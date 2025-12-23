Bekövetkezett, amitől a legjobban féltek Liverpoolban – Kerkez az elsők között reagált

A Liverpool közleménye szerint sikeres műtéten esett át Alexander Isak, aki múlt szombaton a Tottenham elleni angol bajnoki mérkőzésen góllövés közben sérült meg. A svéd labdarúgóval kapcsolatban beigazolódtak a félelmek, eltört a szárkapocscsontja, és a bokája is megsérült, így több hónapos kihagyás vár rá. A klub nem tűzött ki konkrét időpontot a visszatérésére, de ha minden jól alakul, akkor még ebben az idényben újra láthatjuk őt a pályán.

A pillanat, amikor Alexander Isak súlyosan megsérült (Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP)

A 26 éves csatár sérüléséről szóló állapotjelentést az egyik magyar csapattársa, Kerkez Milos is megosztotta az Instagram-oldalán, és azt írta a huszonnégy óráig látható sztorijában, hogy „veled vagyok, tesó”.