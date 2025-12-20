„Inkább ez, mint hogy kiszámíthatatlan legyen” – Kerkezt és Szoboszlait is dicsérik a Liverpool újabb sikere után

most pont erre van szüksége tőle, nem pedig kiszámíthatatlan produkciókra."

A Liverpool.com szerint a vajdasági játékos visszaszerezte a kezdőpozíciót a védelem bal szélén, ismét megkapta az „engedélyt” az előrekalandozásra és a beadásokra, még ha ezek nem is igazán jelentettek veszélyt.

Szoboszlai Dominik jobbára mindenhol 6-ost kapott, vele kapcsolatban az volt egyhangú közvélekedés, hogy voltak már idén jobb meccsei is, viszont ezúttal is üzembiztosan elvégezte a feladatát. Ebbe beleértendő az is, hogy Conor Bradley sérülése után a jobbszélső pozícióból megint csak hátra kellett költöznie jobbhátvédbe, így a támadásokhoz nyilván nem tudott annyit hozzátenni, de elsősorban a második félidei játékát a kapott sárga lapja ellenére is méltatják. Mint ismert, a magyar sztárnak ez volt az idénybeli ötödik sárgája a bajnokságban, ez automatikus egymeccses eltiltást eredményez. Ám öröm az ürömben, hogy ha lehet ilyet mondani,