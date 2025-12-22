Ft
m1 autópálya román tragédia kisbusz baleset

Tragédia az M1-es autópályán: családja szeme láttára gázolták halálra a magyar férfit

2025. december 22. 15:35

Halálos tragédiába torkollott egy korábbi ütközés az M1-esen, amikor egy kisbusz a leállósávban tartózkodókat sodorta el.

2025. december 22. 15:35
Halálos közlekedési baleset történt hétfőn az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bőny térségében, az M19-es autóúttal közös csomópont közelében. A tragédiában két ember életét vesztette, további négyen megsérültek – számolt be a Tények.

Egy magyar rendszámú személyautó szabályosan haladt előre, amikor hátulról nekiütközött egy utánfutót vontató, román rendszámú jármű. Az ütközést követően a két érintett jármű vezetője a leállósávba húzódott. A sofőrök éppen kiszálltak volna, hogy felvegyék a láthatósági mellényt, amikor egy román rendszámú kisbusz nagy sebességgel letért a forgalmi sávból, behajtott a leállósávba, és elsodorta a járműveket, valamint az ott tartózkodó embereket. A kisbusz előbb a román sofőrt, majd a magyar autó vezetőjét ütötte el.

Úgy tudni, hogy a magyar áldozat egy háromgyermekes édesapa volt, aki a helyszínen életét vesztette.

A tragédia szemtanúi voltak a magyar férfi autóban utazó családtagjai is. A másik áldozat szintén a helyszínen hunyt el.

A balesethez nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrség. Az érintett útszakaszon a mentés és a helyszínelés idejére jelentős torlódás alakult ki, a forgalmat ideiglenesen korlátozták. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Hathazi Tamas / MTI

