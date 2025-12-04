Ft
12. 04.
csütörtök
Nem múlt el a baj: ismét műtőbe került a fideszes államtitkár, már negyedszer

2025. december 04. 15:26

Révész Máriusz július elején bukott hatalmasat.

2025. december 04. 15:26
null

Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős államtitkár újabb megpróbáltatásról számolt be közösségi oldalán: mint írta, a kerékpáros balesete óta már a negyedik műtéten esett át. Szerdára

csúnyán bedagadt a keze, és erősen fájt,

ezért az egyik megbeszélése után – amikor már „csillagokat láttott” – bement a Baleseti Intézetbe. A vizsgálatok kiderítették: elfertőződött az a seb, ahol korábban eltávolították a sínt a kézfejéből. „Haza sem engedtek, este megműtöttek” – fogalmazott, majd hozzátette: olyan rosszul érezte magát, hogy az operáció kifejezett megkönnyebbülést jelentett.

A politikus posztjában részletesen felsorolta, milyen beavatkozásokon esett át a július 2-i biciklis ütközése óta. 

Négyszer műtötték:

először velősínt helyeztek be a kézfejében lévő csont rögzítésére, majd megcsavarozták a vállát és összevarrták a rotátorköpenyét. A harmadik alkalommal eltávolították a velősínt, most pedig felnyitották a kézfejét, és megtisztították a gyulladástól. Reményei szerint ez volt az utolsó beavatkozás.

Révész azt is megköszönte munkatársainak, hogy távollétében helytálltak. Elmondása szerint ők tartották meg a testnevelésórák megújításáról szóló előadását a SÉM-konferencián. „Azt írták mások, hogy briliáns volt. Lehet, hogy műtét nélkül is meg kellene bízni őket?” – jegyezte meg humorosan.

Nyitókép: Kovács Tamás/MTI 

