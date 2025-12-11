Súlyosan megsérült Németország egyik legfontosabb olajvezetéke

Ez több a soknál: megcsapolták a szlovák olajvezetéket – több mint 300 ezer liter olajat loptak el
A tettesek vérprofik lehettek.
Egyelőre nincs információ arról, mi okozta a szivárgást.
Brandenburg tartományi hatóságai szerdán késő este jelentették, hogy Berlin északi részénél súlyos olajszivárgás történt annál az olajvezetéknél, amely Németország egyik legnagyobb olajfinomítóját köti össze Rostock kikötőjével – számolt be a Deutsche Welle. „Baleset történt a PCK vezetékén Gramzow/Zehnebeck közelében, amelynek következtében jelentős mennyiségű olaj szivárgott ki” – nyilatkozta a brandenburgi Környezetvédelmi Minisztérium szóvivője.
A katasztrófavédelmi szolgálatok a helyszínen vannak. Jelen pillanatban sem a baleset okáról, sem a kár pontos mértékéről nem állnak rendelkezésre információk”
– tette hozzá.
A tűzoltóság később úgy becsülte, hogy körülbelül 200 000 liter olaj folyt ki a vezetékből egy gramzowi szivattyúállomásnál. A tájékoztatás szerint jelenleg is speciális gépekkel dolgoznak a következmények felszámolásán. Az előzetes számítások szerint a tisztítási munkálatok legalább csütörtök délelőttig folytatódnak – mondta Trenn. Hozzátette: körülbelül 100 tűzoltó és mintegy 25 vállalati alkalmazott dolgozik a helyszínen.
