Volodimir Zelesznkij szerhij dejneko határőrség

Váratlan döntés: újabb személycseréről döntött Zelenszkij

2026. január 02. 20:16

Új vezető került a határőrség élére is.

2026. január 02. 20:16
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 2-i rendeletével felmentette Szerhij Dejneko altábornagyot az Állami Határőrszolgálat vezetői posztjáról – írta az Index.

A tábornok – aki több mint hat éve állt a szervezet élén – a jövőben a Belügyminisztériumnál folytatja szolgálatát. 

Az utód kiválasztásához Zelenszkij Ihor Klimenko belügyminisztert bízta meg, hogy rövidesen terjesszen elő jelölteket.

Közösségi oldalán az elnök hangsúlyozta: Dejneko irányítása alatt a határőrség jelentősen megerősödött és fejlődött, különösen a fehérorosz és orosz határszakaszokon. A határőr alakulatok a háború kitörésekor, négy évvel ezelőtt az elsők között vették fel a küzdelmet az orosz megszálló erőkkel, és azóta is a fronton harcolnak. 

Nyitókép forrása: Genya SAVILOV / AFP

zakar zoltán béla
2026. január 02. 21:57
Még nem remeg?
gyzoltan-2
2026. január 02. 21:03
Az ukránok akár fejre is állhatnak, akkor sincs ráhatásuk Zelenszkijre! Zelenszkij szabadon cserélgeti a környezetét, csakis hozzá kötődő emberekkel, és addig míg a zsidóság elvárását teljesíti, a szerepére színészként kötött szerződése érvényben marad! Sok beszólást, megszólást kapott már, melyhez magam is hozzájárultam nem egyszer, de el kell ismernünk, hogy színészi teljesítménye minden várakozást, elvárást felülmúlt! Ugyan első blikkre őrültségnek tűnhetett a felléptetése, mellyel talán csak zavart, bizonytalanságot akartak kelteni az ukrán politikai életben, de a zsidó média, a zsidó filmipar bizonyított, és az elnöki székig repítette Zelenszkijt, ami már önmagában is csoda kategória! -de, hogy még, a mandátumának lejárta után is megtarthatta státuszát, az végképp elképesztő! Ezen mindenkinek van min elgondolkodnia, ahol a zsidó dominancia van jelen..!
templar62
2026. január 02. 20:25
Mondjon le .
