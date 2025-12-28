Ft
12. 28.
vasárnap
orosz-ukrán háború

Orosz agresszorok után jövőre a nyugat-európaiak masíroznának be Ukrajnába

2025. december 28. 07:25

Emmanuel Macron francia államfő célja, hogy az Ukrajnát támogató országok csoportja végleges megállapodásra jusson a tűzszünet utáni forgatókönyvekről.

2025. december 28. 07:25


Franciaország azt szorgalmazza, hogy január folyamán megállapodás szülessen az Ukrajnát támogató, úgynevezett „tettrekészek koalíciójának” tagjai között arról, milyen jellegű biztonsági garanciákat nyújtanának Ukrajnának egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás életbe lépése után, annak érdekében, hogy Oroszországot elrettentsék egy jövőbeli támadástól.

A tervezett garanciák körében nem zárják ki európai katonák ukrajnai jelenlétét sem, ugyanakkor egy ilyen lépésről Oroszországgal is egyeztetni kellene.

Az Euractiv francia forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna európai szövetségesei januárban találkoznak, hogy véglegesítsék a tűzszünetet követően Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciák részleteit, amelyek akár európai katonai erők Ukrajnába telepítését is magukban foglalhatják.

Emmanuel Macron francia államfő célja, hogy az Ukrajnát támogató országok csoportja végleges megállapodásra jusson a tűzszünet utáni forgatókönyvekről, miközben a felek arra várnak, hogy Moszkva miként reagál az Egyesült Államok vezetésével kidolgozott béketervre.

Az ukránok, az európaiak és az amerikaiak egyetértésben vannak, és úgy véljük, most Oroszországon a sor, hogy egyértelmű választ adjon” – fogalmazott a lapnak az Élysée-palota egyik tisztviselője.

A forrás szerint a biztonsági garanciák kérdését gyakorlati, operatív szempontok alapján vitatják majd meg, hogy Ukrajna pontos képet kapjon arról, milyen hosszú távú támogatásra számíthat.

Franciaország és az Egyesült Királyság vezetésével több tucat ország már hónapok óta dolgozik azon a biztonsági garanciarendszeren, amelynek célja Oroszország elrettentése egy újabb Ukrajna elleni agressziótól. A tervezett garanciák a pénzügyi támogatás és a fegyverszállítások mellett akár európai katonai jelenlétet is magukban foglalhatnak Ukrajna területén.

Az Euractiv ugyanakkor megjegyzi, hogy egyes kérdésekben továbbra sincs végleges döntés, így például abban sem, hogy az Egyesült Államok milyen formában garantálná Ukrajna biztonságát.

Más sajtóértesülések szerint – olvasható az Index szemléjében – azonban a Donald Trump vezette Egyesült Államok kész lehet a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló biztonsági kötelezettségvállalást tenni Kijev irányába.

Az amerikai biztonsági garanciák kérdése várhatóan napirendre kerül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozóján is, amelyre sajtóértesülések szerint vasárnap kerülhet sor Floridában. Az ukrán államfő régóta sürgeti, hogy Washington jogilag kötelező erejű garanciákat vállaljon Ukrajna védelmére; erről december 18-án Brüsszelben, az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfői előtt is beszélt, ám mindeddig nem született végleges döntés az ügyben.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

