Felborult a tűzszünet: Izrael célzott légicsapást hajtott végre Gázában

Szombaton célzott támadást hajtott végre Izrael hadserege egy autó ellen Gáza városában, a Reuters beszámolója szerint megölve Rajed Szajedet, aki a Hamász egyik vezető parancsnoka volt és az október 7-i, 2023-as támadások egyik tervezőjeként tartották számon. A gázai egészségügyi hatóságok öt halottról és legalább 25 sérültről számoltak be, ugyanakkor a Hamász részéről nem érkezett megerősítés arról, hogy Szajed valóban életét vesztette.

Izrael szerint megsértették a tűzszünetet

A támadásra azt követően került sor, hogy a Hamász egy robbanószerkezetet vetett be, amely két izraeli katonát megsebesített. Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös közleményben jelentette ki, hogy Szajed likvidálása válasz volt erre az akcióra.