefért – olimpiai kvótát szerzett Magyarországnak a műkorcsolyapáros

A legutóbbi Európa-bajnokságon és világbajnokságon egyaránt a negyedikként végző Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyapárostól a bostoni olimpiai kvalifikációs vb-n is lehetett hasonló jó eredményben reménykedni. Ez össze is jöhetett volna, hiszen szép gyakorlatot mutattak be a csütörtöki szabadprogramban a Karib tenger kalózai filmzenéjére, ám egyetlen nagyobb hiba sokba került: mint az Eurosport írja, a tripla toeloop, dupla Axel, dupla Axel hármas ugráskombinációnak az utolsó elemében Pavlova letette a kezét, ez pedig elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy összesítésben majd' négy egységgel elmaradva a szezoncsúcsuktól, 193,29 ponttal a nyolcadik helyen zárjanak.

A lényeg azonban, hogy ez is 2026-os indulási jogot ért, az oroszországi születésű honosított duó így ott lehet jövőre Olaszországban a magyar nemzeti színeket képviselve.

(Nyitókép: Geoff Robbins/AFP)