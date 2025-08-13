Ft
Vaszil Maljuk plasztikai műtét ellenség ügynök kém Ukrán Biztonsági Szolgálat kémhálózat

Szinte hihetetlen: kémfilmeket idéző módszerekkel dolgozik az Ukrán Biztonsági Szolgálat

2025. augusztus 13. 13:42

Akár plasztikai sebészeket is készek alkalmazni.

2025. augusztus 13. 13:42
null

Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője elmondta, hogy az SZBU akár világhírű plasztikai sebészeket is hajlandó bevonni annak érdekében, hogy elrejtse ügynökeit és azok sikerre vigyék a küldetésüket – írja az ukrán Pravda.  

Maljuk elmondta, hogy ha szükséges, akár csak mint egy kémfilmben ügynök közvetlen beleegyezésével – készek akár annak külsejének a megváltoztatására is.

Ez megtörtént már nem is egyszer. Világhírű plasztikai sebészek végzik ezeket a műtéteket, amelyek után kémeinknek fedő okmányokat állítunk ki, és ezek az emberek új életet kezdenek, a nulláról – ha tudjuk, hogy az ellenség a nyomukban van” – nyilatkozta a Biztonsági Szolgála főnöke.

Nyitókép: Douglas Magno / AFP

