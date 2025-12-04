Nem múlt el a baj: ismét műtőbe került a fideszes államtitkár, már negyedszer

Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár újabb megpróbáltatásról számolt be közösségi oldalán: mint írta, a kerékpáros balesete óta már a negyedik műtéten esett át. Szerdára

csúnyán bedagadt a keze, és erősen fájt,

ezért az egyik megbeszélése után – amikor már „csillagokat láttott” – bement a Baleseti Intézetbe. A vizsgálatok kiderítették: elfertőződött az a seb, ahol korábban eltávolították a sínt a kézfejéből. „Haza sem engedtek, este megműtöttek” – fogalmazott, majd hozzátette: olyan rosszul érezte magát, hogy az operáció kifejezett megkönnyebbülést jelentett.