rafael grossi tűzszünet orosz-ukrán háború atomerőmű ukrajna

Elhallgattak a fegyverek Zaporizzsjánál – valami elkezdődött?

2025. december 28. 16:28

Ideiglenes tűzszünet lépett életbe a Zaporizzsja atomerőmű környékén – jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi.

2025. december 28. 16:28
Zaporizzsjai atomerőmű

A NAÜ közvetítésével újabb tűzszünetet sikerült elérni a zaporizzsjai atomerőműnél és környékén – tudatta Rafael Grossi, az atomenergia-ügynökség vezetője. Mint elmondta, a fegyvernyugvás kezdetétől javítási munkálatok kezdődtek az elektromos vezetékhálózaton. 

Grossi köszönetet mondott az orosz és az ukrán félnek is az együttműködésért, kiemelve:

 a munkálatok jelentősen erősítik „a nukleáris biztonságot” is.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség idézte az erőmű vezetője, Jurij Csernyicsuk korábbi nyilatkozatát, mely szerint Ukrajna rendszeresen megtorlással fenyegeti a zaporizzsjai atomerőmű dolgozóit. 

A zaporizzsjai atomerőmű Európa egyik legnagyobb atomerőműve, hat darab, egyenként egy gigawatt teljesítményű energiablokkal. A létesítmény 2022 októbere óta orosz irányítás alatt áll. A rendszeres ukrán támadás alatt álló erőműben 2022 szeptemberében leállt a termelés, 2024 óta úgynevezett „hidegleállás” üzemmódban van.

Nyitókép: Ed Jones/AFP 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

akitiosz
2025. december 28. 17:20
"valami elkezdődött?" A jövő. A Fidesznél legalábbis.
Chekke-Faint
2025. december 28. 17:12
Na kérem: Запорожская атомная электростанция пригодна для военно-промышленной деятельности. Поэтому, учитывая военные риски, мы примем решение о том, какое оборудование и материалы могут там остаться, если они могут попасть в руки Украины после мирных переговоров.
Chekke-Faint
2025. december 28. 17:01 Szerkesztve
A nukleáris anyagok és berendezések leszerelése és elszállítása. Szívesen... Orosz nyelvű újságokat is kellene szemlézni....
pollip
2025. december 28. 16:53
Gondolom, mérjük a sugárzási szintet......
