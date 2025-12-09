Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lopás Magyarország Mol Slovnaft olajvezeték Szlovákia

Ez több a soknál: megcsapolták a szlovák olajvezetéket – több mint 300 ezer liter olajat loptak el

2025. december 09. 14:58

A tettesek vérprofik lehettek.

2025. december 09. 14:58
null

A szlovákiai parameter.sk arról számolt be, hogy a szlovák rendőrség négy külföldi férfit vett őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 330 ezer liter olajat szivattyúztak el a Slovnaft vezetékéből, amit illegális tárolóhelyeken halmoztak fel, majd külföldre szállítottak – szúrta ki az Index.

A Slovnaft szakemberei pontosan meg tudták határozni, hol csapolták meg a vezetéket. Az első illegális elszívás július 15-én kezdődött, a Gány és Alsószerdahely között futó szakasz meglékelésével. Egy hónappal később pedig Nyitra közelében csaptak le újra a csővezetékekre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni
Tovább a cikkhezchevron

A Slovnaft mérései szerint a tettesek július közepétől legalább 330 ezer eurós kárt okoztak a vállalatnak.

A felvidéki portál beszámolója szerint a tettesek profik lehettek, mivel tudniuk kellett, ha meg akarják csapolni a vezetéket, azt úgy kell tenniük, hogy a benne lévő nyomás ne változzon feltűnően, hiszen a legkisebb gyanús ingadozást is jelzi a rendszer.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
triacus-2
•••
2025. december 09. 16:00 Szerkesztve
A szlovák rendőrség közleményei az ügyben: - Ez az elfogás után, november 21-én, reggel: tinyurl.com/3cnfkfju - November 21-én délután: tinyurl.com/mpdd58vc - Videó az elfogásról: tinyurl.com/2wrbs9w8 A hivatkozott parameter.sk december 8-ai cikke: tinyurl.com/yua92jzc Szóval zanzásítva: - 4 hónapig tartott a lopás - 332482 liter gázolajat lovasítottak meg (és kb. ennyi eurónyi kárt okoztak a vállalatnak) - 3 lett és 2 lengyel állampolgárt vettek őrizetbe - a Slovnaftnak már korábban is voltak gondjai ilyen jellegű lopásokkal, úgy jöttek rá, hogy figyelték a cső egyik végén bepumpált és a másik végén vételezett mennyiséget és annak különbségéből következtettek a lopás tényére (a tolvajok - a cikk szerint - ügyeltek arra, hogy ne legyen nagy a nyomásveszteség, így ne lehessen könnyen felfedezni a lopást)
Válasz erre
0
0
T. Péter
2025. december 09. 15:38
"A felvidéki portál beszámolója szerint a tettesek profik lehettek, mivel tudniuk kellett, ha meg akarják csapolni a vezetéket, azt úgy kell tenniük, hogy a benne lévő nyomás ne változzon feltűnően, hiszen a legkisebb gyanús ingadozást is jelzi a rendszer." De az sincs kizárva, hogy nem voltak profik, csak már hallottak az internet nevű izéről... Egyébként, ha "A Slovnaft szakemberei pontosan meg tudták határozni, hol csapolták meg a vezetéket", akkor nem mégis észrevették?
Válasz erre
1
2
hexahelicene
2025. december 09. 15:21
Ukránnáci műveletet szimatolok nyugati támogatással.
Válasz erre
5
0
Obsitos Technikus
2025. december 09. 15:12
Jaj dehogy ukránok voltak...
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!