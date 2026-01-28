Zelenszkij nem várt tovább: ez a lépés végleg eldöntheti a Fidesz és a Tisza Párt versenyét

Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban erős hangvételű üzenetet küldött a magyar miniszterelnöknek. Azt mondta, hogy Orbán Viktor kiárusítja az európai értékeket, és nem lehet hagyni, hogy Európa fővárosai kis Moszkvává váljanak. Az ukrán elnök szavait az ellenzéki sajtó fel is kapta, ami a választási verseny közepette nem is meglepő. Kérdés azonban, hogy ha Zelenszkij tartósan és nyíltan beszáll a magyar választási kampányba, az segíteni fog-e a Tiszának vagy inkább ártani? Erre kerestük a választ a Mestertervben.

Nem először avatkozna be a magyar választásokba Zelenszkij

2022-ben már tett olyan kijelentéseket az ukrán elnök, amelyekkel az akkor egységes ellenzéket hivatottak támogatni. Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, hogy a közvélemény-kutatási adatok értelmében egyértelműen rosszul járna a Tisza, ha az ukrán elnök nyíltan beállna a Tisza mögé. A Nézőpont Intézet vezetője szerint a magyar miniszterelnök válasza telitalálat volt, mert valahol megérti, hogy Zeleneszkij egy ukrán barát kormányt akar Budapesten, de ezt a magyar társadalom túlnyomó többsége elutasítaná.