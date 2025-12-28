Mar-a-Lagóban dőlhet el Ukrajna sorsa? Zelenszkij–Trump-csúcstalálkozó jön

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a mai nap Floridában tárgyal Donald Trumppal az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketörekvések részeként – erről maga az államfő számolt be a The Kyiv Independent című lapnak. Zelenszkij szerint Ukrajna és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy „a közeljövőben” a legmagasabb szinten folytatják az egyeztetéseket, és nem zárta ki, hogy még az új év előtt érdemi előrelépés történhet.

A találkozóra Floridában kerül sor, amerikai sajtóértesülések alapján pedig Donald Trump mar-a-lagói rezidenciája adhat otthont a megbeszélésnek. Zelenszkij elmondta: