Nagy változásokon megy keresztül Kerkez Milos, és ez már az angoloknak is feltűnt

„Inkább ez, mint hogy kiszámíthatatlan legyen” – Kerkezt és Szoboszlait is dicsérik a Liverpool újabb sikere után
Mindkét magyarral elégedettek.
A magyar játékos vitán felül az egyik nagy nyertese Arne Slot módosításainak. Kerkez látványos formajavulása és a Florian Wirtz-cel való egyre jobb összhang pedig a Liverpoolnak is a javára válik.
Kitartó lejtmenete után kezd újra magára találni a Premier League-ben a bajnoki címvédő Liverpool, az utóbbi hetek felfelé ívelő tendenciájának pedig vannak egyértelmű nyertesei és egyértelmű vesztesei a csapatban. Utóbbiak közé tartozik a legutóbbi, Spurs elleni bajnokin gólszerzés közben súlyos sérülést szenvedő Alexander Isak, valamint a korábban izomsérülést összeszedő Cody Gakpo, aki szintén bizonytalan időre esett ki. Paradox módon azonban éppen az ő hiánya, illetve Arne Slot kiesők miatti módosításai nyomán Kerkez Milos vitán felül a nagy nyertesek közé tartozik.
Arról, hogy az alapvetően balszélsőként játszatott Gakpo játéka mennyire megfojtja Kerkez baloldali felfutásait, már többször értekeztünk, ám a holland kiesésével, valamint a védekező középpályásként is bevethető Curtis Jones reaktiválásával a magyar szárnyvédőnek lényegesen nagyobb területe és lehetősége nyílik arra, hogy végre Liverpoolban is megcsillogtassa azon erősségeit, amelyek miatt a nyáron leigazolták a Bournemouth-tól 40 millió fontért. Ezt már legutóbb a Spurs ellen is remekül tette – és ezt abszolút értékelte is a szakma és a szurkolók –, most pedig a BBC Radiónak külön is ráerősített, mennyire jót tett neki az Arne Slot vezetőedző által alkalmazott új taktika. Kerkez leszögezte, számára kulcsfontosságú, hogy végre a korábbiaknál többet támadhat előre, és így jobban ki tudja használni a sebességét, valamint keresztlabdákat beadogatni a kapu elé. Emellett üdvözölte, hogy
sokkal nagyobb szabadsága van, már ami a támadásokkal való felfutást illeti, ez az idény eddigi részében egyértelműen hiányzott, holott ez az egyik legnagyobb erőssége. A baloldali szárnyvédő hozzátette azt is, hogy mindez önbizalmat és magabiztosságot adott neki, míg a rutinos Andy Robertsonnal való posztversengés elsősorban mentálisan erősíti meg, és tovább segíti a fejlődését.
Emellett van az új rendszernek még egy olyan aspektusa, amely kulcsfontosságúnak bizonyul Kerkez és a Liverpool feljavuló teljesítményében: ez a vajdasági balbekk és a másik nyári sztárigazolás, a Gakpo helyére a balszélre felköltöző és ott ugyancsak egyre jobban belelendülő, legutóbb már a meccs emberének választott Florian Wirtz közötti összhang erősödése. Erről Kerkez így vall:
„Az elmúlt néhány hét már jobb volt, mert több időnk volt összeszokni és megismerni egymást. Jelenleg jó kapcsolat van köztem Flo (Wirtz) között. Jól játszunk, és remélem, ez így is folytatódik.
Ezért is szeretem az új rendszert, mert Flóval jó sok összjátékot tudunk kialakítani, úgy érzem, mintha sokkal többet lehetnék az ellenfél tizenhatosánál a beadásokkal együtt. De nyilván a védekezés az elsődleges feladatom, ez is egyre javul, aminek nagyon örülök”
– magyarázta Kerkez Milos, hozzátéve, a kudarcokkal teli elmúlt időszak mindenki számára nehéz volt, de sokat beszélgettek, bíznak egymásban és bátorítják a másikat, ezzel is erősítve a Liverpoolban egyedüliként elfogadható győztes mentalitást.
