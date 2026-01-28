Ft
01. 28.
szerda
Rendkívüli!

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Volodimir Zelesznkij Mesterterv Magyar Péter Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Zelenszkij nem várt tovább: ez a lépés végleg eldöntheti a Fidesz és a Tisza Párt versenyét

2026. január 28. 09:57

A kijevi vezetés erős üzenetet küldött a magyar miniszterelnöknek. Zelenszkij megjelenése a választási kampányban eldöntheti, hogy ki nyer áprilisban.

2026. január 28. 09:57
null
Mandiner
Mandiner

Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban erős hangvételű üzenetet küldött a magyar miniszterelnöknek. Azt mondta, hogy Orbán Viktor kiárusítja az európai értékeket, és nem lehet hagyni, hogy Európa fővárosai kis Moszkvává váljanak. Az ukrán elnök szavait az ellenzéki sajtó fel is kapta, ami a választási verseny közepette nem is meglepő. Kérdés azonban, hogy ha Zelenszkij tartósan és nyíltan beszáll a magyar választási kampányba, az segíteni fog-e a Tiszának vagy inkább ártani? Erre kerestük a választ a Mestertervben.

Nem először avatkozna be a magyar választásokba Zelenszkij

2022-ben már tett olyan kijelentéseket az ukrán elnök, amelyekkel az akkor egységes ellenzéket hivatottak támogatni. Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, hogy a közvélemény-kutatási adatok értelmében egyértelműen rosszul járna a Tisza, ha az ukrán elnök nyíltan beállna a Tisza mögé. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a magyar miniszterelnök válasza telitalálat volt, mert valahol megérti, hogy Zeleneszkij egy ukrán barát kormányt akar Budapesten, de ezt a magyar társadalom túlnyomó többsége elutasítaná

Magyarországon húsz százalék környékén van azoknak az aránya, akik Zelenszkijvel szimpatizálnak. Tehát ezzel valójában megnehezíti Magyar Péternek a kampányát. De az ukrán elnök ezekbe nem gondol bele és pusztán eredményeket akar

- mondta Mráz.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linken tudja megnézni.

Nyitókép: Purger Tamás

 

