Felborult a tűzszünet: Izrael célzott légicsapást hajtott végre Gázában

Kiszivárgott: Bidenék leállították a segítséget, miközben Izrael háborút vívott Gázában
A döntés komoly törésre utal az amerikai–izraeli viszonyban, ilyen mértékű hírszerzési visszatartás egy szövetséges ellen szinte példátlan.
Szombaton célzott légicsapás érte egy autó utasait Gáza városában, a támadásban többen is életüket vesztették. A műveletet Izrael hajtotta végre, és a célpont Rajed Szajed volt, akit a Hamász egyik befolyásos parancsnokaként tartottak számon.
Szombaton célzott támadást hajtott végre Izrael hadserege egy autó ellen Gáza városában, a Reuters beszámolója szerint megölve Rajed Szajedet, aki a Hamász egyik vezető parancsnoka volt és az október 7-i, 2023-as támadások egyik tervezőjeként tartották számon. A gázai egészségügyi hatóságok öt halottról és legalább 25 sérültről számoltak be, ugyanakkor a Hamász részéről nem érkezett megerősítés arról, hogy Szajed valóban életét vesztette.
A támadásra azt követően került sor, hogy a Hamász egy robbanószerkezetet vetett be, amely két izraeli katonát megsebesített. Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös közleményben jelentette ki, hogy Szajed likvidálása válasz volt erre az akcióra.
Egy izraeli katonai tisztviselő szerint a parancsnok a csoport fegyvergyártási hálózatának újjáépítésén dolgozott az elmúlt hónapokban, a tűzszünet nyílt megsértéseként.
A Hamász közleményben ítélte el a támadást, amelyet szerintük szintén a tűzszünet megsértésének minősít. Ugyanakkor nem erősítették meg, hogy Szajed meghalt volna, és retorziót sem helyeztek kilátásba.
A szervezet belső forrásai szerint Rajed Szajed a fegyveres szárny második számú vezetője volt Izz el-Dín al-Haddád után, és korábban a gázai városi zászlóaljat irányította, amely a Hamász egyik legnagyobb és legjobban felszerelt egységének számított. Izraeli tisztviselők szerint kulcsszerepet játszott a fegyvergyártásban és annak újjáépítésében.
Noha az október 10-én életbe lépett izraeli tűzszünet lehetővé tette százezrek visszatérését Gáza városának romjai közé, és Izrael is visszavonta csapatait a település bizonyos részeiről, a harcok nem szűntek meg teljesen.
A gázai hatóságok szerint a tűzszünet óta legalább 386 palesztin halt meg izraeli támadásokban, míg Izrael három elesett katonáról számolt be.
A konfliktus előzménye, hogy 2023. október 7-én a Hamász által vezetett támadásban 1200 ember vesztette életét Izraelben, és 251 túszt hurcoltak el. Izrael ezt követően indította meg offenzíváját, amely a gázai egészségügyi hatóságok szerint már több mint 70 ezer palesztin halálát okozta.
Nyitókép: Omar AL-QATTAA / AFP
