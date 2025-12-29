Zelenszkij után újabb fontos vendég érkezik Trump miami birtokára

Felborult a tűzszünet: Izrael célzott légicsapást hajtott végre Gázában
A támadás áldozatokat követelt, a hivatalos jelentések több tucat sérültről szólnak.
Újabb béke sorsa dőlhet el Mar-a-Lagóban.
Várhatóan hétfőn találkozik Benjamin Netanjahuval Donald Trump amerikai elnök Miami rezidenciáján, Mar-a-Lagóban, hogy a gázai rendezésről tárgyaljanak – közölte a Reuters hírügynökség. Netanjahu várhatóan helyi idő szerint délután 13 órakor – magyar idő szerint 19 órakor – találkozik az elnökkel.
A tárgyalás valószínűleg érinti majd a gázai tűzszüneti terv második szakaszának végrehajtását, a libanoni, valamint az iráni helyzetet is.
Gázában Izrael és a Hamász októberben állapodott meg a tűzszünetben, amely többek között tartalmazta Izrael kivonulását Gázából, valamint a Hamász fegyverletételét és kormányzati szerepének feladását a területen. A tűzszünet első szakasza részleges izraeli kivonulást, segélyek növelését, valamint túszok palesztin foglyokkal és rabokkal való cseréjét foglalta magában.
Az izraeli miniszterelnök várhatóan követelni fogja: a Hamász adja vissza a Gázában maradt utolsó izraeli túsz, Ran Gvili maradványait, mielőtt továbblépnek a következő szakaszra.
Izrael még nem nyitotta meg a Gáza és Egyiptom közötti Rafah-átkelőt – ami szintén Trump tervének feltétele –, mondván, hogy csak Gvili maradványainak visszaszolgáltatása után teszi meg.
A Reutersnek nyilatkozó politológus szerint
Netanjahu nehéz helyzetben van a jövőre esedékes októberi választások előtt.
Nem akar nyílt konfliktust az amerikai elnökkel a választásokat megelőzően. Ezért Netanjahunak valószínűleg kompromisszumokat kell kötnie.
Washington szeretné, ha Trump tervében előirányzott átmeneti adminisztráció – egy Béketanács és palesztin technokratákból álló testület – hamarosan megalakulna Gáza irányítására, az nemzetközi biztonsági erő bevetése előtt, amit a november 17-i ENSZ Biztonsági Tanácsi határozat előírt.
Izrael és a Hamász azonban egymást vádolja a megállapodás súlyos megsértésével, és nem látszik, hogyan tudnának továbblépni a tűzszüneti terv további lépéseinek megvalósításában.
A Hamász, amely megtagadta a lefegyverzést, újra erősíti ellenőrzését, miközben izraeli csapatok a terület körülbelül felében állomásoznak. Izrael jelezte: ha a Hamászt nem lehet békés úton lefegyverezni, akkor katonai akcióval kényszeríti rá. Bár a harcok csillapodtak, nem álltak le teljesen.
