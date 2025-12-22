Az angolok és a svédek is azt írják, veszélyben Szoboszlaiék 58 milliárdos befektetése

„Inkább ez, mint hogy kiszámíthatatlan legyen” – Kerkezt és Szoboszlait is dicsérik a Liverpool újabb sikere után
Mindkét magyarral elégedettek.
Angliában tényként közlik, hogy eltört Alexander Isak lába, míg Svédországban már megkezdődtek a találgatások, melyek szerint minimum három, rosszabb esetben akár hat hónapos kényszerszünet vár rá. Hosszú időre partvonalon kívülre kerülhet a Liverpool 130 millió fontos nyári igazolása.
Egybehangzó sajtóértesülések szerint eltört Alexander Isak lába szombaton, a Tottenham elleni angol bajnokin, emiatt a Liverpool 26 éves svéd labdarúgójának a tavaszi vb-pótselejtezőket is ki kell hagynia.
Ami biztos, hogy Kerkez Milos, Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa súlyos sérülést szenvedett vezető találata közben, amikor a menteni igyekvő Micky van de Ven rácsúszott a lábára. Sokan térdproblémáktól tartottak eleinte, de kiderült, az alsó lábszárnál érzékeltek elváltozást. Az Egyesült Királyságban
úgy tudják, törésről van szó, melynek mértékét, súlyosságát az MRI-felvételek erősítik meg.
Utóbbi kapcsán Svédországban már megkezdődtek a találgatások, melyek szerint a lábtöréssel járó,
miatt Isak nem áll majd a válogatott rendelkezésére a márciusi pótselejtező(kö)n (Lengyelország vagy Albánia vár majd az ukrán–svéd-párharc továbbjutójára) – írja cikkében a Nemzeti Sport Online.
Alexander Isakot a nyáron 130 millió fontért (jelenlegi árfolyamon 57,69 milliárd forint) vette meg a Pool a Newcastle Unitedtől, azóta 16 tétmeccsen 3 gólt szerzett. A svéd klasszis a lágyékával is küszködött a Vörösöknél, emiatt többször le kellett cserélni, és számos edzést is kihagyott.
