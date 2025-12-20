„Inkább ez, mint hogy kiszámíthatatlan legyen” – Kerkezt és Szoboszlait is dicsérik a Liverpool újabb sikere után

Spurs–Liverpool: súlyos sérülés árnyékolta be a Vörösök győzelmét, Szoboszlai biztosan nem léphet pályára jövő héten
A rendkívül gusztustalan „játékot” produkáló Tottenham pankrációvá silányította a rangadót.
Mindkét magyarral elégedettek a kiverekedett győzelem után. Kerkez Milos egyre jobb formában, Szoboszlai Dominik stabil, mint mindig.
Mint megírtuk, a Liverpool egy balhéktól és sajnos sérülésektől sem mentes összecsapáson 2–1-re legyűrte a futball helyett embervadászatot tartó Tottenhamet szombat este. A rangadót Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, a liverpooli portálok pedig mindkét magyar teljesítményét dicsérték a lefújást követően.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendkívül gusztustalan „játékot” produkáló Tottenham pankrációvá silányította a rangadót.
A This Is Anfield Kerkeznek 7-es osztályzatot adott, ennél magasabbat senki sem kapott a csapatból. A baloldali szárnyvédővel kapcsolatban úgy fogalmaznak, tartja javuló formáját, és ők is megjegyzik a második félidőbeli blokkját, amely a felsőlécen csattant. A portál szerint Kerkez ezúttal inkább mutatott szilárd, semmint látványos játékot, de mint írják,
most pont erre van szüksége tőle, nem pedig kiszámíthatatlan produkciókra."
A Liverpool.com szerint a vajdasági játékos visszaszerezte a kezdőpozíciót a védelem bal szélén, ismét megkapta az „engedélyt” az előrekalandozásra és a beadásokra, még ha ezek nem is igazán jelentettek veszélyt.
Szoboszlai Dominik jobbára mindenhol 6-ost kapott, vele kapcsolatban az volt egyhangú közvélekedés, hogy voltak már idén jobb meccsei is, viszont ezúttal is üzembiztosan elvégezte a feladatát. Ebbe beleértendő az is, hogy Conor Bradley sérülése után a jobbszélső pozícióból megint csak hátra kellett költöznie jobbhátvédbe, így a támadásokhoz nyilván nem tudott annyit hozzátenni, de elsősorban a második félidei játékát a kapott sárga lapja ellenére is méltatják. Mint ismert, a magyar sztárnak ez volt az idénybeli ötödik sárgája a bajnokságban, ez automatikus egymeccses eltiltást eredményez. Ám öröm az ürömben, hogy ha lehet ilyet mondani,
ez most talán még jó pillanatban is érkezik: a történelmien gyenge, 17 forduló után nyeretlenül és mindössze 2(!) szerzett ponttal sereghajtó Wolverhampton elleni bajnokit valószínűleg nélküle is gond nélkül abszolválja majd a Liverpool jövő szombaton, másrészt így végre a csapágyasra járatott magyar középpályás is szusszanhat és regenerálódhat egy kicsit az őrült év végi hajtásban.
(Nyitókép: AFP/Justin Tallis)