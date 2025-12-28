Ft
12. 28.
vasárnap
háború zelenszkij orosz-ukrán háború donald trump

Mar-a-Lagóban dőlhet el Ukrajna sorsa? Zelenszkij–Trump-csúcstalálkozó jön

2025. december 28. 08:34

Karácsony után alig pár nappal máris diplomáciai csúcstalálkozóra készülnek: Volodimir Zelenszkij Floridában ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy a közel négy éve tartó háború lezárásáról egyeztessenek.

2025. december 28. 08:34
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a mai nap Floridában tárgyal Donald Trumppal az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketörekvések részeként – erről maga az államfő számolt be a The Kyiv Independent című lapnak. Zelenszkij szerint Ukrajna és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy „a közeljövőben” a legmagasabb szinten folytatják az egyeztetéseket, és nem zárta ki, hogy még az új év előtt érdemi előrelépés történhet.

A találkozóra Floridában kerül sor, amerikai sajtóértesülések alapján pedig Donald Trump mar-a-lagói rezidenciája adhat otthont a megbeszélésnek. Zelenszkij elmondta: 

a napirenden a biztonsági garanciák, a gazdasági együttműködés, valamint minden vitás kérdés szerepel majd, így a Donbasz térsége és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa is. 

Kiemelte, hogy a jelenleg kidolgozás alatt álló, 20 pontból álló béketerv már 90 százalékban elkészült, és a Trump-pal való találkozót kulcsfontosságú lehetőségnek tartja ahhoz, hogy a csomag „százszázalékosan kész” legyen.

Zelenszkij ugyanakkor nem számol azzal, hogy Oroszország könnyen elfogadná a javaslatokat. 

Mint fogalmazott: Moszkva folyamatosan indokokat keres az elutasításra, ezért szerinte a nemzetközi nyomást kell növelni. Az ukrán államfő erről is egyeztetni kíván az Egyesült Államok elnökével. Arra a kérdésre, hogy Ukrajnában tarthatók-e választások a háború idején, Zelenszkij azt válaszolta: elméletileg igen, de ehhez megfelelő jogi és biztonsági garanciákra lenne szükség. Szerinte akár népszavazás is szóba jöhet a „legérzékenyebb kérdésekben”, mert Ukrajna sorsáról végső soron az ukrán népnek kell döntenie.

A floridai találkozót intenzív háttéregyeztetések előzték meg: 

Zelenszkij karácsony napján közel egyórás telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel.

Az elmúlt hetekben Kijev és Washington egy átdolgozott békekereten dolgozott: a korábbi, 28 pontos tervet egy 20 pontos változat váltotta fel, emellett készül egy háromoldalú – ukrán–amerikai–európai – biztonsági garanciacsomag, valamint egy külön amerikai–ukrán megállapodás a gazdasági együttműködésről. Zelenszkij hangsúlyozta: a végső megállapodás Oroszország és az európai partnerek bevonása nélkül nem születhet meg.

Nyitókép: Jim WATSON and Tetiana DZHAFAROVA / AFP

falcatus-2
2025. december 28. 11:59
Az már eldőlt, csak a temetés pontos liturgiája van hátra.
Palmoilfree
2025. december 28. 10:23
4. Évad, 3 rész.
fintaj-2
2025. december 28. 10:22 Szerkesztve
Sokáig kétkedve fogadtam, hogy Trump fogadni fogja. Nem is értem, hogy miért, amit akar, az oroszoknak elfogadhatatlan. Csak akkor lenne értelme ennek a találkozónak, ha közben otthon megpuccsolnák Zelenszkijt.
auditorium
2025. december 28. 10:22
Eredetileg Tr. hozzáállása határozottabb volt. Mindenki emlékszik az első találkozásra Tr.-Z- vel az Ovális teremben, ahol Tr. energikusan rászólt: "A harmadik világháborút akarod?" Utána valószinűleg tanácsadók is puhitották az am.elnököt. Z. kemény legény, az övéi nem harcolnak, nem éheznek, nincsenek megcsonkitva végtagjaik, neki nem sürgős és harcoltat a lerombolt és aláaknázott területekért. Az ottani területeket nyolcszázmilliárd euróval v. kb. dollárral lehet v. kell majd újráépitenie a nyugati vállalkozóknak. Forrás ARD Tagesschau -dec.28.
