Elhallgattak a fegyverek Zaporizzsjánál – valami elkezdődött?

Putyin kíméletlen parancsot adott ki: sorra esnek el a kulcsfontosságú ukrán városok
Ideiglenes tűzszünet lépett életbe a Zaporizzsja atomerőmű környékén – jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője, Rafael Grossi.
A NAÜ közvetítésével újabb tűzszünetet sikerült elérni a zaporizzsjai atomerőműnél és környékén – tudatta Rafael Grossi, az atomenergia-ügynökség vezetője. Mint elmondta, a fegyvernyugvás kezdetétől javítási munkálatok kezdődtek az elektromos vezetékhálózaton.
Grossi köszönetet mondott az orosz és az ukrán félnek is az együttműködésért, kiemelve:
a munkálatok jelentősen erősítik „a nukleáris biztonságot” is.
A RIA Novosztyi orosz hírügynökség idézte az erőmű vezetője, Jurij Csernyicsuk korábbi nyilatkozatát, mely szerint Ukrajna rendszeresen megtorlással fenyegeti a zaporizzsjai atomerőmű dolgozóit.
A zaporizzsjai atomerőmű Európa egyik legnagyobb atomerőműve, hat darab, egyenként egy gigawatt teljesítményű energiablokkal. A létesítmény 2022 októbere óta orosz irányítás alatt áll. A rendszeres ukrán támadás alatt álló erőműben 2022 szeptemberében leállt a termelés, 2024 óta úgynevezett „hidegleállás” üzemmódban van.
Az előzetes tervek szerint Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnapra Floridába tervezett megbeszélése elsősorban az orosz-ukrán háború lezárása után Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szól majd, valamint a területi kérdésekről, főként a Donbász régióról, továbbá az orosz fennhatóság megmaradásáról.
Karácsony után alig pár nappal máris diplomáciai csúcstalálkozóra készülnek: Volodimir Zelenszkij Floridában ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy a közel négy éve tartó háború lezárásáról egyeztessenek.
Rövid időn belül ez már a második nagy korrupciós botrány, amely közvetlenül Zelenszkij környezetét érinti – és tovább gyengítheti az ukrán elnök amúgy is megingott támogatottságát.
Moszkva szerint már szolgálatban van az a légvédelmi rendszer, amely képes lehet amerikai lopakodó gépek és hiperszonikus fegyverek megsemmisítésére is.
Miközben a világgazdaság növekszik, Németország egy helyben áll – és ez már nem magyarázható külső okokkal.