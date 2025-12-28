Elhallgattak a fegyverek Zaporizzsjánál – valami elkezdődött?

A NAÜ közvetítésével újabb tűzszünetet sikerült elérni a zaporizzsjai atomerőműnél és környékén – tudatta Rafael Grossi, az atomenergia-ügynökség vezetője. Mint elmondta, a fegyvernyugvás kezdetétől javítási munkálatok kezdődtek az elektromos vezetékhálózaton.

Grossi köszönetet mondott az orosz és az ukrán félnek is az együttműködésért, kiemelve: