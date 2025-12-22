Tragédia az M1-es autópályán: családja szeme láttára gázolták halálra a magyar férfit

Megbénulhat a főváros: a kamionos tüntetés résztvevői elindultak Budapest felé
Több ezer teherautó és kamion indult Budapestre a Hősök terén tartandó demonstrációra.
Halálos tragédiába torkollott egy korábbi ütközés az M1-esen, amikor egy kisbusz a leállósávban tartózkodókat sodorta el.
Halálos közlekedési baleset történt hétfőn az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Bőny térségében, az M19-es autóúttal közös csomópont közelében. A tragédiában két ember életét vesztette, további négyen megsérültek – számolt be a Tények.
Egy magyar rendszámú személyautó szabályosan haladt előre, amikor hátulról nekiütközött egy utánfutót vontató, román rendszámú jármű. Az ütközést követően a két érintett jármű vezetője a leállósávba húzódott. A sofőrök éppen kiszálltak volna, hogy felvegyék a láthatósági mellényt, amikor egy román rendszámú kisbusz nagy sebességgel letért a forgalmi sávból, behajtott a leállósávba, és elsodorta a járműveket, valamint az ott tartózkodó embereket. A kisbusz előbb a román sofőrt, majd a magyar autó vezetőjét ütötte el.
Úgy tudni, hogy a magyar áldozat egy háromgyermekes édesapa volt, aki a helyszínen életét vesztette.
A tragédia szemtanúi voltak a magyar férfi autóban utazó családtagjai is. A másik áldozat szintén a helyszínen hunyt el.
A balesethez nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrség. Az érintett útszakaszon a mentés és a helyszínelés idejére jelentős torlódás alakult ki, a forgalmat ideiglenesen korlátozták. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Nyitókép: Hathazi Tamas / MTI