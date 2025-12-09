Ez több a soknál: megcsapolták a szlovák olajvezetéket – több mint 300 ezer liter olajat loptak el

Betelt a pohár: Európa-szerte forrnak az indulatok – összefogott Magyarország, Lengyelország és Ausztria
A tettesek vérprofik lehettek.
A szlovákiai parameter.sk arról számolt be, hogy a szlovák rendőrség négy külföldi férfit vett őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 330 ezer liter olajat szivattyúztak el a Slovnaft vezetékéből, amit illegális tárolóhelyeken halmoztak fel, majd külföldre szállítottak – szúrta ki az Index.
A Slovnaft szakemberei pontosan meg tudták határozni, hol csapolták meg a vezetéket. Az első illegális elszívás július 15-én kezdődött, a Gány és Alsószerdahely között futó szakasz meglékelésével. Egy hónappal később pedig Nyitra közelében csaptak le újra a csővezetékekre.
A Slovnaft mérései szerint a tettesek július közepétől legalább 330 ezer eurós kárt okoztak a vállalatnak.
A felvidéki portál beszámolója szerint a tettesek profik lehettek, mivel tudniuk kellett, ha meg akarják csapolni a vezetéket, azt úgy kell tenniük, hogy a benne lévő nyomás ne változzon feltűnően, hiszen a legkisebb gyanús ingadozást is jelzi a rendszer.
Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP