Váratlan döntés: újabb személycseréről döntött Zelenszkij

Ég a talaj Zelenszkij lába alatt: azonnal kinevezte a megbukott barátjának az utódját
Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.
Új vezető került a határőrség élére is.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 2-i rendeletével felmentette Szerhij Dejneko altábornagyot az Állami Határőrszolgálat vezetői posztjáról – írta az Index.
A tábornok – aki több mint hat éve állt a szervezet élén – a jövőben a Belügyminisztériumnál folytatja szolgálatát.
Az utód kiválasztásához Zelenszkij Ihor Klimenko belügyminisztert bízta meg, hogy rövidesen terjesszen elő jelölteket.
Közösségi oldalán az elnök hangsúlyozta: Dejneko irányítása alatt a határőrség jelentősen megerősödött és fejlődött, különösen a fehérorosz és orosz határszakaszokon. A határőr alakulatok a háború kitörésekor, négy évvel ezelőtt az elsők között vették fel a küzdelmet az orosz megszálló erőkkel, és azóta is a fronton harcolnak.
Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Nyilvánosság elé lépett az ukrán elnök.
***