Bekövetkezett, amitől a legjobban féltek Liverpoolban – Kerkez az elsők között reagált

2025. december 23. 08:39
Alexander Isak sikeres műtéten esett át a lábtörését követően. Kerkez Milos elsők között kívánt jobbulást svéd csapattársának.
2025. december 23. 08:39
A Liverpool közleménye szerint sikeres műtéten esett át Alexander Isak, aki múlt szombaton a Tottenham elleni angol bajnoki mérkőzésen góllövés közben sérült meg. A svéd labdarúgóval kapcsolatban beigazolódtak a félelmek, eltört a szárkapocscsontja, és a bokája is megsérült, így több hónapos kihagyás vár rá. A klub nem tűzött ki konkrét időpontot a visszatérésére, de ha minden jól alakul, akkor még ebben az idényben újra láthatjuk őt a pályán.
A 26 éves csatár sérüléséről szóló állapotjelentést az egyik magyar csapattársa, Kerkez Milos is megosztotta az Instagram-oldalán, és azt írta a huszonnégy óráig látható sztorijában, hogy „veled vagyok, tesó”.
A Newcastle Unitedtől a nyáron 130 millió fontért megvásárolt Isak liverpooli karrierje eddig nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezte: 16 tétmérkőzésen csak három gólt szerzett a Vörösöknél, és a mostani sérülése előtt a lágyékával is bajlódott, emiatt több meccset is ki kellett hagynia.