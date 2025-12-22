Az angolok és a svédek is azt írják, veszélyben Szoboszlaiék 58 milliárdos befektetése

miatt Isak nem áll majd a válogatott rendelkezésére a márciusi pótselejtező(kö)n (Lengyelország vagy Albánia vár majd az ukrán–svéd-párharc továbbjutójára) – írja cikkében a Nemzeti Sport Online.

Alexander Isakot a nyáron 130 millió fontért (jelenlegi árfolyamon 57,69 milliárd forint) vette meg a Pool a Newcastle Unitedtől, azóta 16 tétmeccsen 3 gólt szerzett. A svéd klasszis a lágyékával is küszködött a Vörösöknél, emiatt többször le kellett cserélni, és számos edzést is kihagyott.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP