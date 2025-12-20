Ft
12. 20.
szombat
Tottenham Liverpool Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Inkább ez, mint hogy kiszámíthatatlan legyen” – Kerkezt és Szoboszlait is dicsérik a Liverpool újabb sikere után

2025. december 20. 22:22

Mindkét magyarral elégedettek a kiverekedett győzelem után. Kerkez Milos egyre jobb formában, Szoboszlai Dominik stabil, mint mindig.

2025. december 20. 22:22
null

Mint megírtuk, a Liverpool egy balhéktól és sajnos sérülésektől sem mentes összecsapáson 2–1-re legyűrte a futball helyett embervadászatot tartó Tottenhamet szombat este. A rangadót Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, a liverpooli portálok pedig mindkét magyar teljesítményét dicsérték a lefújást követően.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominikéknak nem volt könnyű estéjük a hentes-üzemmódba kapcsoló Tottenham otthonában (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Kerkez felfelé tart, Szoboszlai üzembiztos

A This Is Anfield Kerkeznek 7-es osztályzatot adott, ennél magasabbat senki sem kapott a csapatból. A baloldali szárnyvédővel kapcsolatban úgy fogalmaznak, tartja javuló formáját, és ők is megjegyzik a második félidőbeli blokkját, amely a felsőlécen csattant. A portál szerint Kerkez ezúttal inkább mutatott szilárd, semmint látványos játékot, de mint írják, 

most pont erre van szüksége tőle, nem pedig kiszámíthatatlan produkciókra."

A Liverpool.com szerint a vajdasági játékos visszaszerezte a kezdőpozíciót a védelem bal szélén, ismét megkapta az „engedélyt” az előrekalandozásra és a beadásokra, még ha ezek nem is igazán jelentettek veszélyt.

Szoboszlai Dominik jobbára mindenhol 6-ost kapott, vele kapcsolatban az volt egyhangú közvélekedés, hogy voltak már idén jobb meccsei is, viszont ezúttal is üzembiztosan elvégezte a feladatát. Ebbe beleértendő az is, hogy Conor Bradley sérülése után a jobbszélső pozícióból megint csak hátra kellett költöznie jobbhátvédbe, így a támadásokhoz nyilván nem tudott annyit hozzátenni, de elsősorban a második félidei játékát a kapott sárga lapja ellenére is méltatják. Mint ismert, a magyar sztárnak ez volt az idénybeli ötödik sárgája a bajnokságban, ez automatikus egymeccses eltiltást eredményez. Ám öröm az ürömben, hogy ha lehet ilyet mondani, 

ez most talán még jó pillanatban is érkezik: a történelmien gyenge, 17 forduló után nyeretlenül és mindössze 2(!) szerzett ponttal sereghajtó Wolverhampton elleni bajnokit valószínűleg nélküle is gond nélkül abszolválja majd a Liverpool jövő szombaton, másrészt így végre a csapágyasra járatott magyar középpályás is szusszanhat és regenerálódhat egy kicsit az őrült év végi hajtásban. 

Nem csoda, hogy Szoboszlai Dominiknál is elszakadt a cérna a Spurs iszapbirkózását látva (Fotó: AFP/Justin Tallis)

(Nyitókép: AFP/Justin Tallis)

