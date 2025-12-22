Nagy változásokon megy keresztül Kerkez Milos, és ez már az angoloknak is feltűnt

Kitartó lejtmenete után kezd újra magára találni a Premier League-ben a bajnoki címvédő Liverpool, az utóbbi hetek felfelé ívelő tendenciájának pedig vannak egyértelmű nyertesei és egyértelmű vesztesei a csapatban. Utóbbiak közé tartozik a legutóbbi, Spurs elleni bajnokin gólszerzés közben súlyos sérülést szenvedő Alexander Isak, valamint a korábban izomsérülést összeszedő Cody Gakpo, aki szintén bizonytalan időre esett ki. Paradox módon azonban éppen az ő hiánya, illetve Arne Slot kiesők miatti módosításai nyomán Kerkez Milos vitán felül a nagy nyertesek közé tartozik.

Kerkez Milos egyre jobban magára talál a Liverpoolban, ami mindenki számára kölcsönösen előnyös (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Végre a Liverpoolban is azt csinálhatja, amihez a legjobban ért

Arról, hogy az alapvetően balszélsőként játszatott Gakpo játéka mennyire megfojtja Kerkez baloldali felfutásait, már többször értekeztünk, ám a holland kiesésével, valamint a védekező középpályásként is bevethető Curtis Jones reaktiválásával a magyar szárnyvédőnek lényegesen nagyobb területe és lehetősége nyílik arra, hogy végre Liverpoolban is megcsillogtassa azon erősségeit, amelyek miatt a nyáron leigazolták a Bournemouth-tól 40 millió fontért. Ezt már legutóbb a Spurs ellen is remekül tette – és ezt abszolút értékelte is a szakma és a szurkolók –, most pedig a BBC Radiónak külön is ráerősített, mennyire jót tett neki az Arne Slot vezetőedző által alkalmazott új taktika. Kerkez leszögezte, számára kulcsfontosságú, hogy végre a korábbiaknál többet támadhat előre, és így jobban ki tudja használni a sebességét, valamint keresztlabdákat beadogatni a kapu elé. Emellett üdvözölte, hogy