Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
légicsapás tűzszünet Izrael gáza

Felborult a tűzszünet: Izrael célzott légicsapást hajtott végre Gázában

2025. december 13. 18:26

Szombaton célzott légicsapás érte egy autó utasait Gáza városában, a támadásban többen is életüket vesztették. A műveletet Izrael hajtotta végre, és a célpont Rajed Szajed volt, akit a Hamász egyik befolyásos parancsnokaként tartottak számon.

2025. december 13. 18:26
null

Szombaton célzott támadást hajtott végre Izrael hadserege egy autó ellen Gáza városában, a Reuters beszámolója szerint megölve Rajed Szajedet, aki a Hamász egyik vezető parancsnoka volt és az október 7-i, 2023-as támadások egyik tervezőjeként tartották számon. A gázai egészségügyi hatóságok öt halottról és legalább 25 sérültről számoltak be, ugyanakkor a Hamász részéről nem érkezett megerősítés arról, hogy Szajed valóban életét vesztette.

Izrael szerint megsértették a tűzszünetet

A támadásra azt követően került sor, hogy a Hamász egy robbanószerkezetet vetett be, amely két izraeli katonát megsebesített. Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös közleményben jelentette ki, hogy Szajed likvidálása válasz volt erre az akcióra. 

Egy izraeli katonai tisztviselő szerint a parancsnok a csoport fegyvergyártási hálózatának újjáépítésén dolgozott az elmúlt hónapokban, a tűzszünet nyílt megsértéseként.

A Hamász közleményben ítélte el a támadást, amelyet szerintük szintén a tűzszünet megsértésének minősít. Ugyanakkor nem erősítették meg, hogy Szajed meghalt volna, és retorziót sem helyeztek kilátásba.

Izrael célzott légicsapást hajtott végre Gázában egy autó ellen, a támadás több halálos áldozatot követelt.
Izrael célzott légicsapást hajtott végre Gázában egy autó ellen, a támadás több halálos áldozatot követelt.
Forrás: Omar AL-QATTAA / AFP

A szervezet belső forrásai szerint Rajed Szajed a fegyveres szárny második számú vezetője volt Izz el-Dín al-Haddád után, és korábban a gázai városi zászlóaljat irányította, amely a Hamász egyik legnagyobb és legjobban felszerelt egységének számított. Izraeli tisztviselők szerint kulcsszerepet játszott a fegyvergyártásban és annak újjáépítésében.

A tűzszünet ellenére folytatódik az erőszak

Noha az október 10-én életbe lépett izraeli tűzszünet lehetővé tette százezrek visszatérését Gáza városának romjai közé, és Izrael is visszavonta csapatait a település bizonyos részeiről, a harcok nem szűntek meg teljesen.

A gázai hatóságok szerint a tűzszünet óta legalább 386 palesztin halt meg izraeli támadásokban, míg Izrael három elesett katonáról számolt be.

A konfliktus előzménye, hogy 2023. október 7-én a Hamász által vezetett támadásban 1200 ember vesztette életét Izraelben, és 251 túszt hurcoltak el. Izrael ezt követően indította meg offenzíváját, amely a gázai egészségügyi hatóságok szerint már több mint 70 ezer palesztin halálát okozta.

Nyitókép: Omar AL-QATTAA / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

SzaboGeza
2025. december 13. 19:48
Mindenkit a vége érdekel!!! A TÖBBI NEM!!!!:))) Mondjuk 5000 évünk nincsen rá!!! HELLÓ
ToIeranciaterror
2025. december 13. 19:26
"A konfliktus előzménye, hogy 2023. október 7-én a Hamász által vezetett támadásban..." Hát tényleg, ez előtt nem is történt semmi... Biztos, hogy ekkor kezdődött az ellenségeskedés?
borsos-2
2025. december 13. 19:25
Ha egy zsidó katona zubbonyán megrojtozódik a paszomány, az már ok szétrakétázni egy fél utcányi palesztint. Értjük, hogy értünk teszik, de valahogy minden ilyen akciójukra egyre több és több Európába importált iszlamista fog kést és gyilkolászik kegyetlenül. Legtöbbször nem zsidókat ölnek, hanem keresztényeket.
tasijani22000
•••
2025. december 13. 18:52 Szerkesztve
Annyira nem részrehajlóak a kiirtandó felekezetek irányában, hogy 2023 október 7.-én ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY KIIRTHASSÁK A PALESZTIN KERESZTÉNYEKET IS, nem kímélték a saját zsidó népüket sem! A válaszcsapást annyira kétségbeesett elszántsággal AKARTÁK végrehajtani, hogy több száz zsidót mészároltak le azon a napon!!!!!!! rumble.com/v4ii20t-investigation-finds-israeli-military-likely-involved-in-october-7-friendly-.html?e9s=src_v1_wh&playlist_id=watch-history youtube.com/watch?v=ESqmADgbEJI youtube.com/watch?v=_9-u8LwhiZk youtube.com/watch?v=m9Ja8zHUjlw
