Mar-a-Lagóban dőlhet el Ukrajna sorsa? Zelenszkij–Trump-csúcstalálkozó jön

Katasztrófa közeleg: Zelenszkij egy nappal a találkozó előtt megzsarolta Trumpot – bukik az amerikai béketerv?
Mielőtt még tárgyalóasztalhoz ülne Trumppal, Zelenszkij világossá tette: vannak kérdések, amelyekben Ukrajna nem alkuszik.
Karácsony után alig pár nappal máris diplomáciai csúcstalálkozóra készülnek: Volodimir Zelenszkij Floridában ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy a közel négy éve tartó háború lezárásáról egyeztessenek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a mai nap Floridában tárgyal Donald Trumppal az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketörekvések részeként – erről maga az államfő számolt be a The Kyiv Independent című lapnak. Zelenszkij szerint Ukrajna és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy „a közeljövőben” a legmagasabb szinten folytatják az egyeztetéseket, és nem zárta ki, hogy még az új év előtt érdemi előrelépés történhet.
A találkozóra Floridában kerül sor, amerikai sajtóértesülések alapján pedig Donald Trump mar-a-lagói rezidenciája adhat otthont a megbeszélésnek. Zelenszkij elmondta:
a napirenden a biztonsági garanciák, a gazdasági együttműködés, valamint minden vitás kérdés szerepel majd, így a Donbasz térsége és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa is.
Kiemelte, hogy a jelenleg kidolgozás alatt álló, 20 pontból álló béketerv már 90 százalékban elkészült, és a Trump-pal való találkozót kulcsfontosságú lehetőségnek tartja ahhoz, hogy a csomag „százszázalékosan kész” legyen.
Zelenszkij ugyanakkor nem számol azzal, hogy Oroszország könnyen elfogadná a javaslatokat.
Mint fogalmazott: Moszkva folyamatosan indokokat keres az elutasításra, ezért szerinte a nemzetközi nyomást kell növelni. Az ukrán államfő erről is egyeztetni kíván az Egyesült Államok elnökével. Arra a kérdésre, hogy Ukrajnában tarthatók-e választások a háború idején, Zelenszkij azt válaszolta: elméletileg igen, de ehhez megfelelő jogi és biztonsági garanciákra lenne szükség. Szerinte akár népszavazás is szóba jöhet a „legérzékenyebb kérdésekben”, mert Ukrajna sorsáról végső soron az ukrán népnek kell döntenie.
A floridai találkozót intenzív háttéregyeztetések előzték meg:
Zelenszkij karácsony napján közel egyórás telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel.
Az elmúlt hetekben Kijev és Washington egy átdolgozott békekereten dolgozott: a korábbi, 28 pontos tervet egy 20 pontos változat váltotta fel, emellett készül egy háromoldalú – ukrán–amerikai–európai – biztonsági garanciacsomag, valamint egy külön amerikai–ukrán megállapodás a gazdasági együttműködésről. Zelenszkij hangsúlyozta: a végső megállapodás Oroszország és az európai partnerek bevonása nélkül nem születhet meg.
