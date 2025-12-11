Ft
12. 11.
csütörtök
rostock olajfinomító németország olajvezeték baleset

Súlyosan megsérült Németország egyik legfontosabb olajvezetéke

2025. december 11. 17:01

Egyelőre nincs információ arról, mi okozta a szivárgást.

2025. december 11. 17:01
null

Brandenburg tartományi hatóságai szerdán késő este jelentették, hogy Berlin északi részénél súlyos olajszivárgás történt annál az olajvezetéknél, amely Németország egyik legnagyobb olajfinomítóját köti össze Rostock kikötőjével – számolt be a Deutsche Welle. „Baleset történt a PCK vezetékén Gramzow/Zehnebeck közelében, amelynek következtében jelentős mennyiségű olaj szivárgott ki” – nyilatkozta a brandenburgi Környezetvédelmi Minisztérium szóvivője.

A katasztrófavédelmi szolgálatok a helyszínen vannak. Jelen pillanatban sem a baleset okáról, sem a kár pontos mértékéről nem állnak rendelkezésre információk”

– tette hozzá.  

A tűzoltóság később úgy becsülte, hogy körülbelül 200 000 liter olaj folyt ki a vezetékből egy gramzowi szivattyúállomásnál. A tájékoztatás szerint jelenleg is speciális gépekkel dolgoznak a következmények felszámolásán. Az előzetes számítások szerint a tisztítási munkálatok legalább csütörtök délelőttig folytatódnak – mondta Trenn. Hozzátette: körülbelül 100 tűzoltó és mintegy 25 vállalati alkalmazott dolgozik a helyszínen.

Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP

zrx8
2025. december 11. 19:23
Még erre is futja az aranybudik mellett a hohol maffiának...
sanya55-2
2025. december 11. 19:11
Isten nem ver bottal, csak ukri menekültekkel, akik így hálálkodnak
fhermann01
2025. december 11. 18:44
Legalább a németek észreveszik, a MOL ennek a 2.5x-esét folyatta ki gárdony térségére, aztán 2 hónapig csak tagadta :)
eljolesz
2025. december 11. 18:23
Holnapra már biztos megtalálják Putyin elázott útlevelét!
