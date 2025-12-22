Ft
svéd Liverpool Alexander Isak sérülés Szoboszlai Dominik

Az angolok és a svédek is azt írják, veszélyben Szoboszlaiék 58 milliárdos befektetése

2025. december 22. 14:06

Angliában tényként közlik, hogy eltört Alexander Isak lába, míg Svédországban már megkezdődtek a találgatások, melyek szerint minimum három, rosszabb esetben akár hat hónapos kényszerszünet vár rá. Hosszú időre partvonalon kívülre kerülhet a Liverpool 130 millió fontos nyári igazolása.

2025. december 22. 14:06
null

Egybehangzó sajtóértesülések szerint eltört Alexander Isak lába szombaton, a Tottenham elleni angol bajnokin, emiatt a Liverpool 26 éves svéd labdarúgójának a tavaszi vb-pótselejtezőket is ki kell hagynia. 

Liverpool, Aleksander Isak, Micky van de Ven, Tottenham
Liverpoolban fogták a fejüket: Micky van de Ven így próbálta szerelni Alexander Isakot / Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

úgy tudják, törésről van szó, melynek mértékét, súlyosságát az MRI-felvételek erősítik meg.

Utóbbi kapcsán Svédországban már megkezdődtek a találgatások, melyek szerint a lábtöréssel járó, 

  • minimum három, 
  • rosszabb esetben hat hónapos kényszerszünet 

miatt Isak nem áll majd a válogatott rendelkezésére a márciusi pótselejtező(kö)n (Lengyelország vagy Albánia vár majd az ukrán–svéd-párharc továbbjutójára) – írja cikkében a Nemzeti Sport Online. 

Alexander Isakot a nyáron 130 millió fontért (jelenlegi árfolyamon 57,69 milliárd forint) vette meg a Pool a Newcastle Unitedtől, azóta 16 tétmeccsen 3 gólt szerzett. A svéd klasszis a lágyékával is küszködött a Vörösöknél, emiatt többször le kellett cserélni, és számos edzést is kihagyott.  

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

Búvár Kund
2025. december 22. 14:52
Amikor néztem a meccset azt mondtam, hogy örülhet ha a vb-re felépül...
Atti bá
2025. december 22. 14:41
Az angol fociban is látni mit hogyan kezelnek. Ami a mi termékünk az szuper még ha gyorsan elromlik is, ami másé az gyengébb és ami keletebbi az olcsó, de jöhet mert lehet rajta keresni.
rugbista
2025. december 22. 14:37
Azt a hentest ki kellett volna állítani. Ha a bíró nem tette, utólag is el lehet tiltani!
johannluipigus
2025. december 22. 14:10
Nem volt jó vétel.
