Zelenszkij után újabb fontos vendég érkezik Trump miami birtokára

Várhatóan hétfőn találkozik Benjamin Netanjahuval Donald Trump amerikai elnök Miami rezidenciáján, Mar-a-Lagóban, hogy a gázai rendezésről tárgyaljanak – közölte a Reuters hírügynökség. Netanjahu várhatóan helyi idő szerint délután 13 órakor – magyar idő szerint 19 órakor – találkozik az elnökkel.

A tárgyalás valószínűleg érinti majd a gázai tűzszüneti terv második szakaszának végrehajtását, a libanoni, valamint az iráni helyzetet is.

Gázában Izrael és a Hamász októberben állapodott meg a tűzszünetben, amely többek között tartalmazta Izrael kivonulását Gázából, valamint a Hamász fegyverletételét és kormányzati szerepének feladását a területen. A tűzszünet első szakasza részleges izraeli kivonulást, segélyek növelését, valamint túszok palesztin foglyokkal és rabokkal való cseréjét foglalta magában.