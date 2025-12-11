Súlyosan megsérült Németország egyik legfontosabb olajvezetéke

A tűzoltóság később úgy becsülte, hogy körülbelül 200 000 liter olaj folyt ki a vezetékből egy gramzowi szivattyúállomásnál. A tájékoztatás szerint jelenleg is speciális gépekkel dolgoznak a következmények felszámolásán. Az előzetes számítások szerint a tisztítási munkálatok legalább csütörtök délelőttig folytatódnak – mondta Trenn. Hozzátette: körülbelül 100 tűzoltó és mintegy 25 vállalati alkalmazott dolgozik a helyszínen.