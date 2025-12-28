Geraszimov azt hangoztatta, hogy az orosz Nyugat csapatcsoport felszámolja a Harkiv megyei régióban, Kupjanszktól keletre körülzárt ukrán erőket, az Észak egységei pedig folytatják a „biztonsági övezet” létrehozását. A tanácskozáson szó esett még több kisebb település orosz ellenőrzés alá vonásáról is.

„Ma, az önök jelentései és a harci érintkezés vonalán megfigyelt ütem alapján ítélve érdekeltségünk abban, hogy az ukrán katonai alakulatokat kivonják az általuk ellenőrzött területekről – különböző okokból – gyakorlatilag nullára csökkent” – mondta az orosz elnök a katonai vezetőknek.

Mint fogalmazott,

Oroszország fegyveres úton fogja megoldani a „különleges hadművelet” összes feladatát, ha Ukrajna nem akarja azt békésen lezárni.

Azt hangoztatta, hogy Krasznoarmejszk (ukránul: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirnohrad) elfoglalása "kedvező feltételeket teremt a támadás további folytatásához és a Donyecki Népköztársaság teljes felszabadításához.