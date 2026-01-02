Váratlan döntés: újabb személycseréről döntött Zelenszkij

Az utód kiválasztásához Zelenszkij Ihor Klimenko belügyminisztert bízta meg, hogy rövidesen terjesszen elő jelölteket.

Közösségi oldalán az elnök hangsúlyozta: Dejneko irányítása alatt a határőrség jelentősen megerősödött és fejlődött, különösen a fehérorosz és orosz határszakaszokon. A határőr alakulatok a háború kitörésekor, négy évvel ezelőtt az elsők között vették fel a küzdelmet az orosz megszálló erőkkel, és azóta is a fronton harcolnak.