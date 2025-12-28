Orosz agresszorok után jövőre a nyugat-európaiak masíroznának be Ukrajnába

A forrás szerint a biztonsági garanciák kérdését gyakorlati, operatív szempontok alapján vitatják majd meg, hogy Ukrajna pontos képet kapjon arról, milyen hosszú távú támogatásra számíthat.

Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével több tucat ország már hónapok óta dolgozik azon a biztonsági garanciarendszeren, amelynek célja Oroszország elrettentése egy újabb Ukrajna elleni agressziótól. A tervezett garanciák a pénzügyi támogatás és a fegyverszállítások mellett akár európai katonai jelenlétet is magukban foglalhatnak Ukrajna területén.

Az Euractiv ugyanakkor megjegyzi, hogy egyes kérdésekben továbbra sincs végleges döntés, így például abban sem, hogy az Egyesült Államok milyen formában garantálná Ukrajna biztonságát.

Más sajtóértesülések szerint – olvasható az Index szemléjében – azonban a Donald Trump vezette Egyesült Államok kész lehet a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló biztonsági kötelezettségvállalást tenni Kijev irányába.