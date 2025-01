Amerika és Oroszország is gyászol: világbajnok sportolók tartózkodtak a lezuhant repülőgépen (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, összeütközött egy utasszállító repülőgép és egy katonai helikopter Washington belvárosa felett, a Potomac folyó közelében. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint a PSA Airlines Bombardier CRJ700 típusú regionális repülőgépe 64 fővel a fedélzetén, helyi idő szerint este 9 óra körül a levegőben ütközött a Sikorsky UH-60-as helikopterrel, amelyen három katona tartózkodott a baleset idején.

A szerencsétlenül járt AA 5342-es járat a Kansas állambeli Wichita felől tartott Washingtonba, és éppen leszálláshoz készült a Ronald Reagan repülőtérre, amikor bekövetkezett a tragédia – írja a Nemzeti Sport Online a BBC cikkére hivatkozva. Hozzátették: a két jármű a folyó viszonylag sekély, másfél-két és fél méter mély vizébe zuhant mintegy 125 méteres magasságból.

A legfrissebb hírek szerint a balesetnek nincsenek túlélői, eddig 19 holttestet emeltek ki a vízből.

Az amerikai műkorcsolyázó-szövetség a brit lap tájékoztatása alapján arról számolt be, hogy az American Airlines járatán több műkorcsolyázó és edző is utazott, akik a Kansas állambeli Wichitában megrendezett amerikai műkorcsolya-bajnoksággal egybekötött edzőtáborból tartottak hazafelé. A Reuters az orosz hírügynökségre, a TASZSZ-ra hivatkozva arról írt, hogy a gépen utazott többek között az 1994-es műkorcsolya-vb-n párosban aranyérmet szerző, 1998 óta ugyanakkor az Egyesült Államokban élő, ott edzőként dolgozó orosz Jevgenyija Siskova és Vagyim Naumov, valamint a házaspár 23 éves fia, Makszim Naumov is, aki negyedikként végzett a férfiak egyéni számában a wichitai versenyen.

A US Skating később közleményében tudatta, hogy

a fiatalabbik Naumov végül mégsem ült fel a gépre, ellenben a szövetség kötelékébe tartozó 14 szakemberrel – köztük edzők és családtagjaik, így a Naumov házaspár is.

Az NSO kiemeli: a balesetről készült és nyilvánosságra hozott videófelvételen nagy lángcsóva látszik az ütközés után, valamint azóta már ismert a légikatasztrófát megelőző rádiókommunikáció az utasszállító, illetve a repülőtér légiirányítói között, amelyben a katonai járműre vonatkozó figyelmeztetés elhangzott, és ami után nem sokkal bekövetkezett az ütközés.