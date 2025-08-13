Szinte hihetetlen: kémfilmeket idéző módszerekkel dolgozik az Ukrán Biztonsági Szolgálat

Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője elmondta, hogy az SZBU akár világhírű plasztikai sebészeket is hajlandó bevonni annak érdekében, hogy elrejtse ügynökeit és azok sikerre vigyék a küldetésüket – írja az ukrán Pravda.

Maljuk elmondta, hogy ha szükséges, akár csak mint egy kémfilmben ügynök közvetlen beleegyezésével – készek akár annak külsejének a megváltoztatására is.

„Ez megtörtént már nem is egyszer. Világhírű plasztikai sebészek végzik ezeket a műtéteket, amelyek után kémeinknek fedő okmányokat állítunk ki, és ezek az emberek új életet kezdenek, a nulláról – ha tudjuk, hogy az ellenség a nyomukban van” – nyilatkozta a Biztonsági Szolgála főnöke.