benjamin netanjahu donald trump izrael

Zelenszkij után újabb fontos vendég érkezik Trump miami birtokára

2025. december 29. 18:34

Újabb béke sorsa dőlhet el Mar-a-Lagóban.

2025. december 29. 18:34
Várhatóan hétfőn találkozik Benjamin Netanjahuval Donald Trump amerikai elnök Miami rezidenciáján, Mar-a-Lagóban, hogy a gázai rendezésről tárgyaljanak – közölte a Reuters hírügynökség. Netanjahu várhatóan helyi idő szerint délután 13 órakor – magyar idő szerint 19 órakor – találkozik az elnökkel.

A tárgyalás valószínűleg érinti majd a gázai tűzszüneti terv második szakaszának végrehajtását, a libanoni, valamint az iráni helyzetet is.

Gázában Izrael és a Hamász októberben állapodott meg a tűzszünetben, amely többek között tartalmazta Izrael kivonulását Gázából, valamint a Hamász fegyverletételét és kormányzati szerepének feladását a területen. A tűzszünet első szakasza részleges izraeli kivonulást, segélyek növelését, valamint túszok palesztin foglyokkal és rabokkal való cseréjét foglalta magában.

Az izraeli miniszterelnök várhatóan követelni fogja: a Hamász adja vissza a Gázában maradt utolsó izraeli túsz, Ran Gvili maradványait, mielőtt továbblépnek a következő szakaszra.

Izrael még nem nyitotta meg a Gáza és Egyiptom közötti Rafah-átkelőt – ami szintén Trump tervének feltétele –, mondván, hogy csak Gvili maradványainak visszaszolgáltatása után teszi meg.

A Reutersnek nyilatkozó politológus szerint

Netanjahu nehéz helyzetben van a jövőre esedékes októberi választások előtt.

Nem akar nyílt konfliktust az amerikai elnökkel a választásokat megelőzően. Ezért Netanjahunak valószínűleg kompromisszumokat kell kötnie.

Washington szeretné, ha Trump tervében előirányzott átmeneti adminisztráció – egy Béketanács és palesztin technokratákból álló testület – hamarosan megalakulna Gáza irányítására, az nemzetközi biztonsági erő bevetése előtt, amit a november 17-i ENSZ Biztonsági Tanácsi határozat előírt.

Izrael és a Hamász azonban egymást vádolja a megállapodás súlyos megsértésével, és nem látszik, hogyan tudnának továbblépni a tűzszüneti terv további lépéseinek megvalósításában.

A Hamász, amely megtagadta a lefegyverzést, újra erősíti ellenőrzését, miközben izraeli csapatok a terület körülbelül felében állomásoznak. Izrael jelezte: ha a Hamászt nem lehet békés úton lefegyverezni, akkor katonai akcióval kényszeríti rá. Bár a harcok csillapodtak, nem álltak le teljesen.

Nyitókép forrása: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

zsugabubus-2
2025. december 29. 20:14
"Sonny" Crockett, vagy "Ricco" Tubbs? youtube.com/watch?v=_UmOY6ek_Y4
csalodtamafideszben
2025. december 29. 19:57
Vityesz és csipet-csapata?
nuevoreynuevaley
2025. december 29. 18:47
"Tucker Carlson szerint Netanjáhú a nyugati civilizáció ellensége" ezzel nem is terheli a gombak agyat a Fidesz pedig faktum
