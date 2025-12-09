Ez több a soknál: megcsapolták a szlovák olajvezetéket – több mint 300 ezer liter olajat loptak el

A szlovákiai parameter.sk arról számolt be, hogy a szlovák rendőrség négy külföldi férfit vett őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 330 ezer liter olajat szivattyúztak el a Slovnaft vezetékéből, amit illegális tárolóhelyeken halmoztak fel, majd külföldre szállítottak – szúrta ki az Index.

A Slovnaft szakemberei pontosan meg tudták határozni, hol csapolták meg a vezetéket. Az első illegális elszívás július 15-én kezdődött, a Gány és Alsószerdahely között futó szakasz meglékelésével. Egy hónappal később pedig Nyitra közelében csaptak le újra a csővezetékekre.