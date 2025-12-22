Tragédia az M1-es autópályán: családja szeme láttára gázolták halálra a magyar férfit

Halálos közlekedési baleset történt hétfőn az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bőny térségében, az M19-es autóúttal közös csomópont közelében. A tragédiában két ember életét vesztette, további négyen megsérültek – számolt be a Tények.

Egy magyar rendszámú személyautó szabályosan haladt előre, amikor hátulról nekiütközött egy utánfutót vontató, román rendszámú jármű. Az ütközést követően a két érintett jármű vezetője a leállósávba húzódott. A sofőrök éppen kiszálltak volna, hogy felvegyék a láthatósági mellényt, amikor egy román rendszámú kisbusz nagy sebességgel letért a forgalmi sávból, behajtott a leállósávba, és elsodorta a járműveket, valamint az ott tartózkodó embereket. A kisbusz előbb a román sofőrt, majd a magyar autó vezetőjét ütötte el.